Джуд Беллингем поделился мыслями перед началом предсезонной подготовки в «Реале».

«Чувствую себя хорошо. Готов к началу работы. Я готов играть, мое колено уже в идеальном состоянии.

Хочу как можно скорее сыграть на « » перед нашими фанатами. Я готов побеждать», – сказал полузащитник « ».

Родители Беллингема – главные люди в его карьере. И пока они все делают идеально