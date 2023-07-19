Агент Малкома опроверг информацию о согласовании контракта с «Аль-Хилалем» на 18 млн евро в год
Агент Малкома опроверг информацию о согласовании контракта с «Аль-Хилалем».
Сообщалось, что 26-летний бразилец будет получать в саудовском клубе по 18 миллионов евро в год в течение 3 сезонов.
«Информация о согласовании контракта с «Аль-Хилалем» не соответствует действительности», – сказал Гильерме Миранда.
Действующий контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 млн евро.
О каких амбициях речь, когда мы говорим о Малкоме, который в 22 из Барсы приехал сюда?
Малком в шорт-листе Хиляля под №2 после Бернардо Силвы. Как только тот откажет, возьмут Малкома.
На утренней тренировке Малком присутствовал и занимался а общей группе.