Балогун из «Арсенала» – главная цель «Интера» после отказа от Лукаку. Мората, Тареми и Нзола тоже в списке

Теги Интер высшая лига Португалия Порту премьер-лига Англия Атлетико серия А Италия Ла Лига Арсенал возможные трансферы Специя Д2 Италия Ромелу Лукаку Альваро Мората Джанлука Ди Марцио Мехди Тареми Мбала Нзола Фоларин Балогун Футбол

«Интер» после отказа от подписания Ромелу Лукаку переключился на других форвардов.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, в списке целей у миланцев Альваро МоратаАтлетико»), Мехди Тареми («Порту»), Мбала Нзола («Специя») и Фоларин Балогун («Арсенал»).

Последний рассматривается руководством «нерадзурри» как приоритетный вариант из-за его возраста (22 года) и потенциала. В прошлом сезоне игрок отметился 21 голом в Лиге 1 в составе «Реймса». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Интер» отказался от Лукаку из-за переговоров форварда с «Ювентусом». Туринцы могут подписать Ромелу в случае продажи Влаховича

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4 комментария

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White Bone
Стата у парня то некислая для Франции, может и в серии А заиграть.
+5
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nerol
Он получше Лукаку будет, хотя ни разу его не видел.
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Sanan1908
А может за Мане побороться)) Мане времен Ливерпуля был очень хорош)
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Deportivo La Coruna
Статистика получше чем у Осимена была во Франции. Может быть очень хорошим вариантом
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