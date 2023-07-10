Беллингем после перехода в «Реал»: «Я готов побеждать. Хочу как можно скорее сыграть на «Бернабеу»
Джуд Беллингем поделился мыслями перед началом предсезонной подготовки в «Реале».
«Чувствую себя хорошо. Готов к началу работы. Я готов играть, мое колено уже в идеальном состоянии.
Хочу как можно скорее сыграть на «Бернабеу» перед нашими фанатами. Я готов побеждать», – сказал полузащитник «Реала».
Родители Беллингема – главные люди в его карьере. И пока они все делают идеально
И наконец докажет в очных встречах, что превосходит фейковых голденбоев педригави
Парням будет чему поучиться у таких монстров футбола, уверен, что игрового времени будет у всех предостаточно.
«Реал» предложил Модричу новую роль после завершения карьеры
Мадридский «Реал» хочет оставить в команде полузащитника Луку Модрича даже после того, как хорват завершит карьеру. Вероятно, хавбек примет это решение в конце следующего сезона, когда у него закончится контракт.
По информации от Sportske, «королевский клуб» уже предложил Модричу новую роль в команде. При этом «Реал» позволит Луке самому выбирать, какую должность он хочет занять. У хорвата есть варианты попробовать себя в качестве тренера молодёжки или вступить в должность амбассадора клуба.
Напомним, Модрич ранее отказался от щедрого предложения из Саудовской Аравии, чтобы остаться в мадридском «Реале» ещё на один сезон.