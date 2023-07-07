«Отпустить Месси – огромная ошибка «Барсы». Все было не так, как они показали, сделка не была честной». Куман о Лео

Теги ПСЖ сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Интер Майами Футбол

Роналд Куман назвал уход Лионеля Месси ошибкой «Барселоны».

Месси покинул «Барселону» на правах свободного агента в 2021 году, впоследствии присоединившись к «ПСЖ». Аргентинец провел в системе каталонского клуба 18 лет.

«Отпустить Месси было огромной ошибкой «Барселоны».

Как тренер, я осознаю свои риски, когда дела идут не очень хорошо. Тренер может быть уволен. У меня нет проблем с этим, подобное произошло не впервые.

Но так отнеслись к важной для клуба фигуре, и это была не очень честная сделка. Я не знаю, можно ли когда-либо это исправить. Все было не так, как они это показали», – сказал экс-тренер «Барселоны», ныне возглавляющий сборную Нидерландов.

62 комментария

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angliiskiilion
Ответ Ко-ко-джамбо
так местный чемп они и без Месси взяли, а в ЛЧ пролетели бы и с ним. ошибка Барсы в идиотском управлении клубом, бюджетом, трансферами
самая главная ошибка это астрономические зарплаты всяким средним игрокам
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+19
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Ко-ко-джамбо
так местный чемп они и без Месси взяли, а в ЛЧ пролетели бы и с ним.
ошибка Барсы в идиотском управлении клубом, бюджетом, трансферами
+41
-25
+16
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Kairat Jumanov
Ответ Ко-ко-джамбо
так местный чемп они и без Месси взяли, а в ЛЧ пролетели бы и с ним. ошибка Барсы в идиотском управлении клубом, бюджетом, трансферами
При чем ЛЧ вообще? Мы говорим и величайшем игроке, его нужно было оставлять, не ради титулов, ради клуба и ради него.
+27
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Yuriy Chistyakov
Ничего не показал как тренер, а ушаты до сих пор льёт.
Слил Суареса, слил чемпионство, с Месси, Гризом и Суаресом проигрывал аутсайдерам, убил атмосферу в раздевалке, гнильё
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Altim
Ответ Yuriy Chistyakov
Ничего не показал как тренер, а ушаты до сих пор льёт. Слил Суареса, слил чемпионство, с Месси, Гризом и Суаресом проигрывал аутсайдерам, убил атмосферу в раздевалке, гнильё
"гнильё" - это такие болельщики, которые оскорбляют легенду клуба. Из всего предъявленного могу согласиться только со сливом Суареса, и то явно не по своей воле, а руководства - просто принял удар на себя , думая, что идут в одной связке, а потом поддержки от руководства не было. Как тренер он не силён, но и не ужасен. Он пришёл в самый сложный период за последние 20 лет для Барсы, добровольно из своих за это заплатил, так как это было его мечтой. Выграл кубок Испании, впервые за 4 года, чемпионство упустили, конечно, но суть даже не в этом. Куман остаётся легендой клуба, сосьос, имеет право на своё мнение. Месси действительно слили, прямо перед началом сезона - он имеет все основания предъявлять эти претензии.
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Станислав Л
Ответ Yuriy Chistyakov
Ничего не показал как тренер, а ушаты до сих пор льёт. Слил Суареса, слил чемпионство, с Месси, Гризом и Суаресом проигрывал аутсайдерам, убил атмосферу в раздевалке, гнильё
он прав по сути - при чем здесь результаты?
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ЧИКО
Это первый случай, когда я соглашаюсь с Куманом. Сделка была не то, что не честной, она была хорошо продуманное жульничество. Вспомните презентацию Лапорты, когда он публично подошёл к Лео., признался в любви и публично попросил остаться, а на самом деле имел коварный план. И второй раз также поступил. Он всегда боялся авторитета Лео и боялся с ним жить в одной семье…. История Барсы не простит, он навсегда останется президентом, который для клуба потерял Лео Месси
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G_Batigol
Ответ Ко-ко-джамбо
так местный чемп они и без Месси взяли, а в ЛЧ пролетели бы и с ним. ошибка Барсы в идиотском управлении клубом, бюджетом, трансферами
Если вместо дембеле и прочих взяли бы нужных игроков тогда с Месси взяли 1-2 ЛЧ. В отличие от Реала Барса не выжал максимума с того состава
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Дядя ТУРА
Ответ GuruFutbola
Барса строит молодую команду, может оно и к лучшему)
в чем твой прикол на сайте? зашёл в профиль одни минуса))
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SaH4r.
Ответ DolJun
фк мем на то и фк мем чтобы отпустить сильнейшего игрока поколения, а потом при всех рычагах не иметь возможности его вернуть)
фк мем - это уволить топаря тухеля, на его место назначить физрука из брайтона, при этом закупить состав под него, назначить нулевого лэмпарда. чипси чудом не вылетел в шип, но в следующем сезоне надеюсь на это)
