«Барселона» о переходе Месси в «Интер Майами»: «Президент Лапорта понял и уважает решение Лео выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления»
«Барселона» опубликовала заявление в связи с переходом Лионеля Месси в МЛС.
Аргентинский форвард присоединится к «Интер Майами».
«ФК «Барселона» желает Лионелю Месси удачи на его новом профессиональном этапе.
В понедельник, 5 июня, Хорхе Месси, отец и представитель игрока, проинформировал президента клуба Жоана Лапорту о решении игрока перейти в «Интер Майами», несмотря на то, что ему было представлено предложение от «Барсы».
Президент Лапорта понял и уважает решение Месси выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления, которому он подвергался в последние годы.
Жоан Лапорта и Хорхе Месси также согласились работать вместе, чтобы болельщики «Барсы» оказали дань уважения футболисту, который был, есть и всегда будет любим «Барсой», – говорится в заявлении каталонского клуба.
Лионель Месси: «В Европе я хотел играть только за «Барсу». Предложения от другой команды даже не рассматривал»
Месси о «Барсе»: «Я хотел вернуться, но клубу нужно продавать игроков, снижать зарплаты. Не хотел снова через это проходить, меня уже обвиняли в том, что было неправдой»
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Как бы ни была глубока обида сегодняшнего дня, а такими эпитетами кидаться с спину такому игроку не пристало такому клубу.
Сначала слил Лео, потом решил хайпануть на Лео.
Правильный выбор аргентинца.
Месси адекватно высказался, ничего плохого не говорил о Барсе, Лапорта... И тут Лапорта опять врёт и продолжает о своем, ну сколько можно...
Месси уже всё объяснил, и все всё поняли. Но даже тут они пытаются отвести от себя ответственность, лишний раз создавая новые заголовки для желтухи. Мерзость
Как и когда про продление контракта нагло врал
Обыкновенный популист
Бартомеу - тиран
Не путать :)
2,5 года прошло, а финансовая составляющая всё так же на дне лежит.
Увидел в этом попытку скинуть друг на друга ответственность за непереход перед болельщиками