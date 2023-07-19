Литвинов о возможной игре «Спартака» в ЛЧ: «У нас есть возможности побеждать европейские команды. Кто мог поверить, что мы займем 1-е место в группе ЛЕ? Все смеялись»

Руслан Литвинов порассуждал о том, как нынешний «Спартак» выступил бы в Лиге чемпионов.

– Как бы выглядел нынешний «Спартак» в Лиге чемпионов? Достойно?

– А почему нет? Тяжело говорить, но кто мог поверить, что мы займем первое место в группе ? Все же смеялись, не верили и говорили: «Максимум – третье место в группе ЛЕ».

Загадывать сложно, нужно быть реалистами. Если выйдем в Лигу чемпионов, считаю, у нас есть возможности побеждать европейские команды.

– Считаешь, что вы бы боролись за выход из группы?

– Смотря какая группа. Нет ничего невозможного, все футболисты – такие же люди, как и мы. Если у нас будет Лига чемпионов, тогда и будем смотреть, – сказал полузащитник « ».