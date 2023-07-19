Беллингем о тренировках в «Реале»: «Каждое мгновение – радость. Кроос – маэстро, мяч летит туда, куда он хочет»
Джуд Беллингем поделился впечатлениями от тренировок в «Реале».
Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в июне. Сообщалось, что после начала предсезонной подготовки полузащитник тренируется в особом режиме, который позволит ему приспособиться к нагрузкам после травмы колена.
«Каждое мгновение – это радость, мне по-настоящему весело. Мне очень нравятся партнеры по команде, я учусь у тренерского штаба.
[Тони Кроос] – маэстро. Главное, на что я обратил внимание, – это его пас. Мяч летит туда, куда он хочет. Мы здесь всего неделю и все еще оттачиваем навыки – это нормально. Но увидеть его вблизи после наблюдений со стороны – настоящее удовольствие.
Мы хотим начать сезон наилучшим образом, и если мы все будем в форме и включимся в работу, у нас будет больше шансов на это. [Тренер по физподготовке] Пинтус любит заставлять нас страдать, но это его работа, и он делает ее очень хорошо. Он замечательный человек.
В долгосрочной перспективе мы увидим результаты той работы, которую проделываем сейчас. Даже если это неприятно – лучше сделать это сейчас, чем после десяти или пятнадцати игр», – сказал Беллингем.
Реал - вершина футбола и пик карьеры любого футболиста
Тренировки со всякими гави и педри, слушать гимн ЛЕ на спотифай арене,сфоткаться в музее с мусорными и никому ненужными кубками,вечное снижение зарплаты- это мучение для всех футболистов без исключение.
барселона - дно футбола и конец карьеры любого футболиста.
Опять прибежал вонять под новостями о Мадриде?
Брысь!
Ведь теперь он не сможет напихать моей барсе 3 мяча на спотифае