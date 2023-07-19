«Зенит» интересуется Нересом на случай ухода Малкома и Клаудиньо. Петербуржцы связывались с экс-вингером «Шахтера» (Вене Касагранде)
«Зенит» интересуется вингером «Бенфики» Давидом Нересом.
Как сообщил журналист Вене Касагранде на своем ютуб-канале, «Зенит» рассматривает 26-летнего бразильца в качестве замены Малкому и Клаудиньо в случае их ухода. Петербуржский клуб связывался с Нересом для обсуждения возможного трансфера.
Давид Нерес перешел в «Бенфику» летом прошлого года из «Шахтера».
В прошедшем сезоне Нерес отметился 6 голами и 8 голевыми передачами в 31 матче португальского чемпионата. Подробная статистика 26-летнего вингера доступна здесь.
«Аль-Хилаль» продвинулся в переговорах с «Зенитом» по Малкому. Трансфер не исключен
Может это замена Малкому но не как Клаудиньо,который отвечает за креатив)
А так Нерес топ трансфер,в лиге будет божить !
Просто у зенита в составе были из россиян: Кержаков Чистяков и Караваев.
Смешно