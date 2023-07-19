Беллингем о тренировках в «Реале»: «Каждое мгновение – радость. Кроос – маэстро, мяч летит туда, куда он хочет»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Антонио Пинтус Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем поделился впечатлениями от тренировок в «Реале».

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в июне. Сообщалось, что после начала предсезонной подготовки полузащитник тренируется в особом режиме, который позволит ему приспособиться к нагрузкам после травмы колена.

«Каждое мгновение – это радость, мне по-настоящему весело. Мне очень нравятся партнеры по команде, я учусь у тренерского штаба.

[Тони Кроос] – маэстро. Главное, на что я обратил внимание, – это его пас. Мяч летит туда, куда он хочет. Мы здесь всего неделю и все еще оттачиваем навыки – это нормально. Но увидеть его вблизи после наблюдений со стороны – настоящее удовольствие.

Мы хотим начать сезон наилучшим образом, и если мы все будем в форме и включимся в работу, у нас будет больше шансов на это. [Тренер по физподготовке] Пинтус любит заставлять нас страдать, но это его работа, и он делает ее очень хорошо. Он замечательный человек.

В долгосрочной перспективе мы увидим результаты той работы, которую проделываем сейчас. Даже если это неприятно – лучше сделать это сейчас, чем после десяти или пятнадцати игр», – сказал Беллингем.

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20 комментариев

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Kaka_GOAT
Тренировки с Модричем и Кроосом, слушать гимн Реала на Сантяго Бернабеу, сфоткаться в музее Реала с 14 кубками ЛЧ - это желание абсолютно всех футболистов без исключение.
Реал - вершина футбола и пик карьеры любого футболиста
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Bleck Ridermen
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Гурубеска держи 🧯, потуши себе может полегчает!
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corazón blanco
Все новички шикарно влились в коллектив, атмосфера великолепная преобладает в команде.
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Геннадий Чеботарев
сейчас самая проблемная позиция в Реале,это тренер. не смотря на эту бриллиантовую россыпь игроков,анчелоти будет лепить все туже 4-3-3 и наплевать ему что для этого надо как минимум игроков 5 топ уровня.
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rigobersong
Я говорил это все время, что Кросс в полузащите делает результат, но и даже в этой новости сюда плетут носатого днаря:)) Беллингем-то сразу понял кто есть кто:))
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Kaka_GOAT
Ответ GuruFutbola
Смотрю ты уже 5-6 юзер(мягко говоря) за последнее время пишешь по подобным методичкам. Из какой ботофермы вас выпускают на задание?)
Напишу для тебя новую версию:
Тренировки со всякими гави и педри, слушать гимн ЛЕ на спотифай арене,сфоткаться в музее с мусорными и никому ненужными кубками,вечное снижение зарплаты- это мучение для всех футболистов без исключение.
барселона - дно футбола и конец карьеры любого футболиста.
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DolJun
кроос маэстро, но бегать за него придется тебе
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Dexter Morgan
Как Беллингем сможет многому научиться.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Смотрю ты уже 5-6 юзер(мягко говоря) за последнее время пишешь по подобным методичкам. Из какой ботофермы вас выпускают на задание?)
Гуру, но это ведь чистейшая правда, что он написал :)
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ten Hag
Ответ GuruFutbola
Смотрю ты уже 5-6 юзер(мягко говоря) за последнее время пишешь по подобным методичкам. Из какой ботофермы вас выпускают на задание?)
💩
Опять прибежал вонять под новостями о Мадриде?
Брысь!
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ML26
Ответ GuruFutbola
Алжирец ушел, стало лучше Но в команде еще присутствует носатый и ущемленный винисиус
Алжирец ушел - стало лучше.
Ведь теперь он не сможет напихать моей барсе 3 мяча на спотифае
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JealousOne
Ответ GuruFutbola
Алжирец ушел, стало лучше Но в команде еще присутствует носатый и ущемленный винисиус
14 > 5
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