Беллингем о тренировках в «Реале»: «Каждое мгновение – радость. Кроос – маэстро, мяч летит туда, куда он хочет»

Джуд Беллингем поделился впечатлениями от тренировок в «Реале».

Беллингем перешел в « » из дортмундской «Боруссии» в июне. Сообщалось, что после начала предсезонной подготовки полузащитник тренируется в особом режиме, который позволит ему приспособиться к нагрузкам после травмы колена.

«Каждое мгновение – это радость, мне по-настоящему весело. Мне очень нравятся партнеры по команде, я учусь у тренерского штаба.

[ ] – маэстро. Главное, на что я обратил внимание, – это его пас. Мяч летит туда, куда он хочет. Мы здесь всего неделю и все еще оттачиваем навыки – это нормально. Но увидеть его вблизи после наблюдений со стороны – настоящее удовольствие.

Мы хотим начать сезон наилучшим образом, и если мы все будем в форме и включимся в работу, у нас будет больше шансов на это. [Тренер по физподготовке] Пинтус любит заставлять нас страдать, но это его работа, и он делает ее очень хорошо. Он замечательный человек.

В долгосрочной перспективе мы увидим результаты той работы, которую проделываем сейчас. Даже если это неприятно – лучше сделать это сейчас, чем после десяти или пятнадцати игр», – сказал .