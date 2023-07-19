Литвинов о возможной игре «Спартака» в ЛЧ: «У нас есть возможности побеждать европейские команды. Кто мог поверить, что мы займем 1-е место в группе ЛЕ? Все смеялись»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Руслан Литвинов Футбол

Руслан Литвинов порассуждал о том, как нынешний «Спартак» выступил бы в Лиге чемпионов.

– Как бы выглядел нынешний «Спартак» в Лиге чемпионов? Достойно? 

– А почему нет? Тяжело говорить, но кто мог поверить, что мы займем первое место в группе Лиге Европы? Все же смеялись, не верили и говорили: «Максимум – третье место в группе ЛЕ».

Загадывать сложно, нужно быть реалистами. Если выйдем в Лигу чемпионов, считаю, у нас есть возможности побеждать европейские команды.

– Считаешь, что вы бы боролись за выход из группы?

– Смотря какая группа. Нет ничего невозможного, все футболисты – такие же люди, как и мы. Если у нас будет Лига чемпионов, тогда и будем смотреть, – сказал полузащитник «Спартака».

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40 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Ответ Owen_the_Simple
Смеялись не потому, что занять первое место в группе ЛЕ невероятно сложно, а потому, что вы до этого занимали четвёртое и вылетали в квалификации.
У Спартака группа в ЛЕ была ничуть не слабее, чем у питерского гегемона в ЛЧ.
+49
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+37
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Burel
Да, Спартак так и остался непобеждённым в Европе, возможно и навсегда
+16
-4
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Спартак сила
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Ответ Burel
Благодаря питерской шайке, Спартак цинично лишили титула ЛЕ
какого титула?
+15
-4
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Burel
Ответ Don_Krebs
Забудь про ЛЧ, выступая в России. На твоем спортивном веку ты там уже никогда не сыграешь.
семак счастлив. Не увеличит антирекордную серию 0/19, самую. позорную в истории российского и советского футбола, а может и мирового
+15
-6
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nmnackjbxkasbk
с вами были новости фэнтэзи-футбола
+11
-2
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Tom_York
Спартак начинал путь в отборе к ЛЧ... В итоге вылетел и играл в ЛЕ, так что бы проверить свою силу ЛЧ, надо было сначала туда попасть)))
Зенит тоже вылетел в ЛЕ, ничего не показав в группе, а там и от Бетиса снова вылетел. Молчали бы уже. Как-будто есть чем гордиться в ЛЧ. Автоматически туда попадали как чемпионы России.
+8
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Burel
Ответ Гамарджоба Генацвале
У Спартака группа в ЛЕ была ничуть не слабее, чем у питерского гегемона в ЛЧ.
Одно очко в группе с Брюгге, Лацио и Боруссией. Это самая слабая группа в истории ЛЧ была 😂😂
+8
-2
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Burel
Ответ Гамарджоба Генацвале
Зенит тоже вылетел в ЛЕ, ничего не показав в группе, а там и от Бетиса снова вылетел. Молчали бы уже. Как-будто есть чем гордиться в ЛЧ. Автоматически туда попадали как чемпионы России.
Ещё и в первой корзине всегда был великий гегемон лиги миллера😂
+3
0
+3
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Burel
Ответ Спартак сила
зениту только мечтать о таком
гегемон 0/19 😂
+7
-4
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KOTOV71
Отсутствие наших клубов в Еврокубках,резко повысили " шансы" победы в этих турнирах! " А почему нет?"
+2
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Owen_the_Simple
Ответ Спартак сила
зениту только мечтать о таком
О выходе из группы ЛЕ?
+9
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Поцелуй Оздоева
Только почему-то кб силачи отлетели той же осень 1:7 от Зенита.
Так я и пишу , что гегемоны всея Руси, а в ЛЧ ни о чем.
+3
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Спартак сила
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зениту только мечтать о таком
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Бронислав Каминский
Ответ Owen_the_Simple
О выходе из группы ЛЕ?
Они выход из группы уже за трофей считают.Ну как дежурное чемпионство после 5туров
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Tom_York
Ответ Гамарджоба Генацвале
Зенит тоже вылетел в ЛЕ, ничего не показав в группе, а там и от Бетиса снова вылетел. Молчали бы уже. Как-будто есть чем гордиться в ЛЧ. Автоматически туда попадали как чемпионы России.
Напомнить сезон 2018/2019 Лига Чемпионов и Лига Европы
Вылет от ПАОКа
ЛЕ группа
1. Вильярреал 10
2. Рапид 10
3. Рейнджерс 6
4. Спартак 5
Тоже грозная группа гранды ЛЧ)))
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Burel
Ещё и в первой корзине всегда был великий гегемон лиги миллера😂
Там жеребьёвки всегда как по заказу были.И от слов, что мы в состоянии побороться за ЛЧ в этом году после жеребьевки, до слов, что Брюгге - это очень классная команда, после того, как 4-е место в группе заняли с 1 очком.
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.ru
Считаешь, что вы бы боролись за выход из группы?..
что за журналист пошёл, мелкотравчатый... надо было сразу про полукубок спросить
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Yury Kazimir
Ответ Поцелуй Оздоева
В той же ЛЧ той же осенью Зенит забил 10 голов на групповом этапе, уступив по сумме двух матчей действующему обладателю ЛЧ 3:4.
Да забей ты хоть тридцать но останься на 3 месте и потом тоже вылет!
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Yury Kazimir
Ответ Owen_the_Simple
Смеялись не потому, что занять первое место в группе ЛЕ невероятно сложно, а потому, что вы до этого занимали четвёртое и вылетали в квалификации.
А вы какое?
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Арлан
Ответ Илья Сутурин
0-19 это что за статистика подскажите?
Да вроде Зенит 19 матчей Лч. подряд в гостях проиграл,если не ошибаюсь. Если ошибся сори простите.
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Owen_the_Simple
Ответ Yury Kazimir
А вы какое?
Зенит никогда в своей истории не занимал четвёртой строчки в группе ЛЕ/КУЕФА
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Торна
Ответ Owen_the_Simple
Смеялись не потому, что занять первое место в группе ЛЕ невероятно сложно, а потому, что вы до этого занимали четвёртое и вылетали в квалификации.
Кто бы говорил. Адепт команды забронировавшей четвертые места на вечные времена
+1
-1
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Бронислав Каминский
Ответ Спартак сила
зениту только мечтать о таком
Мечтать о чем?У Зенит 2 еврокубка ,у спартака - ноль
+3
-3
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Кот Мартовскый
Давайте не будем его расстраивать
+4
-4
0
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Don_Krebs
Забудь про ЛЧ, выступая в России. На твоем спортивном веку ты там уже никогда не сыграешь.
+8
-8
0
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