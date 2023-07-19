Данни о возможном уходе Малкома: «В чем смысл иметь такого игрока только для РПЛ, без еврокубков? «Зенит» может выручить хорошие деньги, самое время для продажи»

Теги Зенит Данни премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Спорт-Экспресс Футбол

Мигель Данни не видит проблемы для «Зенита» в возможном уходе Малкома.

Бразильским полузащитником активно интересуется саудовский «Аль-Хилаль». Сообщалось, что Малком согласовал контракт на сумму 18 миллионов евро в год, однако затем агент игрока опроверг эту информацию.

«За хорошие деньги продажа Малкома на данный момент будет выгодна «Зениту». В чем смысл иметь игрока такого уровня только для того, чтобы играть в чемпионате России и не иметь возможности играть в еврокубках? «Зенит» может выручить за него хорошие деньги. Сейчас самое время для продажи!

Конечно, Малком – важный игрок для клуба, но у «Зенита» и без него хороший состав и игроки, готовые провести отличный сезон! Тем более сейчас как раз возможны трансферы на вход, возможно усиление уже другими качественными игроками», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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12 комментариев

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Александр Жердин
Для Зенита выгода очевидна, если названные цифры соответствуют действительности. Да и Малком заработает так, что и внукам не потратить .
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Роман Олегов
Ответ BARCA_10
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Данни не говорил о том, что лучше для Малкома, он говорит о выгоде Зенита. Что у вас с логическими связями?
+14
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Сергей Жарковский
Конечно жалко, если Малком покинет Зенит, но предложение по сути хорошее, как для спортсмена, так и для клуба, деньги ещё никто не отменял!
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BARCA_10
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ZarvuR2020
А до прошлого сезона он "таким" игроком не был. Многие его даже в провал записывали.
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Andrey Yaroslavtsev
А ведь Данни когда-то за Динамо играл. Эх, были времена.
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Woenpens
Ответ nugoboss
Надо продать 100%, и вместе с ним всех легионеров распродать, все деньги с продажи, раздать нуждающим больным и пенсионерам, хоть раз пусть будет толку от Газпрома.
Ну,ну! Как у Булгакова, всё отнять и поделить.
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Da prozecutor
Ответ Burel
Какая это выгода для гос. клуба, который платит бюджетникам, чтобы они заполнили стадион ? Всё равно бездонная бочка газпрома есть
выгода в том, что и без бразилов сраптачок -15 очей лететь будет в конце чемпа))))
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