«Зенит» интересуется Нересом на случай ухода Малкома и Клаудиньо. Петербуржцы связывались с экс-вингером «Шахтера» (Вене Касагранде)

«Зенит» интересуется вингером «Бенфики» Давидом Нересом.

Как сообщил журналист Вене Касагранде на своем ютуб-канале, «Зенит» рассматривает 26-летнего бразильца в качестве замены Малкому и в случае их ухода. Петербуржский клуб связывался с Нересом для обсуждения возможного трансфера.

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В прошедшем сезоне Нерес отметился 6 голами и 8 голевыми передачами в 31 матче португальского чемпионата. Подробная статистика 26-летнего вингера доступна здесь.

«Аль-Хилаль» продвинулся в переговорах с «Зенитом» по Малкому. Трансфер не исключен