«МЮ» близок к подписанию Дисаси. Защитник «Монако» дал согласие на трансфер

Защитник «Монако» Аксель Дисаси близок к переходу в «Манчестер Юнайтед».

По информации L’Equipe, Дисаси дал согласие на трансфер. Официальные переговоры между клубами начнутся в ближайшее время. Сообщается, что «Монако» рассчитывает получить за Дисаси от 40 до 50 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 провел за « » 38 матчей в Лиге 1, забив 3 гола и отдав 3 результативных передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?