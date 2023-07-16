Балогун из «Арсенала» – главная цель «Интера» после отказа от Лукаку. Мората, Тареми и Нзола тоже в списке
«Интер» после отказа от подписания Ромелу Лукаку переключился на других форвардов.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в списке целей у миланцев Альваро Мората («Атлетико»), Мехди Тареми («Порту»), Мбала Нзола («Специя») и Фоларин Балогун («Арсенал»).
Последний рассматривается руководством «нерадзурри» как приоритетный вариант из-за его возраста (22 года) и потенциала. В прошлом сезоне игрок отметился 21 голом в Лиге 1 в составе «Реймса». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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