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Станислав Л
Ответ Ко-ко-джамбо
так местный чемп они и без Месси взяли, а в ЛЧ пролетели бы и с ним. ошибка Барсы в идиотском управлении клубом, бюджетом, трансферами
в прошлом сезоне чего они взяли без Месси?
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VERBLYUD
Ответ Altim
"гнильё" - это такие болельщики, которые оскорбляют легенду клуба. Из всего предъявленного могу согласиться только со сливом Суареса, и то явно не по своей воле, а руководства - просто принял удар на себя , думая, что идут в одной связке, а потом поддержки от руководства не было. Как тренер он не силён, но и не ужасен. Он пришёл в самый сложный период за последние 20 лет для Барсы, добровольно из своих за это заплатил, так как это было его мечтой. Выграл кубок Испании, впервые за 4 года, чемпионство упустили, конечно, но суть даже не в этом. Куман остаётся легендой клуба, сосьос, имеет право на своё мнение. Месси действительно слили, прямо перед началом сезона - он имеет все основания предъявлять эти претензии.
Некоторые фанаты Барсы хуже хейтеров. Такое ощущение, будто они ненавидят Месси и хотели, чтобы он ушел как можно скорее.
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Блуждающий странник
Ответ Ко-ко-джамбо
так местный чемп они и без Месси взяли, а в ЛЧ пролетели бы и с ним. ошибка Барсы в идиотском управлении клубом, бюджетом, трансферами
С ним они всегда выходили в плей-офф, а без него 2 сезона из двух пролетели. Это бьет и по бюджету и по имиджу, а с сеткой при удачном жребии могли до финала спокойно доходить
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Vinnipukh Vinni
Ответ Ко-ко-джамбо
так местный чемп они и без Месси взяли, а в ЛЧ пролетели бы и с ним. ошибка Барсы в идиотском управлении клубом, бюджетом, трансферами
С ним они вышли бы в плей-офф. А как показал путь Интера, там всякое возможно.
Ну и чемпионат они выиграли на честном слове и на одном крыле. Вряд ли повторится пруха с таким количеством сухих матчей, когда для победы хватало одного гола.
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pont77
Говори как есть, Куман. «Все было не так, как они показали» - означает, что его просто слили, при этом играя на публику, что они пытаются его переподписать.
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Raul14
Ответ GuruFutbola
Барса строит молодую команду, может оно и к лучшему)
но ты вроде говорил что миська снова будет забивать на Сантьяго Бернабеу. Переобулся?))
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Serdida Orayew
Ответ Kairat Jumanov
При чем ЛЧ вообще? Мы говорим и величайшем игроке, его нужно было оставлять, не ради титулов, ради клуба и ради него.
дружище, тут уже ты не прав. в первую очередь нужны титулы. игроков берут ради титулов. ты бы смотрел матчи с участием Месси если бы он не выигрывал? без титулов и Месси бы не заслужил столько наград. так что, интересы клуба превыше всего.
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GuruFutbola
Ответ raiska123
Ладно я скрываюсь с левого профиля - скажи есть девушка или нет , если нет я напишу со своего )ты видел мои смс тут с другого профиля уже точно
Есть
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raiska123
Ответ GuruFutbola
Есть
понятого
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OldRedWhite
Ответ Ко-ко-джамбо
так местный чемп они и без Месси взяли, а в ЛЧ пролетели бы и с ним. ошибка Барсы в идиотском управлении клубом, бюджетом, трансферами
Да можно было и к батарее приковать в конце концов !
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Greatest Of All Time
Ответ Vitto
Месси слишком жадный и выбрал деньги, а не игру за 1 клуб.
1,2 миллиар он выбрал разве???? Он ушёл в США за 50 миллионов.
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raiska123
Ответ GuruFutbola
Барса строит молодую команду, может оно и к лучшему)
Ладно я скрываюсь с левого профиля - скажи есть девушка или нет , если нет я напишу со своего )ты видел мои смс тут с другого профиля уже точно
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Хулио Тебенадо
Пригласить Куманя в Барсу было огромной ошибкой.
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Extrim
Куман как всегда бред несет, убрать из клуба главного дружбана Лео Суареса была в первую очередь его идея, как и постепенная смена старожилов , не думаю что Лео это приветствовал
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Greatest Of All Time
Ответ Ко-ко-джамбо
так местный чемп они и без Месси взяли, а в ЛЧ пролетели бы и с ним. ошибка Барсы в идиотском управлении клубом, бюджетом, трансферами
В ЛЧ пролетели бы, но не из группы. А они 2 года подряд вылетают из группы.
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