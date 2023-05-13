«Черчесова «Зенит», «Спартак», «Динамо» с удовольствием возьмут. У него огромный опыт на высочайшем уровне». Игнатьев о тренере «Ференцвароша»

Борис Игнатьев видит возможность назначения Станислава Черчесова в топ-клуб Мир РПЛ.

– У Черчесова огромный опыт работы на высочайшем уровне. Это уже тренер с именем.

– Какой клуб он может возглавить в России?

– В РПЛ Черчесова с удовольствием возьмут на работу и « », и « », и « ». Все будет зависеть от момента, когда кто-то из этих клубов будет нуждаться в сильном специалисте, а Черчесов, в свою очередь, уже освободится от обязанностей главного тренера « ».

Для РПЛ чем больше сильных тренеров, тем лучше. В этом смысле его возвращение было бы актуальным, – сказал бывший главный тренер сборной России.