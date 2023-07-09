«МЮ» и «Ньюкасл» общаются с окружением Дисаси. «Монако» предложений пока не поступало

Теги Монако Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Эрик тен Хаг Аксель Дисаси Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» интересуются Акселем Дисаси.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «сороки» общались с окружением защитника на этой неделе и скоро должны связаться с «Монако».

Манкунианцы контактируют с представителями 25-летнего футболиста на протяжении нескольких недель, и главный тренер Эрик тен Хаг одобрил его приобретение, но клубу Лиги 1 никаких предложений пока не направлялось.

В прошлом чемпионате Франции Дисаси провел 38 игр и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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Фалькао к нам не поедет ©
Фестиваль «юмористов» объявляется открытым
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Чёрный тюльпан
Не очень понимаю, для чего тен Хаг одобрил его кандидатуру. Да, Варан травмируется часто и с возрастом это будет происходить ещё чаще. Зарплата у Рафы, конечно, конская, но Дизази откровенный середняк к 25 годам, чтобы стать его заменой. Он такой же здоровый и медленный, как Магуайр. Если рассматривать его в качестве продвигающего и пасующего защитника, то в расширенных показателях он либо уступает почти всем ЦЗ МЮ, либо в отдельных показателях превосходит, но не так, чтобы на голову. Вроде хотят избавиться от привозного Харри, но вместо него рассматривают темнокожую копию, причём сумма продажи первого будет ниже, чем сумма покупки второго, т.е. такой размен не в пользу Манчестера.
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deadjoker
Дисасите :))
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хавбек+
если сравнивать с Бадьяшилем то этот чуть более привозной
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Иван Петров
Жду африканского футболиста с фамилией Букаке.
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Любезный Коссутий
за Монако не следил. он лучше Макгавра?
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kunaguero
Ответ Любезный Коссутий
за Монако не следил. он лучше Макгавра?
Да прям, такой же холодильник, только другого цвета
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Tun
После такого интереса ценник начнётся от 70ти
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United_LP
Хорошо
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Мужанов Дмитрий Александрович
Защитник неплохой, но не уровня топ команд АПЛ (ну разве что на скамейку)
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Dm Kznts
Деф всё равно нужен. Прежде всего вместо Харри который греет место на банке и возможно сам захочет уйти.
Жаль что корейца упустили.
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Манковский
Хороший игрок, жалко не в РПЛ, много рифм можно подобрать.
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Born is the King
Походу жёсткая нехватка толковых защей если даже привоза Дисаси хотят купить
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Dm Kznts
Ответ Tun
После такого интереса ценник начнётся от 70ти
легко
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