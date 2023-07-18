«Ливерпуль» возобновил интерес к Тчуамени на фоне возможных продаж Хендерсона и Фабиньо. Орельен не хочет уходить из «Реала»
«Ливерпуль» заинтересован в подписании Орельена Тчуамени.
Ранее стало известно, что в Саудовскую Аравию могут перейти два полузащитника «красных» – Джордан Хендерсон и Фабиньо. На фоне возможных продаж этих игроков «Ливерпуль» возобновил интерес к Тчуамени, сообщает As. В прошлом году мерсисайдцы хотели купить хавбека у «Монако», но в итоге он перешел в «Реал» за 80 миллионов евро.
Отмечается, что игрок не намерен уходить из «Реала». Главный тренер мадридцев Карло Анчелотти рассчитывает на него.
Ранее появилась информация о том, что интерес к Тчуамени также проявляет «Бавария».
В сезоне Ла Лиги-2022/23 Тчуамени провел 33 матча и отдал 4 голевых паса. Подробную статистику 23-летнего француза можно найти здесь.
Глупо будет продавать этого таланта
А я думал все-Маккалистера купили и Клопп рад
В первом случае, есть хотя бы веские основания, и реально можно сразу несколько теорий выдвинуть, а с Тчуамени все более чем понятно: Реал его не намерен отпускать ни в коем случае. Какой вообще смысл это обсуждать?