Кроос о камбэках «Реала»: «Мы в игре до финального свистка. Соперник знает, что может все потерять, и начинает играть иначе под давлением»

Тони Кроос рассказал, как «Реалу» удается отыгрываться по ходу матчей.

«Отчасти это обусловлено психологически. Когда это повторяется много раз, уверенность растет, и команда верит в это. Ты знаешь, что если продержишься, то по ходу матча появится шанс отыграться. У партнеров такой же менталитет, они не сдаются. Все возможно, и мы никогда не выходим из игры.

Соперники знают, что мы всегда возвращаемся, даже если проигрываем. Мы в игре, пока судья не даст [финальный] свисток. Особенно это было заметно в прошлом сезоне. Когда мы проигрываем, один гол или момент способен изменить ход игры, даже если соперник сильнее.

Они знают, что могут все потерять, потому что это уже случалось раньше. Игра соперника меняется, они чувствуют давление и начинают делать то, что им не свойственно. И « » просыпается, встает – это дополнительный коллективный игрок», – сказал полузащитник « ».