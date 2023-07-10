Беллингем после перехода в «Реал»: «Я готов побеждать. Хочу как можно скорее сыграть на «Бернабеу»

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Сантьяго Бернабеу Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем поделился мыслями перед началом предсезонной подготовки в «Реале».

«Чувствую себя хорошо. Готов к началу работы. Я готов играть, мое колено уже в идеальном состоянии.

Хочу как можно скорее сыграть на «Бернабеу» перед нашими фанатами. Я готов побеждать», – сказал полузащитник «Реала».

Родители Беллингема – главные люди в его карьере. И пока они все делают идеально

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18 комментариев

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trick00
Новость только вышла, а ригобер уже написал комментарий, классика :)
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trick00
Ответ rigobersong
Что за детская привычка смотреть на других, ты вроде взрослый, отвечай за себя:))
Так ты же тоже вроде взрослый, зачем к другим лезишь?
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Михо
Как любитель Бундеслиги, видел много матчей с его участием и очень впечатлен. Физически очень сильный, но при этом сухой, резкий, быстрый, пас и удар великолепные, головой играет, в общем почти идеальный футболист, думаю в Реале он выйдет вообще на заоблачный уровень. Жаль в Баварию не перешел😃
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corazón blanco
Ответ rigobersong
Это тот победитель, который побоялся получить травму в чемпионском матче, и подставил клуб который дал ему дорогу в жизнь:))) Удачи реалу, такой же бесхребетный игрок как и клуб:))
Ну если Мадрид бесхребетный клуб, то как тогда с этим обстоят дела у других клубов?)
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trick00
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий удален модератором
Решил на летних каникулах пошалить :)
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Dikki Shelton
Удачи парень. На тебя возлагают большие надежды, и ты не подведешь всех нас😎
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Евгений Кузнецов
Крутейший игрок! Надеюсь, его ждёт классная карьера!
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Растиньяк
Интересно, где и вместо кого он будет играть!?
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Мы, болельщики Реала, тоже с нетерпением ждём дебюта! Вольётся в полузащиту на долгие годы.
И наконец докажет в очных встречах, что превосходит фейковых голденбоев педригави
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corazón blanco
Ответ Burel
там два старпёра-пешехода еще 5 лет будут в основе 😂
🎙 Тони Кроос: «Я и Модрич здесь для того, чтобы другие чувствовали себя в безопасности и комфортно играли. Чтобы помочь молодежи, и мы будем это делать».
Парням будет чему поучиться у таких монстров футбола, уверен, что игрового времени будет у всех предостаточно.
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AnMe
Ответ Burel
там два старпёра-пешехода еще 5 лет будут в основе 😂
Почему будут? Как по мне, Мадрид очень умно поступает: покупают полузащитников молодых и амбициозных под старичков с дичайшим опытом, которые за сезон могут их нормально поднатаскать. Лука думал в след сезоне уйдет. Тони может чуть задержаться в силу своего возраста.
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Люблю спортс
Ответ AnMe
Почему будут? Как по мне, Мадрид очень умно поступает: покупают полузащитников молодых и амбициозных под старичков с дичайшим опытом, которые за сезон могут их нормально поднатаскать. Лука думал в след сезоне уйдет. Тони может чуть задержаться в силу своего возраста.
Моднича вроде никуда не собираются отпускать.😉 Ему в клубе новую работу предлагают.

«Реал» предложил Модричу новую роль после завершения карьеры

Мадридский «Реал» хочет оставить в команде полузащитника Луку Модрича даже после того, как хорват завершит карьеру. Вероятно, хавбек примет это решение в конце следующего сезона, когда у него закончится контракт.

По информации от Sportske, «королевский клуб» уже предложил Модричу новую роль в команде. При этом «Реал» позволит Луке самому выбирать, какую должность он хочет занять. У хорвата есть варианты попробовать себя в качестве тренера молодёжки или вступить в должность амбассадора клуба.

Напомним, Модрич ранее отказался от щедрого предложения из Саудовской Аравии, чтобы остаться в мадридском «Реале» ещё на один сезон.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ trick00
Так ты же тоже вроде взрослый, зачем к другим лезишь?
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