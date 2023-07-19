Малком хочет 12 млн евро в «Аль-Хилале» – в 2 раза больше, чем в «Зените». Семак может наложить вето на трансфер, но, скорее всего, не будет этого делать («Чемпионат»)

Сергей Семак может заблокировать переход Малкома в «Аль-Хилаль».

Ранее стало известно об интересе « » к полузащитнику « ».

По информации «Чемпионата», главный тренер сине-бело-голубых может наложить вето на этот трансфер. Однако Семак, скорее всего, не будет этого делать, учитывая его предыдущие высказывания.

Что качается самого , то он откажется от перехода в клуб из Саудовской Аравии, если его зарплата по новому контракту не вырастет в два раза по сравнению с зарплатой в России. В «Зените» он зарабатывает около 6 миллионов евро.

Ранее появилась информация о том, что футболист уже согласовал контракт с зарплатой 18 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит». Его статистика – здесь.

Малком проведет в «Зените» начало сезона. «Аль-Хилаль» еще не начинал переговоры о трансфере хавбека («СЭ»)