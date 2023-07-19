«Монако» хочет 45-50 млн евро за Дисаси. Защитник интересен «МЮ» и «Ньюкаслу»
Аксель Дисаси может продолжить карьеру в АПЛ.
Интерес к 25-летнему защитнику проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
«Монако» хочет выручить за продажу игрока 45-50 миллионов евро, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Английские клубы уже знают об этом, переговоры с ними продолжаются.
В прошлом чемпионате Франции Дисаси провел 38 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
- А ещё?
- И Дисаси
- Что вам надо?
- Вот вам 45 млн.
- И Дисаси
Тилеманс за 45, Рони Лопес 25, Хенрикс 15, Бадиашиль 38, Чуамени 80, сейчас вот Дисаси за 45-50.
Борец вольного стиля Мириан Васильевич Цалкаламанидзе родился 20 04 1927 г. Вес до 52 кг. ЗМС, чемпион ОИ 1956 г. Мельбурн.