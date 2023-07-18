«Ливерпуль» заинтересован в подписании Орельена Тчуамени.

Ранее стало известно, что в Саудовскую Аравию могут перейти два полузащитника «красных» – Джордан Хендерсон и Фабиньо. На фоне возможных продаж этих игроков « » возобновил интерес к , сообщает As. В прошлом году мерсисайдцы хотели купить хавбека у «Монако», но в итоге он перешел в «Реал» за 80 миллионов евро.

Отмечается, что игрок не намерен уходить из « ». Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти рассчитывает на него.

Ранее появилась информация о том, что интерес к Тчуамени также проявляет «Бавария».

В сезоне Ла Лиги-2022/23 Тчуамени провел 33 матча и отдал 4 голевых паса. Подробную статистику 23-летнего француза можно найти здесь.