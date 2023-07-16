Балогун из «Арсенала» – главная цель «Интера» после отказа от Лукаку. Мората, Тареми и Нзола тоже в списке

«Интер» после отказа от подписания Ромелу Лукаку переключился на других форвардов.

Как сообщает журналист , в списке целей у миланцев (« »), («Порту»), Мбала Нзола («Специя») и Фоларин Балогун (« »).

Последний рассматривается руководством «нерадзурри» как приоритетный вариант из-за его возраста (22 года) и потенциала. В прошлом сезоне игрок отметился 21 голом в Лиге 1 в составе «Реймса». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Интер» отказался от Лукаку из-за переговоров форварда с «Ювентусом». Туринцы могут подписать Ромелу в случае продажи Влаховича