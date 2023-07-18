«Хочешь играть за «Зенит» – адьос». Гендиректор «Спартака» об Эраковиче
Генеральный директор «Спартака» отреагировал на сорвавшийся трансфер Страхини Эраковича.
Сообщалось, что «Спартак» и «Црвена Звезда» согласовали трансфер Эраковича за семь миллионов евро.
Позднее стало известно, что сербский клуб отменил сделку после предложения от «Зенита», у которого было приоритетное право подписания футболиста.
«Мы – «Спартак». Хотим, чтобы у нас играли футболисты, которые хотят тут играть. Если хочешь играть за «Зенит» – адьос.
На данный момент мы рассматриваем другие варианты. Эраковича в «Спартаке» не будет», – сказал генеральный директор красно-белых Олег Малышев.
«Зенит» перехватывает Эраковича у «Спартака», хотя контракт уже согласовали. Что происходит?
Странная реплика. Популизм
----
Поэтому полезли в переговоры с челом и клубом, которые уже год назад все с Зенитом порешали))
Так то он вас послал давно и выбрал Зенит, какой адьос?
.....
-так это я отказался от перехода в пользу зенита.
-всё, адьос!