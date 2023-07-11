Глава «Барселоны»: «Контракт с Месси был согласован, но после одобрения Ла Лиги отец Лео сказал мне, что он хочет туда, где меньше давления»

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Жоан Лапорта Хорхе Месси Интер Майами Футбол

Жоан Лапорта рассказал, почему Лионель Месси не перешел в «Барселону».

«Мы договорились, но на все требуется свое время, и порой ритм работы у всех разный.

Контракт был согласован, но после того, как Ла Лига одобрила [экономический план], отец Месси сказал мне, что у Лео было два сложных года в «ПСЖ», что он намучился и теперь хочет поиграть в чемпионате, в котором меньше давления. Это вполне объяснимо», – сказал президент «Барселоны».

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40 комментариев

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Los Galácticos
Балабол, ты меня называл...
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corazón blanco
Жоан продолжает свою песню, даже после того, как уже прошел месяц с перехода Лео. Второй раз Лео просто не стал наступать на те же грабли, чтобы его снова не обвинили во всех бедах клуба.
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RMCF
Желаю Барселоне всего хорошего , но как я рад что такой балабол не президент Мадрида
+40
-6
+34
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SkyCarrier
Ответ Растиньяк
на 3 вещи можно смотреть вечно: огонь, воду и как месси постоянно кидает барселону
Наоборот, как Лапорта кидает Месси…..и сразу берет на нормальную ЗП пару игроков.
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rej1sta
Ответ Ola BP
Ну, в бедах клуба есть доля вины Лео.
Ага, сам себе выписал контракт, так еще и не уследил за всеми финансовыми потерями клуба. И это легенда?)
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Lanapiano
Хитрый жук, опять у него Месси виноват.
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Overkiller
Всё меньше и меньше веры Лапорте.
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нелюбитель футбола
Опять распухший старик выкручивается... Лучше пусть расскажет сегодня зарегистрирован ли к примеру Гюндоган?... А ведь команды уже приступают к тренировкам... Вот балабол...
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rej1sta
Ответ OhneNamee
Как бы интервью Месси разве это не подтверждают? Там же было "надоело давление", "не хотел, чтобы повторился этот ужас, когда моя семья 2 месяца жила в парижском отеле"
Нет, его интервью подтверждают, что он не захотел опять становиться виновником всех бед клуба.
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blaugrano
Верим, Жо, всё было точно так, как ты говоришь.
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Caterina
Ответ Вячеслав Пустохин
а вам не кажется, странным факт, что на "чемпиона мира, в его высшей точке" не было спроса и он "мог остаться без клуба"?
У него были предложения от двух клубов, Серии А и АПЛ, если верить инсайдам.
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Жоан, не останавливайся, позорься до конца)
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Михо
Лео рисковал остаться без клуба, в случае если бы Барса не смогла реализовать свой план, одобренный Ла лигой. К слову пока этот план не реализован. Было бы просто ужасно оставить Чемпиона мира, Лео в в своей высшей точке в статусе «без клуба». А это было бы вполне реально
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Caterina
Ага, только Лео должен был подождать, в очереди за Мартинесом и Гюндоганом, пока Лапорта выгонит человек 5, врубит ещё пару рычагов, и сможет хоть кого-нибудь из них зарегистрировать. Ну и подождать пока он соизволит сделать официальное предложение хотя б до конца августа, может быть.
Неужели этот мошенник думает, что ему кто-то верит ещё?
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SkyCarrier
Фраза явно «вырезана» из контекста, что то Лапорта недоговаривает!
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Sergio666
Ответ Velirpa
это факт, Месси в ПСЖ почуял вкус лёгких арабских шекелей, забивал на клуб всегда, летал в Барселону на выходные, естественно в этот цирк ему возвращаться обратно не хотелось, тем более, что американские шекели ещё лучше арабских, и уж тем более лучше призрачных барселонских, бгг
Чем американские лучше арабских? Вы бы кроме фантазии логику включали. Специально для тех, кто думает исключительно в разрезе алчности он после перехода заявил, что деньги не решающий фактор, поэтому США, а не Арабы... А Барса ему до сих пор платит по контракту Бартомеу и если возвращали бы, то явно уже без жести в ЗП ведомости...
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Born is the King
Жоан сосьос Барселоны наивные, но не до такой степени
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нелюбитель футбола
Ответ Вячеслав Пустохин
а вам не кажется, странным факт, что на "чемпиона мира, в его высшей точке" не было спроса и он "мог остаться без клуба"?
Спрос был, но он хотел только в Барсу и все это видели... Это как Гвардиола говорил про Мбаппе, что он хочет только в один клуб... Поэтому на негра и спроса нет... Никто его не хочет купить у ПСЖ, кроме Реала... Потому, как бесполезно... Хотя 200 лямов нашли бы многие... Но он то хочет только в Реал...
