Малком хочет 12 млн евро в «Аль-Хилале» – в 2 раза больше, чем в «Зените». Семак может наложить вето на трансфер, но, скорее всего, не будет этого делать («Чемпионат»)
Сергей Семак может заблокировать переход Малкома в «Аль-Хилаль».
Ранее стало известно об интересе «Аль-Хилаля» к полузащитнику «Зенита».
По информации «Чемпионата», главный тренер сине-бело-голубых может наложить вето на этот трансфер. Однако Семак, скорее всего, не будет этого делать, учитывая его предыдущие высказывания.
Что качается самого Малкома, то он откажется от перехода в клуб из Саудовской Аравии, если его зарплата по новому контракту не вырастет в два раза по сравнению с зарплатой в России. В «Зените» он зарабатывает около 6 миллионов евро.
Ранее появилась информация о том, что футболист уже согласовал контракт с зарплатой 18 миллионов евро в год.
В прошлом сезоне бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит». Его статистика – здесь.
Малком проведет в «Зените» начало сезона. «Аль-Хилаль» еще не начинал переговоры о трансфере хавбека («СЭ»)
Ох уж эти эксперты по зарплатам из Чемпионата.
повезло Малкому что не Бышовец Зенит сейчас тренирует...
Ради плюсиков такой бред пишешь ?