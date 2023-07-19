Данни о возможном уходе Малкома: «В чем смысл иметь такого игрока только для РПЛ, без еврокубков? «Зенит» может выручить хорошие деньги, самое время для продажи»
Мигель Данни не видит проблемы для «Зенита» в возможном уходе Малкома.
Бразильским полузащитником активно интересуется саудовский «Аль-Хилаль». Сообщалось, что Малком согласовал контракт на сумму 18 миллионов евро в год, однако затем агент игрока опроверг эту информацию.
«За хорошие деньги продажа Малкома на данный момент будет выгодна «Зениту». В чем смысл иметь игрока такого уровня только для того, чтобы играть в чемпионате России и не иметь возможности играть в еврокубках? «Зенит» может выручить за него хорошие деньги. Сейчас самое время для продажи!
Конечно, Малком – важный игрок для клуба, но у «Зенита» и без него хороший состав и игроки, готовые провести отличный сезон! Тем более сейчас как раз возможны трансферы на вход, возможно усиление уже другими качественными игроками», – сказал бывший полузащитник «Зенита».
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