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OhneNamee
Ответ Caterina
Вы верите в красивые слова, что клуб ему важнее, а клубом меж тем управляет авантюрист и краснобай, заложивший его активы на десятилетия вперёд. Одобрение "плана жизнеспособности" уже было к тому времени. Но чтоб зарегистрировать игроков, Лапорте надо ещё несколько игроков продать. Которые конечно же упираются всеми конечностями. Ждать этого можно было хоть до морковкиного заговения. А потом Лапорта разведет руками и скажет какую-нибудь банальность, извините, клуб выше игрока и проче бла-бла. В интервью Месси как раз и сказал, что не хочет второй раз наступать на эти грабли. Более дипломатичным словами, конечно. Пусть Гюндоган и Мартинес ждут хоть до сентября, тем более у них уже есть контракты, а Месси даже официального предложения не было сделано. Как вообще можно верить Блаблапорте, когда он постоянно врёт как сивый мерин?
Пусть Гюндоган и Мартинес ждут хоть до сентября, тем более у них уже есть контракты, а Месси даже официального предложения не было сделано.
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Дык, речь именно об этом. Пусть другие ждут, Месси не обязан, он вернулся в зону комфорта. Просто надо понимать отношение Месси к Барсе - на что он готов и не готов ради клуба. Повторюсь, из-за того, что не готов "ждать ХОТЬ до сентября" (ОГО!) и всё в таком духе никаких претензий к нему быть не может, просто понимание
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OhneNamee
Ответ Caterina
Вы верите в красивые слова, что клуб ему важнее, а клубом меж тем управляет авантюрист и краснобай, заложивший его активы на десятилетия вперёд. Одобрение "плана жизнеспособности" уже было к тому времени. Но чтоб зарегистрировать игроков, Лапорте надо ещё несколько игроков продать. Которые конечно же упираются всеми конечностями. Ждать этого можно было хоть до морковкиного заговения. А потом Лапорта разведет руками и скажет какую-нибудь банальность, извините, клуб выше игрока и проче бла-бла. В интервью Месси как раз и сказал, что не хочет второй раз наступать на эти грабли. Более дипломатичным словами, конечно. Пусть Гюндоган и Мартинес ждут хоть до сентября, тем более у них уже есть контракты, а Месси даже официального предложения не было сделано. Как вообще можно верить Блаблапорте, когда он постоянно врёт как сивый мерин?
Как вообще можно верить Блаблапорте, когда он постоянно врёт как сивый мерин?
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Не представляю, как можно НЕ верить Лапорте, если регулярно смотреть матчи Барсы хотя бы с 2003 года
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Caterina
Ответ OhneNamee
На момент, когда Месси соглашался на переход в МЛС, не было согласования условий с Ла Лигой, потому и не было официального предложения, всё логично. Вот что в вашем сообщении (и интервью Месси) "те же грабли"? И откуда они взялись? Собственно, это про подождать решения проблем Барсы несколько недель, находясь в подвешенном состоянии. Имел ли он право этого не делать? Разумеется, это его дело - рисковать ради Барсы (которая реально в фиговом состоянии) вот тем самым, что выше сказано, или заботиться о собственном комфорте. Повторюсь, имеет право на 100% даже частичкой своего комфорта не жертвовать и оставаться в тепличных условиях, просто надо честно называть вещи своими именами. А про Лапорту - ну, ему важнее Барса, чем Месси. Как по мне, норм качество, мне как-то тоже Барса интереснее, я её матчи смотрел, когда там Месси еще даже близко не играл, и дальше буду смотреть.
Вы верите в красивые слова, что клуб ему важнее, а клубом меж тем управляет авантюрист и краснобай, заложивший его активы на десятилетия вперёд.
Одобрение "плана жизнеспособности" уже было к тому времени. Но чтоб зарегистрировать игроков, Лапорте надо ещё несколько игроков продать. Которые конечно же упираются всеми конечностями. Ждать этого можно было хоть до морковкиного заговения. А потом Лапорта разведет руками и скажет какую-нибудь банальность, извините, клуб выше игрока и проче бла-бла.
В интервью Месси как раз и сказал, что не хочет второй раз наступать на эти грабли. Более дипломатичным словами, конечно.
Пусть Гюндоган и Мартинес ждут хоть до сентября, тем более у них уже есть контракты, а Месси даже официального предложения не было сделано.
Как вообще можно верить Блаблапорте, когда он постоянно врёт как сивый мерин?
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Caterina
Ответ OhneNamee
Как бы интервью Месси разве это не подтверждают? Там же было "надоело давление", "не хотел, чтобы повторился этот ужас, когда моя семья 2 месяца жила в парижском отеле"
Он также сказал, что никакого официального предложения от Барсы не было и он не хотел наступать второй раз на те же грабли.
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OhneNamee
Ответ blaugrano
Верим, Жо, всё было точно так, как ты говоришь.
Как бы интервью Месси разве это не подтверждают? Там же было "надоело давление", "не хотел, чтобы повторился этот ужас, когда моя семья 2 месяца жила в парижском отеле"
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Молодой Френки
Как бы Лапорта не оправдывался, умные люди всё давно понимают про него и эту ситуацию с Месси
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LinkLin
Пиар на имени Месси надоел.
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