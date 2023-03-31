Зарема о предложении возглавить женский «Спартак»: «Я не участвую в проектах без коммерческой прибыли или спортивной составляющей. Футбол – не урок физкультуры, это азарт, страсть, гимн ЛЧ»

Зарема Салихова рассказала, почему не возглавит женскую команду «Спартака».

Ранее бывший генеральный менеджер и администратор красно-белых Александр Хаджи сказал: «Пусть Зарема Салихова возглавит женскую команду «Спартака». Она же считает, что разбирается в футболе: в трансферах, футболистах и тренерах».

«Я не участвую в проектах, которые не несут коммерческой прибыли или не имеют спортивной составляющей. Футбол – это не просто урок физкультуры! Это азарт, страсть, гимн Лиги чемпионов или, как минимум, Лига Европы.

Рев трибун, болельщики в красно-белых футболках в пабах и на площадях городов Европы и их яркие перформансы на переполненных стадионах. Единственное, на что готова тратить деньги, это благотворительный проект «Спартак» – детям», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Зарема Салихова: «Футбольные небожители хотят женскую команду «Спартака», ведь «Зениту» скучненько. Но с Fan ID и без развитых соцсетей интереса к женскому футболу не будет»