«Зенит» интересуется Нересом на случай ухода Малкома и Клаудиньо. Петербуржцы связывались с экс-вингером «Шахтера» (Вене Касагранде)

Теги Зенит высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия возможные трансферы Малком Клаудиньо Давид Нерес Футбол

«Зенит» интересуется вингером «Бенфики» Давидом Нересом.

Как сообщил журналист Вене Касагранде на своем ютуб-канале, «Зенит» рассматривает 26-летнего бразильца в качестве замены Малкому и Клаудиньо в случае их ухода. Петербуржский клуб связывался с Нересом для обсуждения возможного трансфера.

Давид Нерес перешел в «Бенфику» летом прошлого года из «Шахтера».

В прошедшем сезоне Нерес отметился 6 голами и 8 голевыми передачами в 31 матче португальского чемпионата. Подробная статистика 26-летнего вингера доступна здесь.

«Аль-Хилаль» продвинулся в переговорах с «Зенитом» по Малкому. Трансфер не исключен

51 комментарий

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Фёдор Кузнецов
Мастерство заголовков от спортс ру, ведь Нерес запомнился всем как игрок того Аякса который был в шаге от финала ЛЧ, но в заголовке Нерес экс игрок Шахтёра, за который он не привёл ни матча
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tony
Ответ sd4fmwrvz8
Где у зенита свои воспитанники?только и делают что ищут легионеров и раздают им паспорта что бы вписаться в лимит !!!
Хватить брехать про паспорта и лимит, ни Малком, ни Клауд не перестали быть легионерами после получения гражданства. Уже устал читать это позорище.
+37
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Owen_the_Simple
Ответ sd4fmwrvz8
Где у зенита свои воспитанники?только и делают что ищут легионеров и раздают им паспорта что бы вписаться в лимит !!!
Пожелаем же тогда Спартаку не уподобляться и усилиться в это трансферное окно только своими воспитанниками, на радость вам.
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Юра Зыков
Ответ Игорь Новиков
Хороший вариант. Парень талантливый. В разных нетоповых лигах играл, то есть от РПЛ не должен быть в шоке)
Я бы даже сказал,что это Топовый вариант для нашей лиги!
+13
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Юра Зыков
Интересно как один игрок может заменить двух?)
Может это замена Малкому но не как Клаудиньо,который отвечает за креатив)
А так Нерес топ трансфер,в лиге будет божить !
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ML26
Ответ Фёдор Кузнецов
Мастерство заголовков от спортс ру, ведь Нерес запомнился всем как игрок того Аякса который был в шаге от финала ЛЧ, но в заголовке Нерес экс игрок Шахтёра, за который он не привёл ни матча
Я надеюсь, что спортс будет последователен, и когда, например, Тьяго Сильву будут куда-то отправлять, то в заголовке будет «экс-защитник московского Динамо». Он так же не провел там ни одного матча, как и Нерес в шахтере
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Ебздрогыч
Круговорот бразильцев в Зените де Жанейру
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San9
Фика купила его за пятнашку, сейчас будет разводить на 2-3 раза дороже. Тяжелые сулят переговоры).
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a.k.a. DRAGON0928
Бенфика за него 30 попросит
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munhin
Ответ Ебздрогыч
Круговорот бразильцев в Зените де Жанейру
лучше бразильцев чем поленьев )
+5
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Игорь Новиков
Хороший вариант. Парень талантливый. В разных нетоповых лигах играл, то есть от РПЛ не должен быть в шоке)
+10
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Caniball
Ответ Jonny Babka
Нерес времён Аякса мог перейти в Мю или Челси за 80 млн евро,немножко на спад пошла карьера.
Очень множко, т.к. всего за 12 пихнули в Шахтар, а из Шахтара за 15 в Бенфику.
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Фёдор Кузнецов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Нерес совсем рухнул по сравнению с сезоном 18-19
Нерес не ушёл вовремя из Аякса и сильно сдал, в Бенфике смог приблизиться к уровню Аякса
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Максим Овчинников
Ответ Владислав88
Ну и нафиг Зениту это вторсырьё, он забивает от 3 до 6 мячей в год, Мостовой больше кладёт, ёлки-палки. Лучше бы Пиняева или Захаряна на вырост взять долб*навты
Вам Локо не продаст Пиняева, после того как вы у нас украли Коваленко, только если за 30-40 млн. Так что свои влажные мечты о Пиняеве можешь оставить при себе
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Jonny Babka
Нерес времён Аякса мог перейти в Мю или Челси за 80 млн евро,немножко на спад пошла карьера.
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Юра Зыков
Ответ Фёдор Кузнецов
Нерес не ушёл вовремя из Аякса и сильно сдал, в Бенфике смог приблизиться к уровню Аякса
Так он сдал,когда Аякс его не отпустил,затем был страный трансфер в Шахтер и вот щас в Бенфике он хороший сезон провел
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Павел Мельников
Ответ Игорь Новиков
Зенит делает результат. У него нет задачи качать воспитанников. Она есть у тех, кто не может делать результат.
Можно делать результат в штамповке национальных титулов, а можно открыть новый талант хотя бы уровня Захаряна и от этого уже будет толк. Не зря же на СБГ-ветках гордятся переходом Кузяева в Гавр (который, правда, профессиональную карьеру начал отнюдь не в Зените).
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Chris "Birdman" Andersen
Ответ tony
Хватить брехать про паспорта и лимит, ни Малком, ни Клауд не перестали быть легионерами после получения гражданства. Уже устал читать это позорище.
А на матч за Суперкубок России лимит распространяется ?
Просто у зенита в составе были из россиян: Кержаков Чистяков и Караваев.
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Игорь Новиков
Ответ Павел Мельников
Можно делать результат в штамповке национальных титулов, а можно открыть новый талант хотя бы уровня Захаряна и от этого уже будет толк. Не зря же на СБГ-ветках гордятся переходом Кузяева в Гавр (который, правда, профессиональную карьеру начал отнюдь не в Зените).
Уровня какого? Захарян пока 1 сезон провел приличный. И что, один игрок - это трофей? Его запишут в регалии? Ну что ж, каждому свои трофеи тогда.
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Picachu
Неплохо потом Зенит лямов за 50 продаст
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Константин Ключников
Он кажется приостановил контракт с Шахтёром? Тогда, если в Зенит перейдёт, получается, приостанавливал явно не из-за опасений о собственной безопасности)
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Ivan Petrov
Зачем вам нерес? Бакаев справиться 😂
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Павел Мельников
Ответ Lux_Vid Александров
И у кого тогда эти самые воспитанники будут учиться, если не брать хороших легов? Думаю там люди лучше понимают что лучше и для чего
Справедливо. Просто в контексте таких профи, как Малком и Клаудиньо (тем более с паспортами) не видно смысла менять их на кого-то еще. Это больше похоже на бизнес по перепродаже, даже не своих, как в Португалии и Аяксе, а просто перегонку из пустого в порожнее.
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Юра Зыков
Ответ Владислав88
Ну и нафиг Зениту это вторсырьё, он забивает от 3 до 6 мячей в год, Мостовой больше кладёт, ёлки-палки. Лучше бы Пиняева или Захаряна на вырост взять долб*навты
Вторсырье?))
Смешно
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Юра Зыков
Ответ Максим Овчинников
Вам Локо не продаст Пиняева, после того как вы у нас украли Коваленко, только если за 30-40 млн. Так что свои влажные мечты о Пиняеве можешь оставить при себе
Сверху позвонят и отдадите,а вообще у Пиняева есть отступные если ты не знал)
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