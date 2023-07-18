«Хочешь играть за «Зенит» – адьос». Гендиректор «Спартака» об Эраковиче

Генеральный директор «Спартака» отреагировал на сорвавшийся трансфер Страхини Эраковича.

Сообщалось, что «Спартак» и «Црвена Звезда» согласовали трансфер Эраковича за семь миллионов евро.

Позднее стало известно, что сербский клуб отменил сделку после предложения от « », у которого было приоритетное право подписания футболиста.

«Мы – « ». Хотим, чтобы у нас играли футболисты, которые хотят тут играть. Если хочешь играть за «Зенит» – адьос.

На данный момент мы рассматриваем другие варианты. Эраковича в «Спартаке» не будет», – сказал генеральный директор красно-белых .

«Зенит» перехватывает Эраковича у «Спартака», хотя контракт уже согласовали. Что происходит?