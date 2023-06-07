«Барселона» о переходе Месси в «Интер Майами»: «Президент Лапорта понял и уважает решение Лео выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Жоан Лапорта Хорхе Месси Интер Майами Футбол

«Барселона» опубликовала заявление в связи с переходом Лионеля Месси в МЛС.

Аргентинский форвард присоединится к «Интер Майами».

«ФК «Барселона» желает Лионелю Месси удачи на его новом профессиональном этапе.

В понедельник, 5 июня, Хорхе Месси, отец и представитель игрока, проинформировал президента клуба Жоана Лапорту о решении игрока перейти в «Интер Майами», несмотря на то, что ему было представлено предложение от «Барсы».

Президент Лапорта понял и уважает решение Месси выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления, которому он подвергался в последние годы.

Жоан Лапорта и Хорхе Месси также согласились работать вместе, чтобы болельщики «Барсы» оказали дань уважения футболисту, который был, есть и всегда будет любим «Барсой», – говорится в заявлении каталонского клуба.

Лионель Месси: «В Европе я хотел играть только за «Барсу». Предложения от другой команды даже не рассматривал»

Месси о «Барсе»: «Я хотел вернуться, но клубу нужно продавать игроков, снижать зарплаты. Не хотел снова через это проходить, меня уже обвиняли в том, что было неправдой»

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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71 комментарий

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Нехоботов
Как-то это мерзковатенько - "понял решение выступать в лиге с меньшими требованиями".
Как бы ни была глубока обида сегодняшнего дня, а такими эпитетами кидаться с спину такому игроку не пристало такому клубу.
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Сижу на факсах Барселоны
Барселона просто опозорилась в этой ситуации. Лапорта пробил дно
+53
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London.is.blue
🤡
Сначала слил Лео, потом решил хайпануть на Лео.
Правильный выбор аргентинца.
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Nuwanda
очень некрасивое заявление. молчали бы уже и не позорились дальше
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Отец Абду
Какой же Лапорта балабол:)

Месси адекватно высказался, ничего плохого не говорил о Барсе, Лапорта... И тут Лапорта опять врёт и продолжает о своем, ну сколько можно...
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Дмитрий Снегирёв
Господи, в какое же жалкое зрелище превратили клуб.
Месси уже всё объяснил, и все всё поняли. Но даже тут они пытаются отвести от себя ответственность, лишний раз создавая новые заголовки для желтухи. Мерзость
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King_X
Да все понятно, что Лапорта на публику играл
Как и когда про продление контракта нагло врал
Обыкновенный популист
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Фарид Харисов
Какая-то язвительность чувствуется в ответе. Мол император Лапорта не гневается на холопа, хоть тот и решил уйти подальше от давления и внимания в лигу колхоза, а не ждать сто лет официальное предложение нашего великого клуба.
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Marcus-light
Я так понял, что предложение от Барселоны заключалось в просьбе подождать пару месяцев. Что ж, два года назад Месси доверился, но второй раз не лопухнулся
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Gayush Matnishyan
Лучше бы просто помолчали
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Астановский
как то не красиво
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CoMoBo3
Обиделся 😎
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ZaSvabody
Как болельщик Барселоны должен сказать, что это очень мерзкое заявление.
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хавбек+
Ответ Роман
Лапорта популист) Сделал вид что Лёнька нужен, даже переговоры организовали. А по факту открестились от него.
ещё и Бускеца, Альбу, Пике под это дело освоил, гроссмейстер
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svaz
Ответ Молодой Френки
Ни разу не сомневался в Лапортыче. Классическая его схема. Помянем вообще этих испашек. Из всех них грамотно ведёт дела только Перес. Тихо, без лишнего шума, но основательно и наверняка. Вон посмотрите на последний кейс с Беллингемом. Яркий пример
лапорта собрал команду, с которй Пеп сделал требл и счиатется одной из сильнейших команд в истории...
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svaz
Ответ хавбек+
ещё и Бускеца, Альбу, Пике под это дело освоил, гроссмейстер
и правильно сделал, зарплаты космос, а играть уже не могут, кроме Бускетса. спасибо бармалею, что утопил клуб. и было понятно, что барса не потянет запросы месси, который бы не в коем разе не стал играть бесплатно.
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ten Hag
Ответ Нехоботов
Как-то это мерзковатенько - "понял решение выступать в лиге с меньшими требованиями". Как бы ни была глубока обида сегодняшнего дня, а такими эпитетами кидаться с спину такому игроку не пристало такому клубу.
Лапорта - гений, как семья он для Лео
Бартомеу - тиран
Не путать :)
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Фарид Харисов
Ответ Нехоботов
Как-то это мерзковатенько - "понял решение выступать в лиге с меньшими требованиями". Как бы ни была глубока обида сегодняшнего дня, а такими эпитетами кидаться с спину такому игроку не пристало такому клубу.
Теперь Лапорте осталось понять, почему клуб из МЛС может здесь и сейчас предложить Месси контракт (а у них бюджет не резиновый от слова совсем), а Барселона под его управлением всё ломает голову куда кого продать чтобы разгрузить зарплатный фонд, причем пытаясь сбагрить совсем недавно купленных игроков.

2,5 года прошло, а финансовая составляющая всё так же на дне лежит.
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ZaSvabody
Ответ Marcus-light
Я так понял, что предложение от Барселоны заключалось в просьбе подождать пару месяцев. Что ж, два года назад Месси доверился, но второй раз не лопухнулся
И не просто подождать, а все это время чувствовать себя куском ...вна, читая в прессе о том, что именно из-за него урезают зарплаты игрокам и выдавливают их из клуба.
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Антон Киселёв
Ответ Barca_mania
Как же не повезло, что правление Бартомеу совпало с лучшими годами Месси в Барсе... эх..
Вполне себе повезло🤣 Ливерпулю, Роме, Баварии и Атлетико 😁
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Вячеслав Пустохин
хахахзааза
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Антоша Спирин
Чтоб этот президент в аду горел. Лицемер.
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Владимир Владимир
Месси и Лапорта сейчас напоминают как в одном видео: https://youtu.be/rMrbZirkUqQ

Увидел в этом попытку скинуть друг на друга ответственность за непереход перед болельщиками
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Agilarr1
Правильное решение Месси. очевидно, что он уже не "тянет". В МЛС будем комфортно.
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