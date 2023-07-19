«Монако» хочет 45-50 млн евро за Дисаси. Защитник интересен «МЮ» и «Ньюкаслу»

Аксель Дисаси может продолжить карьеру в АПЛ.

Интерес к 25-летнему защитнику проявляют « » и « ».

« » хочет выручить за продажу игрока 45-50 миллионов евро, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Английские клубы уже знают об этом, переговоры с ними продолжаются.

В прошлом чемпионате Франции Дисаси провел 38 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.