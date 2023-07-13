Беллингем тренируется в «Реале» в особом режиме после травмы колена. Это мера предосторожности – хавбек не ощущает дискомфорта, тренерский штаб доволен его формой

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Джуд Беллингем Здоровье Футбол

Джуд Беллингем продолжает восстановление после травмы колена.

Полузащитник «Реала» перешедший из дортмундской «Боруссии», получил повреждение в последнем туре Бундеслиги. В связи с этим Беллингем пропустил июньские матчи сборной Англии в отборе на Евро-2024.

По информации As, в среду Беллингем не тренировался на поле, проведя занятие с физиотерапевтами в тренажерном зале. Днем ранее хавбек тренировался в общей группе. Это обусловлено тем, что для англичанина был разработан особый режим тренировок, подразумевающий чередование групповой и индивидуальной работы. Однако это является лишь мерой предосторожности – отмечается, что Беллингем не испытывает какого-либо дискомфорта, и его физическая форма не вызывает опасений у тренерского штаба.

Сообщается, что Беллингем отправится вместе с командой в турне в США – вылет состоится в следующую среду, 19 июля. Дебют полузащитника за «Реал» ожидается в первом матче американского турне против «Милана», который состоится в Лос-Анджелесе 24 июля.

3 комментария

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Артём Поддубный
Всё правильно, нужно поберечь парня. Форсирование восстановления может сыграть в злую шутку потом)
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PokaNeBatya
не оказался бы в вторым Азаром
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Maksat Hasanow
Нет у него никакой травмы. Он просто очканул в последнем матче, вот поэтому и не играет.
я всё правильно написал Риго? ты ж лучше знаешь чем все эти медики и докторы да?
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