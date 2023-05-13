«Черчесова «Зенит», «Спартак», «Динамо» с удовольствием возьмут. У него огромный опыт на высочайшем уровне». Игнатьев о тренере «Ференцвароша»

Теги Спартак Зенит Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Венгрия Динамо Москва Борис Игнатьев Ференцварош Футбол

Борис Игнатьев видит возможность назначения Станислава Черчесова в топ-клуб Мир РПЛ.

– У Черчесова огромный опыт работы на высочайшем уровне. Это уже тренер с именем.

– Какой клуб он может возглавить в России?

– В РПЛ Черчесова с удовольствием возьмут на работу и «Зенит», и «Динамо», и «Спартак». Все будет зависеть от момента, когда кто-то из этих клубов будет нуждаться в сильном специалисте, а Черчесов, в свою очередь, уже освободится от обязанностей главного тренера «Ференцвароша».

Для РПЛ чем больше сильных тренеров, тем лучше. В этом смысле его возвращение было бы актуальным, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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22 комментария

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Максим Заворин
спасибо, но в Зените он нам не нужен
+6
-1
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Viktor Martunov
Ответ Максим Заворин
спасибо, но в Зените он нам не нужен
Чего он там забыл после Семака?
+1
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Спартак Уокер
Ответ Viktor Martunov
Он же ваш.
Был ключевое слово
0
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Viktor Martunov
Ответ Deep86
На фига нам шашлычник?
А что вам Алëшка Миллер их готовить будет?
0
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Спартак Уокер
Ответ Viktor Martunov
Ну почему же? у вас уже столько знаменитых было.
Не то время сейчас
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Viktor Martunov
Ответ Спартак Уокер
Если по честному Гвардиолу или Анчелоти но это мечты которые не сбудутся
Ну почему же? у вас уже столько знаменитых было.
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Спартак Уокер
Ответ Viktor Martunov
Кого вы хотите по честному?
Если по честному Гвардиолу или Анчелоти но это мечты которые не сбудутся
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Viktor Martunov
Ответ Спартак Уокер
На вряд-ли Карпин придёт
Кого вы хотите по честному?
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Спартак Уокер
Ответ Viktor Martunov
Согласен, да он и сам не пойдëт,если только КарПин.
На вряд-ли Карпин придёт
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Viktor Martunov
Ответ Спартак Уокер
Люди но он нам не нужен как тренер
Согласен, да он и сам не пойдëт,если только КарПин.
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Спартак Уокер
Ответ Viktor Martunov
А что бывшие неЛюди?
Люди но он нам не нужен как тренер
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Viktor Martunov
Ответ Спартак Уокер
Был ключевое слово
А что бывшие неЛюди?
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Игорь Колупанов
Надеюсь спартак,больше цирка,больше треша......
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Viktor Martunov
Ответ Спартак Уокер
Нет нам он не нужен
Он же ваш.
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mart_1
Судя по комментам - Борис Игнатьев просто пu3д@ball
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rus1973
на высочайшемм уровне?
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Evgeny Trifonov
так он уже был и в Спартаке и Динамо, и ничего не показал. Сейчас бы по чемпионату Венгрии судить о тренерских навыках.До него и Ребров всё выигрывал там
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Deep86
На фига нам шашлычник?
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Уся Ваткин
Его возьмут в ЧВК Космос полевым командиром
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Viktor Martunov
Ему и в Европе комфортно, на кой бес ему этот стрес(В.Кенигсон, артист такой был).
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Спартак Уокер
Нет нам он не нужен
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