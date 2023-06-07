«Барселона» опубликовала заявление в связи с переходом Лионеля Месси в МЛС.

Аргентинский форвард присоединится к «Интер Майами».

«ФК « » желает Лионелю Месси удачи на его новом профессиональном этапе.

В понедельник, 5 июня, Хорхе Месси, отец и представитель игрока, проинформировал президента клуба Жоана Лапорту о решении игрока перейти в « », несмотря на то, что ему было представлено предложение от «Барсы».

Президент Лапорта понял и уважает решение Месси выступать в лиге с меньшими требованиями, подальше от внимания и давления, которому он подвергался в последние годы.

Жоан Лапорта и Хорхе Месси также согласились работать вместе, чтобы болельщики «Барсы» оказали дань уважения футболисту, который был, есть и всегда будет любим «Барсой», – говорится в заявлении каталонского клуба.

Лионель Месси: «В Европе я хотел играть только за «Барсу». Предложения от другой команды даже не рассматривал»

Месси о «Барсе»: «Я хотел вернуться, но клубу нужно продавать игроков, снижать зарплаты. Не хотел снова через это проходить, меня уже обвиняли в том, что было неправдой»

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