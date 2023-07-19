В «Зенит» по трансферу Малкома обратились несколько клубов из Европы («Чемпионат»)

Европейские клубы заинтересованы в приобретении Малкома.

Несколько европейских клубов направили неофициальные запросы в «Зенит» о возможном трансфере игрока.

Это произошло после публикации информации об интересе « » к полузащитнику, сообщает «Чемпионат».

Напомним, ранее появилась информация о том, что в случае перехода в Саудовскую Аравию Малком подпишет контракт на 3 года с зарплатой 18 миллионов евро за сезон. Также сообщалось, что петербуржский клуб хочет получить более 50 миллионов евро за продажу игрока.

В прошлом сезоне бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за « ». Его статистика – здесь.