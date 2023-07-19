Литвинов о возможной игре «Спартака» в ЛЧ: «У нас есть возможности побеждать европейские команды. Кто мог поверить, что мы займем 1-е место в группе ЛЕ? Все смеялись»
Руслан Литвинов порассуждал о том, как нынешний «Спартак» выступил бы в Лиге чемпионов.
– Как бы выглядел нынешний «Спартак» в Лиге чемпионов? Достойно?
– А почему нет? Тяжело говорить, но кто мог поверить, что мы займем первое место в группе Лиге Европы? Все же смеялись, не верили и говорили: «Максимум – третье место в группе ЛЕ».
Загадывать сложно, нужно быть реалистами. Если выйдем в Лигу чемпионов, считаю, у нас есть возможности побеждать европейские команды.
– Считаешь, что вы бы боролись за выход из группы?
– Смотря какая группа. Нет ничего невозможного, все футболисты – такие же люди, как и мы. Если у нас будет Лига чемпионов, тогда и будем смотреть, – сказал полузащитник «Спартака».
Вылет от ПАОКа
ЛЕ группа
1. Вильярреал 10
2. Рапид 10
3. Рейнджерс 6
4. Спартак 5
Тоже грозная группа гранды ЛЧ)))
что за журналист пошёл, мелкотравчатый... надо было сразу про полукубок спросить