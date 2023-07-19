В «Зенит» по трансферу Малкома обратились несколько клубов из Европы («Чемпионат»)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Чемпионат.com Футбол

Европейские клубы заинтересованы в приобретении Малкома.

Несколько европейских клубов направили неофициальные запросы в «Зенит» о возможном трансфере игрока.

Это произошло после публикации информации об интересе «Аль-Хилаля» к полузащитнику, сообщает «Чемпионат». 

Напомним, ранее появилась информация о том, что в случае перехода в Саудовскую Аравию Малком подпишет контракт на 3 года с зарплатой 18 миллионов евро за сезон. Также сообщалось, что петербуржский клуб хочет получить более 50 миллионов евро за продажу игрока. 

В прошлом сезоне бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит». Его статистика – здесь.

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30 комментариев

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SMART789
намечается хороший аукцион, жаль только, что нам будет не возместить потерю с точки зрения качества
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+27
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luu
Ответ SMART789
намечается хороший аукцион, жаль только, что нам будет не возместить потерю с точки зрения качества
Малком, конечно хорош, но я больше переживаю из-за одновременной потери Вендела и Кузяева
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+18
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SMART789
Ответ luu
Малком, конечно хорош, но я больше переживаю из-за одновременной потери Вендела и Кузяева
да Венделл главная потеря, потому что Малком это функция, можно Бакаева поставить будет в качестве намного хуже, но структура игры не изменится, просто он положит 3 из 10 когда Малком 8 из 10

а вот Венделл это ломает именно структуру, не знаю чего ждем, полузащитника явно не хватает
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Дмитрий Евстратов
Ответ ivanfedorov8888
Поэтому в еврокубках снова будет осер?
ну хорошо хоть не обсер, как у московских клубов 😜
+6
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Фарид Харисов
Ответ SMART789
намечается хороший аукцион, жаль только, что нам будет не возместить потерю с точки зрения качества
Если бы не европейский бан, то думаю Зенит бы смог шикануть и подписать какую-то звезду, как в случае с Халком и Витселем.

А так придётся искать крутой талант из Бразилии, ну может ещё откуда-то. Того же Фелиша думаю за 50 Атлеты бы продали, учитывая его поведение :)
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Мурад Гамзаев
Ответ SMART789
намечается хороший аукцион, жаль только, что нам будет не возместить потерю с точки зрения качества
За выручку от малкома можно много кого подписать, и моложе и талантливее, вопрос в том, что мало кто поедет к нам сейчас. Надо выходить на Бразильский, Уругвайский, Колумбийский рынки,либо забирать Пиняева у Локо
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Dimario
Малком подошел бы в любой чемпионат топ-5, не считая только грандов типа Реала, ПСЖ, Сити, Баварии.
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Сергей Кузубов
А все говорят что он футбол любит больше чем деньги
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.ru
лучше в Аравию... от Европы потом денег лет пять не дождёшься, а то и вовсе... случаи были
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Андоррский почтальон
Ответ SMART789
намечается хороший аукцион, жаль только, что нам будет не возместить потерю с точки зрения качества
Продадут за 50, а потом в Бразилии возьмут за десятку ненамного хуже. Селекция в Зените нормально работает.
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GeroyamSala
Как бы в армию его не забрали
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Михаил Иванов
Ответ DAArsen
Разрывай контракт и езжай куда хочешь)))
Во ещё один разрывальщик ....Езжай Ка ты куда хочешь!
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ясон чистяков
Ответ alexmixer9
Причём здесь Москва?) Хотя поверить что он нужен топ клубам действительно сложно
Притом, что Москва придумывает всякие истории уже несколько лет, ну и ещё аргумент, Мелком показал себя в недавних играх за сборную
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alexus-1990
Ответ Dimario
Малком подошел бы в любой чемпионат топ-5, не считая только грандов типа Реала, ПСЖ, Сити, Баварии.
в Париже был бы в основе скорее всего. тем более чемпионат ему знаком
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Михаил Иванов
Направили в клуб Зенит , НЕОФИЦИАЛьНЫЕ запросы .....Это как ?
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Dmitry Family
Вброс что бы собрать побольше денег с саудитов)
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Андоррский почтальон
Если не считать арабов и американцев, то кроме первой пятерки АПЛ, первой тройки Серии А, первой пары Ла Лиги и Бундеслиги, да ещё ПСЖ, таких денег никто не даст. А это очень хорошие варианты!
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Deca
Запускайте тендер!
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Артём Амирджанян
А я его в фэнтэзи взял
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