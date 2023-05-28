Малком, Винисиус, Каземиро, Алиссон и Ришарлисон вызваны на игры Бразилии с Гвинеей и Сенегалом

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Малком вызван в сборную Бразилии на два товарищеских матча.

Южноамериканская команда 17 июня сыграет с Гвинеей в Барселоне, а 20-го встретится с Сенегалом в Лиссабоне.

Рамон Менезес, исполняющий обязанности главного тренера, выбрал следующих футболистов:

Вратари: АлиссонЛиверпуль»), ЭдерсонМанчестер Сити»), Уэвертон («Палмейрас»);

Защитники: Алекс Теллес («Севилья»), Айртон («Фламенго»), Данило («Ювентус»), Рожер Ибанес («Рома»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Нино Мота («Флуминенсе»);

Полузащитники: Вандерсон де Оливейра («Монако»), Андре Нето («Флуминенсе»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Жоэлинтон («Ньюкасл»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Малком («Зенит»), Родриго Гоэс («Реал»), Винисиус Жуниор («Реал»), Рафаэл Вейга («Палмейрас»);

Нападающие: Педро Абреу («Фламенго»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Рони Барбоза («Палмейрас»).

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36 комментариев

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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Bogdan119
Могли бы уж и Айртона упомянуть в заголовке)
Прям классика, ушел из Спартака, стал сразу футболистом)
+42
-3
+39
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Вадим Киселёв
Заслужил
+26
0
+26
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Deca
Дождался вызова !
+21
0
+21
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Тимофей Кушнир
То есть за Бразильскую сборную, одну из самых сильных, будет играть российский футболист. А говорят, что наш футбол не прогрессирует.
+23
-3
+20
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Тралл из Питера
Мои поздравления Малкому, заслужил
+15
0
+15
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Мистер Громов
Малком хорош в этом сезоне. Желаю, проявить себя и обойтись без травм.
+15
0
+15
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ASH11
Айртон в составе? По мне, Дуглас Сантос из Зенита сильнее, но его не зовут.
+15
-1
+14
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Вадим Киселёв
Ответ Bogdan119
Могли бы уж и Айртона упомянуть в заголовке)
Он уже не играет в Спартаке
+7
0
+7
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Михаил1970
Семак для сб. Бразилии игрока подготовил.
+5
0
+5
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Тимофей Белый
Ответ Bogdan119
Могли бы уж и Айртона упомянуть в заголовке)
Айртон уж не в рпл играет, чтобы его упоминать
+4
0
+4
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Vaksinator
Малком заслужил, красава
+4
-1
+3
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giallo-verde
У Малкома есть шанс в отличии от других российских игроков сыграть на ЧМ если будет постоянно попадать в состав бразильской сборной.
+2
0
+2
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5t1ck
Конечно у Бразилов после Феномена полный шлак на позиции 9.
+1
0
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Antonio Romangoli
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
Прям классика, ушел из Спартака, стал сразу футболистом)
Аиртона недавно показывали по Матч ТВ , как он за свой клуб играет , те же самые пробеги без нормально паса , так что пока он тот же футболист , что и был в Спартаке. Как Бегунок хороший , но про защиту всё равно забывает .
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Ацамаз Багаев
Ответ Дмитрий Калашников
Айртона в России называли бездарем, а игрок в сборной будет играть!
ну он играл в спартаке, поэтому неудивительно что его называли бездарен. А сейчас играет в другом клубе откуда и попал в сборную
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Ответ юрий дмитриев
А на кой он получал российский паспорт? чтобы зенит мог больше легионеров подписать?
естественно, дали два паспорта, чтобы добавить ещё +2 слота легионерских...
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Vorhun
Ответ Тимофей Кушнир
То есть за Бразильскую сборную, одну из самых сильных, будет играть российский футболист. А говорят, что наш футбол не прогрессирует.
Медведев будет использовать это как аргумент своего гениального менеджерства
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Antonio Romangoli
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ А.Э.РАСИМ
Думаю здесь много врагов сборной Аргентины. Интересно почему? Все понимают причину.
Потому что болеют за Зенит , поэтому и минусы надавали, как дети . Малком ведь в сборной , а значит все болельщики болеют за Бразилию))
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Michael Boldyrev
Воруют игроков у отечественного футбола! У нашего, родного - государственного! Газпромовского!
А ведь у нас там в Бразилии русские маются!

Спасем старообрядцев?! Спасем Малкома?!
Я вас спрашиваю! И "Я" на клавиатуре в иной раскладке - "Z"!
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<~Inter~>
Думаю в федерации решили перестраховаться после выдачи Малкому российского паспорта
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А я ясные дни оставляю себе
Ого. Считаю, что Зениту надо выделить еще миллионов 100, если у них так хорошо получается игроков растить.
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Дмитрий Калашников
Айртона в России называли бездарем, а игрок в сборной будет играть!
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Андрей Рязанов
Интересно, будут сенегальские расисты Винисуса оскорблять?
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Кирилл Павлюченко
Винисиус?! Чую, будет продолжение банкета.
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Игорь Новиков
Первый россиянин в сборной Бразилии?
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