«МЮ», «Челси» и «Арсеналу» интересен Дисаси. Стартовая цена защитника «Монако» – 40 млн евро

«МЮ», «Челси» и «Арсенал» интересуются защитником «Монако» Акселем Дисаси.

По информации RMC Sport, лидером в борьбе за Дисаси является « ». Главный тренер команды Эрик тен Хаг лично заинтересован в его подписании и в ближайшее время намерен связаться с игроком. Ране уже сообщалось, что Дисаси дал согласие на трансфер в «МЮ».

Также сообщается об интересе к Дисаси со стороны « », который, вероятно, попытается подписать защитника в случае ухода Калиду Кулибали в «Аль-Хилаль». Кроме того, игроком интересуется « ».

Отмечается что официальных предложений « » по трансферу Дисаси в данный момент не поступало. Ожидается, что «Монако» рассмотрит предложения на сумму от 40 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Дисаси провел за «Монако» 38 матчей в Лиге 1, забив 3 гола и отдав 3 результативных передачи. Его подробная статистика доступна здесь.