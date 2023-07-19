Агент Малкома опроверг информацию о согласовании контракта с «Аль-Хилалем» на 18 млн евро в год

Агент Малкома опроверг информацию о согласовании контракта с «Аль-Хилалем».

Сообщалось, что 26-летний бразилец будет получать в саудовском клубе по 18 миллионов евро в год в течение 3 сезонов.

«Информация о согласовании контракта с « » не соответствует действительности», – сказал .

Действующий контракт с « » рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 млн евро.