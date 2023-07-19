«Монако» хочет 45-50 млн евро за Дисаси. Защитник интересен «МЮ» и «Ньюкаслу»

Теги Монако Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Аксель Дисаси Футбол

Аксель Дисаси может продолжить карьеру в АПЛ.

Интерес к 25-летнему защитнику проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». 

«Монако» хочет выручить за продажу игрока 45-50 миллионов евро, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Английские клубы уже знают об этом, переговоры с ними продолжаются. 

В прошлом чемпионате Франции Дисаси провел 38 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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fellx
- Кейна хотим купить.
- А ещё?
- И Дисаси
+28
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Nice_Fellow
Очаровательная связка замаячила на горизонте: Онана и Дисаси.
+11
0
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ fellx
- Кейна хотим купить. - А ещё? - И Дисаси
Не не так.
- Что вам надо?
- Вот вам 45 млн.
- И Дисаси
+8
-1
+7
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Egor Aleksandrovich
удивительно, как Монако, даже несмотря на плохие результаты уже несколько сезонов подряд, умудряются каждый год продавать как минимум 1 игрока за 40+ млн евро.
Тилеманс за 45, Рони Лопес 25, Хенрикс 15, Бадиашиль 38, Чуамени 80, сейчас вот Дисаси за 45-50.
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Sardor Abdujalilov
Пусть дисасут
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forward1988
Этот негр,аналог магуайра,зачем брать это если можно оставить британца?
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Egor Aleksandrovich
удивительно, как Монако, даже несмотря на плохие результаты уже несколько сезонов подряд, умудряются каждый год продавать как минимум 1 игрока за 40+ млн евро. Тилеманс за 45, Рони Лопес 25, Хенрикс 15, Бадиашиль 38, Чуамени 80, сейчас вот Дисаси за 45-50.
ну в продажах Дисаси, Тилеманса и Чуамени нет ничего экстраординарного, разве что при нормальных результатах (а не сливах на квалы ЛЧ и просто сливах) могли выручить еще больше. в случае с Бадиашиле - именно в прошлом сезоне был наибольший шанс паники и зимнего расточительства от АПЛ и он оправдался
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Назар Игорь
Ответ Назар Игорь
Это бы ладно, помню когда-то в СССР был грузинский борец по фамилии Цалакаламанидзе. (Это не шутка).
Дополняю для неверующих.
Борец вольного стиля Мириан Васильевич Цалкаламанидзе родился 20 04 1927 г. Вес до 52 кг. ЗМС, чемпион ОИ 1956 г. Мельбурн.
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Зелёный гопник
Дисаси у углового флажка 😏
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Re{FRIGE}r@toR
Ну тогда Диплати 45-50 лямов
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фанат Карпеначчо
Дисам
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Egor Aleksandrovich
Ответ Ezra-Matthew Miller
ну в продажах Дисаси, Тилеманса и Чуамени нет ничего экстраординарного, разве что при нормальных результатах (а не сливах на квалы ЛЧ и просто сливах) могли выручить еще больше. в случае с Бадиашиле - именно в прошлом сезоне был наибольший шанс паники и зимнего расточительства от АПЛ и он оправдался
все так
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