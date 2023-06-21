«МЮ», «Челси» и «Арсеналу» интересен Дисаси. Стартовая цена защитника «Монако» – 40 млн евро
«МЮ», «Челси» и «Арсенал» интересуются защитником «Монако» Акселем Дисаси.
По информации RMC Sport, лидером в борьбе за Дисаси является «Манчестер Юнайтед». Главный тренер команды Эрик тен Хаг лично заинтересован в его подписании и в ближайшее время намерен связаться с игроком. Ране уже сообщалось, что Дисаси дал согласие на трансфер в «МЮ».
Также сообщается об интересе к Дисаси со стороны «Челси», который, вероятно, попытается подписать защитника в случае ухода Калиду Кулибали в «Аль-Хилаль». Кроме того, игроком интересуется «Арсенал».
Отмечается что официальных предложений «Монако» по трансферу Дисаси в данный момент не поступало. Ожидается, что «Монако» рассмотрит предложения на сумму от 40 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Дисаси провел за «Монако» 38 матчей в Лиге 1, забив 3 гола и отдав 3 результативных передачи. Его подробная статистика доступна здесь.
Опт это кореец, но видимо его увелили и француз это запасной план.
он довольно косячный.
хз что там ЭТХ разглядел в нём.
как мага станет если деградировать начнёт.
но если встанет выбор между ним и тимбером, я за француза и за то чтобы мага наконец то ушёл.
Эрик видимо верит что сможет слепить с него второго варана