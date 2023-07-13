Беллингем тренируется в «Реале» в особом режиме после травмы колена. Это мера предосторожности – хавбек не ощущает дискомфорта, тренерский штаб доволен его формой

Джуд Беллингем продолжает восстановление после травмы колена.

Полузащитник « » перешедший из дортмундской «Боруссии», получил повреждение в последнем туре Бундеслиги. В связи с этим Беллингем пропустил июньские матчи сборной Англии в отборе на Евро-2024.

По информации As, в среду не тренировался на поле, проведя занятие с физиотерапевтами в тренажерном зале. Днем ранее хавбек тренировался в общей группе. Это обусловлено тем, что для англичанина был разработан особый режим тренировок, подразумевающий чередование групповой и индивидуальной работы. Однако это является лишь мерой предосторожности – отмечается, что Беллингем не испытывает какого-либо дискомфорта, и его физическая форма не вызывает опасений у тренерского штаба.

Сообщается, что Беллингем отправится вместе с командой в турне в США – вылет состоится в следующую среду, 19 июля. Дебют полузащитника за «Реал» ожидается в первом матче американского турне против «Милана», который состоится в Лос-Анджелесе 24 июля.