«Ливерпуль» возобновил интерес к Тчуамени на фоне возможных продаж Хендерсона и Фабиньо. Орельен не хочет уходить из «Реала»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Орельен Тчуамени Футбол

«Ливерпуль» заинтересован в подписании Орельена Тчуамени.

Ранее стало известно, что в Саудовскую Аравию могут перейти два полузащитника «красных» – Джордан Хендерсон и Фабиньо. На фоне возможных продаж этих игроков «Ливерпуль» возобновил интерес к Тчуамени, сообщает As. В прошлом году мерсисайдцы хотели купить хавбека у «Монако», но в итоге он перешел в «Реал» за 80 миллионов евро.

Отмечается, что игрок не намерен уходить из «Реала». Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти рассчитывает на него.

Ранее появилась информация о том, что интерес к Тчуамени также проявляет «Бавария».

В сезоне Ла Лиги-2022/23 Тчуамени провел 33 матча и отдал 4 голевых паса. Подробную статистику 23-летнего француза можно найти здесь.

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20 комментариев

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Григорий Геник
Ооооориильеееен по машинаааам!
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Filipp Gorski
Игрок сам хочет остаться
Глупо будет продавать этого таланта
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ Григорий Геник
Ооооориильеееен по машинаааам!
Общая тревогаааа!
+6
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llolishe
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Думаю это информационные вбросы от мадрида в попытке сплавить никчёмную древесину. Но все уже раскусили, что чумени распиаренный игрок одного сезона в монако
А в сборную Франции его вызывают случайно наверное
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Чёрный тюльпан
Реал за него слишком много заплатил, чтобы через сезон отдавать. Для этого потенциальному покупателю нужно будет x1.5, а то и 2 предложить в плане цены, а столько Тчуамени не стоит пока, да и вряд ли кто-то заплатит столько. Это если отбросить факт желания игрока.
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sinkindragon@gmail.com
пусть Ливерпуль купит Горетцка , вроде Клопп и раньше им интересовался
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llolishe
Неужели
А я думал все-Маккалистера купили и Клопп рад
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Harut Hovsepyan
Я то думал, что самый бесячий сценарий лета - уход Мбаппе, но теперь мне уже так не кажется. Даже наоборот, к Мбаппе и всякому бреду о нем я уже привык, а вот новости про Орельена достали уже.

В первом случае, есть хотя бы веские основания, и реально можно сразу несколько теорий выдвинуть, а с Тчуамени все более чем понятно: Реал его не намерен отпускать ни в коем случае. Какой вообще смысл это обсуждать?
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JENNINGS
Надеюсь, Орельен останется в «Реале»! Несмотря на спад после ЧМ это по-прежнему топ-игрок! Верю, что всё у него получится в «Мадриде»!
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Igor Cholomitski
С приходом Роналду Саудовская лига резко пошла вверх, и хейтеров прошу не исходить пеной, это факт
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Artur Turik
Ответ Григорий Геник
Ооооориильеееен по машинаааам!
Мы в дерьме!
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Угараю_с_вас
Ответ arajanarm
Думал что на долгие годы станет основным, но по ходу сезона уже стал лавочником
Так он и был основным до ЧМ, потом травмы и так и не смог заиграть. Но по опыту Камавинге и остальных с первого сезона мало у кого получилось
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