«Хочешь играть за «Зенит» – адьос». Гендиректор «Спартака» об Эраковиче

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Р-Спорт Страхиня Эракович Олег Малышев Футбол

Генеральный директор «Спартака» отреагировал на сорвавшийся трансфер Страхини Эраковича.

Сообщалось, что «Спартак» и «Црвена Звезда» согласовали трансфер Эраковича за семь миллионов евро.

Позднее стало известно, что сербский клуб отменил сделку после предложения от «Зенита», у которого было приоритетное право подписания футболиста.

«Мы – «Спартак». Хотим, чтобы у нас играли футболисты, которые хотят тут играть. Если хочешь играть за «Зенит» – адьос.

На данный момент мы рассматриваем другие варианты. Эраковича в «Спартаке» не будет», – сказал генеральный директор красно-белых Олег Малышев.

«Зенит» перехватывает Эраковича у «Спартака», хотя контракт уже согласовали. Что происходит?

Материалы по теме

57 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Краснов
Так это нам сказали адьос, а не мы
Странная реплика. Популизм
+68
-20
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
Мы – «Спартак». Хотим, чтобы у нас играли футболисты, которые хотят тут играть. Если хочешь играть за «Зенит» – адьос.
----
Поэтому полезли в переговоры с челом и клубом, которые уже год назад все с Зенитом порешали))
+40
-12
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Марго Робби
Как сами Жиго увели у Краснодара так всё отлично, а тут видимо другое, как-то лицимерненько спартачи
+54
-29
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ King_X
Мы – «Спартак». Хотим, чтобы у нас играли футболисты, которые хотят тут играть. Если хочешь играть за «Зенит» – адьос. ---- Поэтому полезли в переговоры с челом и клубом, которые уже год назад все с Зенитом порешали))
Там какая-то своя параллельная вселенная
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
Ответ </c/>
правильно, если бы игрок хотя бы немного ценил историю клуба и знал что Спартак братский клуб, то он бы даже не рассматривал предложений зенита...
Ох, уж мне эти ценители истории!
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andre Remati
Какое-то очень уязвлённое самолюбие. Это как если тебе девушка отказала, а ты ей в ответ пишешь телегу про то, что она такого идеального как ты никогда не найдёт и что ты её не примешь, когда она приползёт на коленях.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Мевля хочет играть тут 😂
+18
-10
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жорег Борщофф
Ну всё, у Эраковича моральная травма и длительная депрессия. Не исполнилась мечта всей его жизни.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CherenkovF
Это как прийти на свадьбу к бывшей и сказать - Ты мне надоела,я тебя бросаю)
Так то он вас послал давно и выбрал Зенит, какой адьос?
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жорег Борщофф
Ответ Facundo Alvarez
А Жиго тоже играл в команде, где спонсор Газпром, и где был пункт с правом выкупа другой команды или там был спрос на игрока , и Спартак наверное предложил контракт побольше , или такое не возможно ?
Кто же мешал самим заключить подобный договор? Об интересе Зенита было давно известно. Ну и куда полезли? Сами сели в лужу, а обвиняют других.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Матвеев
Ответ King_X
Мы – «Спартак». Хотим, чтобы у нас играли футболисты, которые хотят тут играть. Если хочешь играть за «Зенит» – адьос. ---- Поэтому полезли в переговоры с челом и клубом, которые уже год назад все с Зенитом порешали))
Кто там что порешал?
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ </c/>
правильно, если бы игрок хотя бы немного ценил историю клуба и знал что Спартак братский клуб, то он бы даже не рассматривал предложений зенита...
Да ладно вам. Медина питание-то оценил уже?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Вячеслав Краснов
Так это нам сказали адьос, а не мы Странная реплика. Популизм
- Алло, это Эракович?
.....
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Интересуются челом, на которого у Зенита приоритетное право выкупа. Удивляются, что Зенит им пользуется.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ </c/>
всё верно, нужны люди готовые играть за нас!
То есть некий конь к вам перешёл из-за борща и ромба, верно?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atomio
Ответ Люблю Марго Робби
Как сами Жиго увели у Краснодара так всё отлично, а тут видимо другое, как-то лицимерненько спартачи
У четвертого московского это в порядке вещей
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Лукашов
Думаю, Эракович, не сильно расстроился.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
«Если хочешь играть за «Зенит» – адьос», — сказал генеральный директор красно-белых. И добавил: «Ну и всё! Бе-бе-бе!»
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KOT_B_yHTAX
Даже не могут спокойно попрощаться, все как то по-свински получается...
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Лукашов
Ответ Slava=Spartak
Просто в обнулил репутацию свою и команды за которую играет и которой принадлежит!
Ну, конечно, а в Спартаке бы он репутацию свою и бывшего клуба только укрепил...не смеши!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Remedy
Как можно было вступать в переговоры, а тем более заранее анонсировать и придавать огласке о трансфере с игроком, у которого уже есть договорённость с другим клубом? Ну это профанация менеджмента Спартака, что тут скажешь..
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Верховцев
Ответ </c/>
это важная деталь с учётом отношений клубов, больше конечно для фанатов...
Эта деталь не важна для руководства и титульного спонсора клубов. Мнение игрока в данной ситуации, думаю, тоже не первостепенно. Договорённость была, следовательно, Спартаку отказали.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hurrep
-алло, эракович, в спартаке тебя не будет!
-так это я отказался от перехода в пользу зенита.
-всё, адьос!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Питекантроп
«Ну иди к своему Зениту!» — в слезах закричал Малышев.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vovker
Ответ bdh
Так там договор с Зенитом через Газпром, за что бан-то
За то что они не против Зенита!!!!!Как они посмели не проявлять ненависть к сине-бело-голубым!!!! Они обязаны Спартаку целовать ноги, потому что он самый лучший, а Зенит нужно кидать, потому что там все плохие!!!!!1!1!1!1!!!!!!!! Поэтому В БАН ВСЕХ, КТО НЕ ЗА СПАРТАК ОНИ ВСЕ ЕРЕТИКИ И ОТСТУПНИКИ!!1!1!!1!1!!!?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий