Малком проведет в «Зените» начало сезона. «Аль-Хилаль» еще не начинал переговоры о трансфере хавбека («СЭ»)

Малком начнет новый сезон в «Зените».

Ранее сообщалось, что полузащитник петербуржской команды близок к переходу в « » и уже согласовал контракт на 3 года.

По информации « », саудовский клуб действительно интересуется футболистом, но переговоры еще не начинались.

Скорее всего, бразилец начнет новый сезон в составе « », причем это не ограничится одним-двумя турами.

Трансферное окно в Саудовской Аравии будет открыто до 20 сентября.

В прошлом сезоне Малком забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит». Его статистика – здесь.

22 июля «Зенит» на выезде сыграет с «Пари НН» в 1-м туре Мир РПЛ.