Малком проведет в «Зените» начало сезона. «Аль-Хилаль» еще не начинал переговоры о трансфере хавбека («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Спорт-Экспресс Футбол

Малком начнет новый сезон в «Зените».

Ранее сообщалось, что полузащитник петербуржской команды близок к переходу в «Аль-Хилаль» и уже согласовал контракт на 3 года

По информации «Спорт-Экспресса», саудовский клуб действительно интересуется футболистом, но переговоры еще не начинались.

Скорее всего, бразилец начнет новый сезон в составе «Зенита», причем это не ограничится одним-двумя турами.

Трансферное окно в Саудовской Аравии будет открыто до 20 сентября. 

В прошлом сезоне Малком забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит». Его статистика – здесь.

22 июля «Зенит» на выезде сыграет с «Пари НН» в 1-м туре Мир РПЛ.

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16 комментариев

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sp.msk.86
А ну ладно
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Нагрузки Сборной
Определитесь уже! Что с ним в фэнтези то делать теперь?!
+5
-1
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OldRedWhite
Ответ Сергей Жарковский
Хорошо, значит ещё наколотит голешников в Зените!👏
Только возбудили старика Шалимова !
Он уже о чемпионстве Спартака объявил )))
+7
-3
+4
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Мукунку хороший
Ответ Михаил Иванов
Свин , Свин такой урод ....Свин , свин,мы едой набили полный рот!
Ты один не умывался
И грязнулею остался,
И сбежали от грязнули
И чулки и башмаки.
+1
0
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luu
Ну Свин экспресс такой себе источник
+2
-2
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Сергей Жарковский
Хорошо, значит ещё наколотит голешников в Зените!👏
+9
-9
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Федя Букин
😄
0
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Барберис
Исключительное предложение.
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Николай Корягин
Попросили подождать до 5-го тура, а потом пускай едет.
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Иван Колгашкин
Только говорили что уезжает. Теперь даже ещë переговоры не начали. Задолбали ****
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Ivan Petrov
Ответ Михаил Иванов
Свин , Свин такой урод ....Свин , свин,мы едой набили полный рот!
Пересилил малыш?
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Жорег Борщофф
Ответ Нагрузки Сборной
Определитесь уже! Что с ним в фэнтези то делать теперь?!
Завтра вечером состав собирать. =)
0
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