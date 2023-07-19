В «Зенит» по трансферу Малкома обратились несколько клубов из Европы («Чемпионат»)
Европейские клубы заинтересованы в приобретении Малкома.
Несколько европейских клубов направили неофициальные запросы в «Зенит» о возможном трансфере игрока.
Это произошло после публикации информации об интересе «Аль-Хилаля» к полузащитнику, сообщает «Чемпионат».
Напомним, ранее появилась информация о том, что в случае перехода в Саудовскую Аравию Малком подпишет контракт на 3 года с зарплатой 18 миллионов евро за сезон. Также сообщалось, что петербуржский клуб хочет получить более 50 миллионов евро за продажу игрока.
В прошлом сезоне бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит». Его статистика – здесь.
а вот Венделл это ломает именно структуру, не знаю чего ждем, полузащитника явно не хватает
А так придётся искать крутой талант из Бразилии, ну может ещё откуда-то. Того же Фелиша думаю за 50 Атлеты бы продали, учитывая его поведение :)