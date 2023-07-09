Кроос о камбэках «Реала»: «Мы в игре до финального свистка. Соперник знает, что может все потерять, и начинает играть иначе под давлением»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Тони Кроос Сантьяго Бернабеу Футбол

Тони Кроос рассказал, как «Реалу» удается отыгрываться по ходу матчей.

«Отчасти это обусловлено психологически. Когда это повторяется много раз, уверенность растет, и команда верит в это. Ты знаешь, что если продержишься, то по ходу матча появится шанс отыграться. У партнеров такой же менталитет, они не сдаются. Все возможно, и мы никогда не выходим из игры.

Соперники знают, что мы всегда возвращаемся, даже если проигрываем. Мы в игре, пока судья не даст [финальный] свисток. Особенно это было заметно в прошлом сезоне. Когда мы проигрываем, один гол или момент способен изменить ход игры, даже если соперник сильнее.

Они знают, что могут все потерять, потому что это уже случалось раньше. Игра соперника меняется, они чувствуют давление и начинают делать то, что им не свойственно. И «Бернабеу» просыпается, встает – это дополнительный коллективный игрок», – сказал полузащитник «Реала».

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29 комментариев

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ZA.RMA
Гол Рамоса на 92:48 обязывает Мадрид играть до конца🤍
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Cruel Snake
Ответ Eden-bat
Комментарий удален модератором
Ты всё правильно понял. Именно так и есть. И даже ещё хуже
+4
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corazón blanco
Ремонтанады в крови этого клуба еще со временем Бутрагеньо, Уго Санчеса. Вот за это болельщики и любят этот клуб, что они редко когда сдаются.
+5
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Homelender_666
Ответ Виктор Петров
да, точно, сити вас насиловал до финального свистка, все верно)))))))
Не то что Бавария Барсу 6 матчей подряд)))
P.S. Болельщики Барселоны, не обижайтесь на меня. Данный коммент создан с целью попустить Виктора Петрова и ему подобных 🤡
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Даулет Абдрахманбек
Игра Мадрида в ЛЧ это чистая романтика в футболе.
+3
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Homelender_666
Ответ belikovda.90
Перевожу на русский. У нас нет тренера и игры. И никогда не было. Верим только в фарт или помощь кабинета
🔥🧯
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Eden-bat
Комментарий удален модератором
Это альтернативный таджикский юмор))
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JENNINGS
Ответ ZA.RMA
Гол Рамоса на 92:48 обязывает Мадрид играть до конца🤍
Подача! Удар СЕРХИО РАМОС! СЕЕЕРХИО РАМОООС ГОЛАСО! МАМА, ПРОСТИ, Я ВИЖУ ЭТО!
+1
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ZA.RMA
Ответ JENNINGS
Подача! Удар СЕРХИО РАМОС! СЕЕЕРХИО РАМОООС ГОЛАСО! МАМА, ПРОСТИ, Я ВИЖУ ЭТО!
Это был мой первый финал будучи сливочной🤍
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JENNINGS
Ответ belikovda.90
На Этихаде этого характера хватило на 30 минут. Дальше был вынос тела
«Реал Мадрид» - это команда, которая не сдаётся никогда! «Реал» всегда боролся до последней минуты, и камбэки случались не только в ЛЧ, но и матчах Ла Лиги и Кубка Короля. Сезон 2021/22 уже экранизирован на экранах ТВ, всем хейтерам к просмотру :)
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Eden-bat
Ответ sC@ryCloW!
Барса имея состав раза в 3-4 в сильнее и сочнее чем самый пиковый Реал в 21 веке выиграла меньше ЛЧ чем должна была быть. Реал явно перебрал с кубками,не важно из-за судейства так получилось или отскакивали во время,или и то и другое,но вот как есть. пиковый Реал Зизана это 20% от Барсы Пепа любых годов.
20%? ты серьезно так считаешь?
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ML26
Ответ sC@ryCloW!
Барса имея состав раза в 3-4 в сильнее и сочнее чем самый пиковый Реал в 21 веке выиграла меньше ЛЧ чем должна была быть. Реал явно перебрал с кубками,не важно из-за судейства так получилось или отскакивали во время,или и то и другое,но вот как есть. пиковый Реал Зизана это 20% от Барсы Пепа любых годов.
Сочнее? Какая прожарка была?
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Kaka_GOAT
Тот ЛЧ самый лучший в истории, можно триллеры и драмы снять.чего только стоит реакции фанатов барселоны на Ютубе
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GuruFutbola
Ответ Eden-bat
20%? ты серьезно так считаешь?
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хавбек+
Реал молодцом не стали отказываться от традиций как это сделала бундестим в угоду ватокатне и других модных штучек))
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Homelender_666
Ответ Buharoid
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Eden-bat
Ответ GuruFutbola
Не стыдно такое писать?
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Eden-bat
Ответ GuruFutbola
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Buharoid
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ZA.RMA
Ответ JENNINGS
Мой тоже!) 6 лет ждал кубка Лиги чемпионов! )) Надеюсь, соседи на меня после не слишком долго злились )))
ахаха, а мне пришлось ждать сезон, причем этот же))
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JENNINGS
Ответ ZA.RMA
Это был мой первый финал будучи сливочной🤍
Мой тоже!) 6 лет ждал кубка Лиги чемпионов! )) Надеюсь, соседи на меня после не слишком долго злились )))
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Eden-bat
Ответ GuruFutbola
Мы в игре до правильного судейского решения)
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Расул Байрамкулов
Наконец то отошли от разгрома от Сити и опят затянули старые песни о главном
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