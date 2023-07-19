Малком проведет в «Зените» начало сезона. «Аль-Хилаль» еще не начинал переговоры о трансфере хавбека («СЭ»)
Малком начнет новый сезон в «Зените».
Ранее сообщалось, что полузащитник петербуржской команды близок к переходу в «Аль-Хилаль» и уже согласовал контракт на 3 года.
По информации «Спорт-Экспресса», саудовский клуб действительно интересуется футболистом, но переговоры еще не начинались.
Скорее всего, бразилец начнет новый сезон в составе «Зенита», причем это не ограничится одним-двумя турами.
Трансферное окно в Саудовской Аравии будет открыто до 20 сентября.
В прошлом сезоне Малком забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит». Его статистика – здесь.
22 июля «Зенит» на выезде сыграет с «Пари НН» в 1-м туре Мир РПЛ.
Он уже о чемпионстве Спартака объявил )))
И грязнулею остался,
И сбежали от грязнули
И чулки и башмаки.