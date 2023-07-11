Жоан Лапорта рассказал, почему Лионель Месси не перешел в «Барселону».

«Мы договорились, но на все требуется свое время, и порой ритм работы у всех разный.

Контракт был согласован, но после того, как одобрила [экономический план], отец Месси сказал мне, что у Лео было два сложных года в « », что он намучился и теперь хочет поиграть в чемпионате, в котором меньше давления. Это вполне объяснимо», – сказал президент «Барселоны».

«Барса» будет отдавать Месси долги до 2025-го. Что?!