Агент Малкома опроверг информацию о согласовании контракта с «Аль-Хилалем» на 18 млн евро в год

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Спорт-Экспресс Гильерме Миранда Футбол

Агент Малкома опроверг информацию о согласовании контракта с «Аль-Хилалем».

Сообщалось, что 26-летний бразилец будет получать в саудовском клубе по 18 миллионов евро в год в течение 3 сезонов.

«Информация о согласовании контракта с «Аль-Хилалем» не соответствует действительности», – сказал Гильерме Миранда.

Действующий контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 млн евро.

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19 комментариев

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Артём Амирджанян
Все агенты врут как дышать
+13
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+11
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kk.abb
Ответ alexus-1990
вопрос зачем это нужно самому Малколму в 26 лет. спрос в Европе на него есть, заработать ещё успеет.
Зенит лучше за 50 в СА отпустит, чем за 20-25 в топ5. + зп там будет у него в 3-4 раза выше, чем в топ5.

О каких амбициях речь, когда мы говорим о Малкоме, который в 22 из Барсы приехал сюда?
+12
-2
+10
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Pucheslav
Ответ alexus-1990
вопрос зачем это нужно самому Малколму в 26 лет. спрос в Европе на него есть, заработать ещё успеет.
Спрос из Европы его за 50 млн из Зенита покупать не будет
+7
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kk.abb
Переговоры ведут еще, не опроверг трансфер.
Малком в шорт-листе Хиляля под №2 после Бернардо Силвы. Как только тот откажет, возьмут Малкома.
+4
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Назар Игорь
Пока из зенитовских бразильцев не полощут только двух молодых и почти ветерана Сантоса, остальных радостно спешат распределить по другим клубам.
+2
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kk.abb
Ответ alexus-1990
ещё есть инфа что Диасом из Ливерпуля интересуются, 50 млн предлагают
Диаса не продали уже им, Ливер отказал.
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Дмитрий9779
Хорошо если останется
На утренней тренировке Малком присутствовал и занимался а общей группе.
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Xm.md
Контракт на самом деле на 19 миллионов
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Андрей Андреев
Да зимы Малёк не куда не уйдёт,не читайте выбросы.После зимнего окна возможно но скорее тоже нет.
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alexus-1990
Ответ kk.abb
Переговоры ведут еще, не опроверг трансфер. Малком в шорт-листе Хиляля под №2 после Бернардо Силвы. Как только тот откажет, возьмут Малкома.
ещё есть инфа что Диасом из Ливерпуля интересуются, 50 млн предлагают
0
0
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Владимир Самсонов
Ответ alexus-1990
вопрос зачем это нужно самому Малколму в 26 лет. спрос в Европе на него есть, заработать ещё успеет.
Если бы ему была интересна Европа, то он бы не пошел из Барселоны в Зенит
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