Карло Анчелотти: «Беллингем повышает уровень «Реала». Он отличается от других наших хавбеков»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти отметил, что в «Реале» нет похожих на Джуда Беллингема футболистов.

«Он успешно адаптируется. Он очень молодой игрок и отличается от других полузащитников, которые у нас сейчас есть.

Мы очень рады, что он с нами, он повышает уровень «Реала». Он усердно трудится, у него все хорошо, он сыграет во время турне.

У него были небольшие проблемы во время отпуска, он вернулся с небольшой проблемой с коленом. Но сейчас он в порядке», – сказал главный тренер «Реала».

Родители Беллингема – главные люди в его карьере. И пока они все делают идеально

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13 комментариев

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corazón blanco
Главное, чтобы травмы обходили его стороной, а так то, что Беллингем топ и еще далек от своего потолка - очевидно. Надеюсь добьется большего успеха в Мадриде и в будущем станет одним из главных действующих лиц в мировом футболе, потенциал огромнейший.
+12
-3
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Raul14
Его манера игры напоминает мне Зидана. Пусть станет как ЗиЗу, великим, неповторимым и обладателем ЗМ!
+6
-2
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Mykytka
Ответ i love it
Вот и Джуд тоже длинноногий (не как Сергей конечно но все же)с хорошим интеллектом и ударом и как по мне лучшие хавбеки на данный момент это Беллингем,Барелла и Райс
Я хоть и миланиста, но Барелла правда хорош. Надеялся и верил, что Тонали будет не хуже. Но случилось американское руководство…
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i love it
Он отличается практически от всех хавбеков в мире
+5
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Виктор Никитин
Ответ Mykytka
Чем же? Правда интересно. По мне - он мощный, техничный полузащ. Прям хороший бокс-ту-бокс. Но чем он отличается прям сильно? Например, Милинкович-Савич длинноногий, с хорошим пасом, видением игры и ударом. Или же Модрич, с умением подключаться из глубины и создать момент партнерам. Про пас и удар думаю можно не говорить)
Джуд вероятно лучший дриблёр в мире из ЦПЗ и подключается из глубины он чаще, при этом не отлынивая от работы в обороне
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Mykytka
Ответ Виктор Никитин
Джуд вероятно лучший дриблёр в мире из ЦПЗ и подключается из глубины он чаще, при этом не отлынивая от работы в обороне
Да, дриблинг у него правда хороший, при этом будто немного несуразный из-за роста, но при этом техничный и эффективный.
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Raul14
Ответ i love it
Не думаю что он сможет взять ЗМ ведь есть несколько форвардов которые претендуют на это больше чем он такие как Холанн,Мбаппе,Винисиус,
ну это дело времени, и мои слова просто пожелания молодому таланту! А так ЗМ не главное, главное это командные трофеи!
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Raul14
Ответ i love it
Он отличается практически от всех хавбеков в мире
факт
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i love it
Ответ Raul14
факт
Спасибо
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i love it
Ответ Mykytka
Чем же? Правда интересно. По мне - он мощный, техничный полузащ. Прям хороший бокс-ту-бокс. Но чем он отличается прям сильно? Например, Милинкович-Савич длинноногий, с хорошим пасом, видением игры и ударом. Или же Модрич, с умением подключаться из глубины и создать момент партнерам. Про пас и удар думаю можно не говорить)
Вот и Джуд тоже длинноногий (не как Сергей конечно но все же)с хорошим интеллектом и ударом и как по мне лучшие хавбеки на данный момент это Беллингем,Барелла и Райс
+1
-1
0
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Ответ Mykytka
Я хоть и миланиста, но Барелла правда хорош. Надеялся и верил, что Тонали будет не хуже. Но случилось американское руководство…
Я если честно всегда следил за Миланом но ни как не обращал внимание на игру Тонали,а так про американское то да
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i love it
Ответ Raul14
Его манера игры напоминает мне Зидана. Пусть станет как ЗиЗу, великим, неповторимым и обладателем ЗМ!
Не думаю что он сможет взять ЗМ ведь есть несколько форвардов которые претендуют на это больше чем он такие как Холанн,Мбаппе,Винисиус,
0
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