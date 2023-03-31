Зарема о предложении возглавить женский «Спартак»: «Я не участвую в проектах без коммерческой прибыли или спортивной составляющей. Футбол – не урок физкультуры, это азарт, страсть, гимн ЛЧ»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА бизнес женский футбол болельщики стадионы деньги Благотворительность Зарема Салихова Женская футбольная Суперлига Футбол

Зарема Салихова рассказала, почему не возглавит женскую команду «Спартака».

Ранее бывший генеральный менеджер и администратор красно-белых Александр Хаджи сказал: «Пусть Зарема Салихова возглавит женскую команду «Спартака». Она же считает, что разбирается в футболе: в трансферах, футболистах и тренерах».

«Я не участвую в проектах, которые не несут коммерческой прибыли или не имеют спортивной составляющей. Футбол – это не просто урок физкультуры! Это азарт, страсть, гимн Лиги чемпионов или, как минимум, Лига Европы.

Рев трибун, болельщики в красно-белых футболках в пабах и на площадях городов Европы и их яркие перформансы на переполненных стадионах. Единственное, на что готова тратить деньги, это благотворительный проект «Спартак» – детям», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Зарема Салихова: «Футбольные небожители хотят женскую команду «Спартака», ведь «Зениту» скучненько. Но с Fan ID и без развитых соцсетей интереса к женскому футболу не будет»

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36 комментариев

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Xm.md
Ответ Recreated
А разве в женской футбольной команде нет спортивной составляющей??
Так женский футбол существует для галочки
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Кеша
Ответ Человек из футбола
Азарт, страсть, гимн ЛЧ, 7-0
1:18 не хотите ? )
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Xm.md
Ответ Rio de Janeiro
Тот факт что на спортсе Зарема один из главных хедлайнеров–многое говорит об этом сайте и его целевой аудитории
Ну то есть целевая аудитория - это ты и другие фанаты Заремы, которые комментят новости с ее участием.
Кажется ты вышел сам на себя
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Кеша
Откуда у нее деньги ? Без Леонида Арнольдовича она никто и даже не жена .
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angry horse
Ответ Честный контроль
У Спартака уже есть свой гимн. И всех он устраивает. https://www.youtube.com/watch?v=9jUQbpr-790
Да и с Борей есть пруфы о связи с розовым коллективом, бгг😁

https://www.sports.ru/football/146755339.html
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Архитектор Мендисабаль
Выпускница башкирских курсов бухгалтерского учёта знает толк в дебете.
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Утренняя Аврора
Ответ Сергей Молодых
Единственный её проект с коммерческой прибылью, это Федун.
Почему единственный? Первый. Старых дураков много.
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angry horse
Ответ Честный контроль
У Спартака уже есть свой гимн. И всех он устраивает. https://www.youtube.com/watch?v=9jUQbpr-790
Бгг, в честь этого даже вспомнился перф😁
https://ibb.co/vYytKCq
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Tsamourlidis_mufc
Колхозница
+3
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V Galperin
Азартная страсть под гимн ЛЧ с коммерческой прибылью, это она о чём, неужели о футболе?
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Человек из футбола
Азарт, страсть, гимн ЛЧ, 7-0
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Честный контроль
Ответ angry horse
Какой еще гимн ЛЧ, наш спартак может рассчитывать только на этот гимн https://youtu.be/mVgn_TzNDB8 бгг😁
У Спартака уже есть свой гимн. И всех он устраивает.
https://www.youtube.com/watch?v=9jUQbpr-790
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Сергей Молодых
Единственный её проект с коммерческой прибылью, это Федун.
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Vladislav Asadullin
А, вот почему она в Спартаке должность не занимала.
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Честный контроль
Ахаха, то есть Салихова только подтвердила что является вторым Мостовым. Не по регалиям спортивным, а пустобрехунству.
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angry horse
Ответ Утренняя Аврора
Какой еще гимн гладиаторов. Им Максима Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог хватит....
Галкина😁
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Удар Кержакова
Я даже представить не могу в каких проектах она участвует, которые несут коммерческую прибыль. У кого-нибудь есть информация об этих проектах?
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Виктор Снигирев
Как до дела дошло, упс и сдулась...))
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Faust Doc
У нее один коммерческий проект продажа экскурсии к себе и сопровождение.
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Евгений Громов 22
Ответ Rio de Janeiro
Тот факт что на спортсе Зарема один из главных хедлайнеров–многое говорит об этом сайте и его целевой аудитории
А если учесть и остальных хедлайнеров Спортса становится немного грустно)
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Николай Палиёв
Ответ Йоахим Ференц
Признайся, ты - это тот самый нетрадиционный длинноволосый сабж-очкарик из Грустной передачи о футболе?
Признайтесь, вы Зарема с фейкового аккаунта?
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Kit244098
Они с Федуном от команды избавились, как от непрофильного актива. И до сир пор пасти разевают. Веселый каленкор получается))
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Fc Sm
Зря, было бы интересно понаблюдать.
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Pok_Toholo
Как реальными делами и хлопотами запахло, так сразу прыгнула в кусты
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Утренняя Аврора
Ответ angry horse
Какой еще гимн ЛЧ, наш спартак может рассчитывать только на этот гимн https://youtu.be/mVgn_TzNDB8 бгг😁
Какой еще гимн гладиаторов. Им Максима Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог хватит....
+3
-1
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