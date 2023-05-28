Малком, Винисиус, Каземиро, Алиссон и Ришарлисон вызваны на игры Бразилии с Гвинеей и Сенегалом

Малком вызван в сборную Бразилии на два товарищеских матча.

Южноамериканская команда 17 июня сыграет с Гвинеей в Барселоне, а 20-го встретится с в Лиссабоне.

Рамон Менезес, исполняющий обязанности главного тренера, выбрал следующих футболистов:

Вратари: (« »), (« »), Уэвертон («Палмейрас»);

Защитники: Алекс Теллес («Севилья»), Айртон («Фламенго»), Данило («Ювентус»), Рожер Ибанес («Рома»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Нино Мота («Флуминенсе»);

Полузащитники: Вандерсон де Оливейра («Монако»), Андре Нето («Флуминенсе»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Жоэлинтон («Ньюкасл»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Малком («Зенит»), Родриго Гоэс («Реал»), Винисиус Жуниор («Реал»), Рафаэл Вейга («Палмейрас»);

Нападающие: Педро Абреу («Фламенго»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Рони Барбоза («Палмейрас»).

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