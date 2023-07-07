«Отпустить Месси – огромная ошибка «Барсы». Все было не так, как они показали, сделка не была честной». Куман о Лео
Роналд Куман назвал уход Лионеля Месси ошибкой «Барселоны».
Месси покинул «Барселону» на правах свободного агента в 2021 году, впоследствии присоединившись к «ПСЖ». Аргентинец провел в системе каталонского клуба 18 лет.
«Отпустить Месси было огромной ошибкой «Барселоны».
Как тренер, я осознаю свои риски, когда дела идут не очень хорошо. Тренер может быть уволен. У меня нет проблем с этим, подобное произошло не впервые.
Но так отнеслись к важной для клуба фигуре, и это была не очень честная сделка. Я не знаю, можно ли когда-либо это исправить. Все было не так, как они это показали», – сказал экс-тренер «Барселоны», ныне возглавляющий сборную Нидерландов.
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Ну и чемпионат они выиграли на честном слове и на одном крыле. Вряд ли повторится пруха с таким количеством сухих матчей, когда для победы хватало одного гола.