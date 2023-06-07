«МЮ» близок к подписанию Дисаси. Защитник «Монако» дал согласие на трансфер

Теги Монако Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Аксель Дисаси деньги Футбол

Защитник «Монако» Аксель Дисаси близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

По информации L’Equipe, Дисаси дал согласие на трансфер. Официальные переговоры между клубами начнутся в ближайшее время. Сообщается, что «Монако» рассчитывает получить за Дисаси от 40 до 50 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Дисаси провел за «Монако» 38 матчей в Лиге 1, забив 3 гола и отдав 3 результативных передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

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9 комментариев

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CyberUnited
Магуайр и Дисаси в центре?
+8
-1
+7
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Amalfitano
Ответ llolishe
Как раз фамилия для нашего МанЮшатника подходящая
С такой фамилией его либо в Челси, либо в Зенит.
+5
0
+5
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tatatat
Да что в нем такого? Я как Монако ни включу, он то привезет, то не успеет
Монако 58 мячей за сезон пропустило
+2
0
+2
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Dm Kznts
все более менее серьёзные источники корейца в МЮ сватают.
У него в июле клаусула в 45 млн евро
+2
0
+2
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damondiamond
это замена Ким Мин-джею, если не получится договориться с Наполи, о каком соглашении вы вообще пишите
+1
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Эксперт Спортс
Ответ 4akyr
не саси
Ты это ему?)
0
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