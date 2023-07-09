«МЮ» и «Ньюкасл» общаются с окружением Дисаси. «Монако» предложений пока не поступало

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» интересуются Акселем Дисаси.

Как сообщает инсайдер , «сороки» общались с окружением защитника на этой неделе и скоро должны связаться с « ».

Манкунианцы контактируют с представителями 25-летнего футболиста на протяжении нескольких недель, и главный тренер тен Хаг одобрил его приобретение, но клубу Лиги 1 никаких предложений пока не направлялось.

В прошлом чемпионате Франции Дисаси провел 38 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.