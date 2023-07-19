Малком хочет 12 млн евро в «Аль-Хилале» – в 2 раза больше, чем в «Зените». Семак может наложить вето на трансфер, но, скорее всего, не будет этого делать («Чемпионат»)

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Чемпионат.com Футбол

Сергей Семак может заблокировать переход Малкома в «Аль-Хилаль».

Ранее стало известно об интересе «Аль-Хилаля» к полузащитнику «Зенита».

По информации «Чемпионата», главный тренер сине-бело-голубых может наложить вето на этот трансфер. Однако Семак, скорее всего, не будет этого делать, учитывая его предыдущие высказывания. 

Что качается самого Малкома, то он откажется от перехода в клуб из Саудовской Аравии, если его зарплата по новому контракту не вырастет в два раза по сравнению с зарплатой в России. В «Зените» он зарабатывает около 6 миллионов евро.

Ранее появилась информация о том, что футболист уже согласовал контракт с зарплатой 18 миллионов евро в год. 

В прошлом сезоне бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит». Его статистика – здесь.

Малком проведет в «Зените» начало сезона. «Аль-Хилаль» еще не начинал переговоры о трансфере хавбека («СЭ»)

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43 комментария

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Новый тренер ФК Спартак
Семак даже в своей семье голоса не имеет
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Дядя ТУРА
странные новости. ему предлагают 18, а он хочет 12
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Rundatgame
Малком хочет 12 млн, а согласовали аж на 18 млн. Придётся саудитам умерить свои аппетиты по забрасыванию легов баблом.
Ох уж эти эксперты по зарплатам из Чемпионата.
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Ебздрогыч
Чтобы наложить вето, нужно иметь характер и собственное мнение. Это не про Семака
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eao79rus
Зенит хотел 50 миллионов, но отказывается продавать меньше, чем за 60, Малкому предлагали 18 миллионов, но он продолжает требовать 12, Семак, всегда выступавший за то, чтобы отпускать игроков, может наложить вето. Инсайды спорца такие инсайды
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Плакса Джон ушел налево
Семак может просто наложить
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*** Ruslan ***
Ответ Дядя ТУРА
странные новости. ему предлагают 18, а он хочет 12
Кто-то πиздит, это нормально в сми
+3
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Назар Игорь
Зачем впереди паровоза бежать? Пока Малком в Зените, предложений по переходу не поступало, а из столицы уже полыхает. Даже бабульки в Сокольниках на уши встали.
+4
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Фут.Боль
Семак может наложить веток. В это я верю.
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Очки Дани Алвеса
Хаха, Семак да пойдёт против воли руководства
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.ru
Сергей Семак может заблокировать переход Малкома в «Аль-Хилаль...
повезло Малкому что не Бышовец Зенит сейчас тренирует...
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CoMoBo3
Ответ Ебздрогыч
Чтобы наложить вето, нужно иметь характер и собственное мнение. Это не про Семака
"Бесхарактерный" Семак шестой год гнёт в дугу московских претендентов на чемпионство 😎
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Гусеконь
Ответ Дядя ТУРА
странные новости. ему предлагают 18, а он хочет 12
он ж идейный. Приехал играть в Зенит за стрелку. К арабам тоже за идею поедет играть.
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Голубой лев
Ответ Назар Игорь
Зачем впереди паровоза бежать? Пока Малком в Зените, предложений по переходу не поступало, а из столицы уже полыхает. Даже бабульки в Сокольниках на уши встали.
У них забрезжила надежда на чемпионство. Ослабление Зенита единственный шанс, ведь собственный менеджмент набрали не понять из кого, сплошь некомпетентные рукожопы.
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трахтенберг месть коней
Ответ Дядя ТУРА
странные новости. ему предлагают 18, а он хочет 12
бессеребренник
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Groznyi2024
Ответ Ебздрогыч
Чтобы наложить вето, нужно иметь характер и собственное мнение. Это не про Семака
Это про Крала. Показал характер, кинул и уехал
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Rt Simpson
Ответ Ебздрогыч
Чтобы наложить вето, нужно иметь характер и собственное мнение. Это не про Семака
Так и не про тебя тоже, ты же мамкин баснописец
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Andrey Yaroslavtsev
Может ли Семак? Вот в чём вопррс.
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Александр Малышев
Ответ Ебздрогыч
Чтобы наложить вето, нужно иметь характер и собственное мнение. Это не про Семака
А толку, ну наложет вето, и получит демотевированного игрока, который получает миллионы и не играет. Смысла нет удерживать, платить ему 12-18 лямов в данной ситуации абсурдно, дык пусть валит!
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Зелёный гопник
Ответ Ебздрогыч
Чтобы наложить вето, нужно иметь характер и собственное мнение. Это не про Семака
Чушь не неси!
Ради плюсиков такой бред пишешь ?
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трахтенберг месть коней
Ответ Фут.Боль
Семак может наложить веток. В это я верю.
или в штаны
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Barceloneta
ну ё-моё... российский игрок столько отдал клубу и хочет идти за мечтой в топ-лигу по примеру Кузяева! ОТПУСКАЙ!!!
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Алексей Петров
Ответ Rundatgame
Малком хочет 12 млн, а согласовали аж на 18 млн. Придётся саудитам умерить свои аппетиты по забрасыванию легов баблом. Ох уж эти эксперты по зарплатам из Чемпионата.
Меня больше интересует зачем они ему даже 12 прелагают?
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SCR
Ералаш какой то. Как же Семак теперь, без портфеля ... ой, без Малкома ).
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Spaten
Не давите на Семака, он на работе отдыхает
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