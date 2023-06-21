«МЮ», «Челси» и «Арсеналу» интересен Дисаси. Стартовая цена защитника «Монако» – 40 млн евро

Теги Монако Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал возможные трансферы Эрик тен Хаг Аксель Дисаси Футбол

«МЮ», «Челси» и «Арсенал» интересуются защитником «Монако» Акселем Дисаси.

По информации RMC Sport, лидером в борьбе за Дисаси является «Манчестер Юнайтед». Главный тренер команды Эрик тен Хаг лично заинтересован в его подписании и в ближайшее время намерен связаться с игроком. Ране уже сообщалось, что Дисаси дал согласие на трансфер в «МЮ».

Также сообщается об интересе к Дисаси со стороны «Челси», который, вероятно, попытается подписать защитника в случае ухода Калиду Кулибали в «Аль-Хилаль». Кроме того, игроком интересуется «Арсенал».

Отмечается что официальных предложений «Монако» по трансферу Дисаси в данный момент не поступало. Ожидается, что «Монако» рассмотрит предложения на сумму от 40 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Дисаси провел за «Монако» 38 матчей в Лиге 1, забив 3 гола и отдав 3 результативных передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СуперНегр228
Конкурс шутников объявляется открытым
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wekil Halylow
Дисаси у пенсов
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барыга блинами
Кому то из них достанется добротный игрок. Остальным- дисаси, так сказать
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Theodor Herzl
Теперь у любого середняка из топ-5 стартовая цена от 40. Эффект Боули
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Great ManUtd
Но точно не косячнее Магуайра и Линделёфа.
с Мага всё понятно а вот Линделеф видимо очканул и поднял уровень.
Опт это кореец, но видимо его увелили и француз это запасной план.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
дисаси? кажется что-то похожее в бессильной злобе кричал жюль бартра, когда его в финале чемпионата мира множил на 0 50-летний ди мария.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RealJon
охх уж эти +100500 защитники из Франции, сколько таких, а пока никто из них не показали уровень Варана, а продолжают купить за 50-60+ лямов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Темнокожая версия Магуайра из Франции, такой же привозной и грузный персонаж с посредственной скоростью. Зачем покупать одного середняка взамен другого, причём за те же деньги, если не дороже, чем продадут капитана? Пока хотелки тен Хага вообще не впечатляют. С такими трансферами вряд ли можно рассчитывать на что-то серьёзное в новом сезоне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Вся трансферная кампания Манчестера, пока Дисаси.🧐
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Токсик
Ответ Барыга блинами
Кому то из них достанется добротный игрок. Остальным- дисаси, так сказать
Середняк этот Дисаси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demyan Grachev
Ответ Барыга блинами
Кому то из них достанется добротный игрок. Остальным- дисаси, так сказать
Дисасито?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mac1_aren
Ответ СуперНегр228
Конкурс шутников объявляется открытым
Тут скорее всего ребята до 14 вне конкуренции (( пойду над женой че нить пошучу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Great ManUtd
Норм вариант для МЮ, Челси идёт лесом, они Бодиашиле забрали у Монако. В Арсенале и так с защитниками норм.
не уверен.
он довольно косячный.
хз что там ЭТХ разглядел в нём.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Никифоров
Ответ Dm Kznts
не уверен. он довольно косячный. хз что там ЭТХ разглядел в нём.
Мартинеса же разглядел, хотя очень многие говорили, что его в АПЛ с ростом метр с кепкой раздавят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Чёрный тюльпан
Темнокожая версия Магуайра из Франции, такой же привозной и грузный персонаж с посредственной скоростью. Зачем покупать одного середняка взамен другого, причём за те же деньги, если не дороже, чем продадут капитана? Пока хотелки тен Хага вообще не впечатляют. С такими трансферами вряд ли можно рассчитывать на что-то серьёзное в новом сезоне.
скорее он уровень теперяшнего витька.
как мага станет если деградировать начнёт.
но если встанет выбор между ним и тимбером, я за француза и за то чтобы мага наконец то ушёл.
Эрик видимо верит что сможет слепить с него второго варана
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий