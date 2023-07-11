Глава «Барселоны»: «Контракт с Месси был согласован, но после одобрения Ла Лиги отец Лео сказал мне, что он хочет туда, где меньше давления»
Жоан Лапорта рассказал, почему Лионель Месси не перешел в «Барселону».
«Мы договорились, но на все требуется свое время, и порой ритм работы у всех разный.
Контракт был согласован, но после того, как Ла Лига одобрила [экономический план], отец Месси сказал мне, что у Лео было два сложных года в «ПСЖ», что он намучился и теперь хочет поиграть в чемпионате, в котором меньше давления. Это вполне объяснимо», – сказал президент «Барселоны».
Неужели этот мошенник думает, что ему кто-то верит ещё?
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Дык, речь именно об этом. Пусть другие ждут, Месси не обязан, он вернулся в зону комфорта. Просто надо понимать отношение Месси к Барсе - на что он готов и не готов ради клуба. Повторюсь, из-за того, что не готов "ждать ХОТЬ до сентября" (ОГО!) и всё в таком духе никаких претензий к нему быть не может, просто понимание
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Не представляю, как можно НЕ верить Лапорте, если регулярно смотреть матчи Барсы хотя бы с 2003 года
Одобрение "плана жизнеспособности" уже было к тому времени. Но чтоб зарегистрировать игроков, Лапорте надо ещё несколько игроков продать. Которые конечно же упираются всеми конечностями. Ждать этого можно было хоть до морковкиного заговения. А потом Лапорта разведет руками и скажет какую-нибудь банальность, извините, клуб выше игрока и проче бла-бла.
В интервью Месси как раз и сказал, что не хочет второй раз наступать на эти грабли. Более дипломатичным словами, конечно.
Пусть Гюндоган и Мартинес ждут хоть до сентября, тем более у них уже есть контракты, а Месси даже официального предложения не было сделано.
Как вообще можно верить Блаблапорте, когда он постоянно врёт как сивый мерин?