«МЮ» близок к подписанию Дисаси. Защитник «Монако» дал согласие на трансфер
Защитник «Монако» Аксель Дисаси близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».
По информации L’Equipe, Дисаси дал согласие на трансфер. Официальные переговоры между клубами начнутся в ближайшее время. Сообщается, что «Монако» рассчитывает получить за Дисаси от 40 до 50 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Дисаси провел за «Монако» 38 матчей в Лиге 1, забив 3 гола и отдав 3 результативных передачи. Его подробная статистика доступна здесь.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Монако 58 мячей за сезон пропустило
У него в июле клаусула в 45 млн евро