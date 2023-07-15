Карло Анчелотти: «Беллингем повышает уровень «Реала». Он отличается от других наших хавбеков»

Карло Анчелотти отметил, что в «Реале» нет похожих на Джуда Беллингема футболистов.

«Он успешно адаптируется. Он очень молодой игрок и отличается от других полузащитников, которые у нас сейчас есть.

Мы очень рады, что он с нами, он повышает уровень «Реала». Он усердно трудится, у него все хорошо, он сыграет во время турне.

У него были небольшие проблемы во время отпуска, он вернулся с небольшой проблемой с коленом. Но сейчас он в порядке», – сказал главный тренер «Реала».

Родители Беллингема – главные люди в его карьере. И пока они все делают идеально