Вальверде о слухах про «Челси»: «Я хочу оставить свой след в «Реале» – лучшей команде мира»
Федерико Вальверде заявил, что не планирует переходить из «Реала» в «Челси».
По данным Defensa Central, новый главный тренер «синих» Маурисио Почеттино хотел пригласить полузащитника в свою команду, но ему сообщили, что Вальверде не продается.
Утверждается также, что «Челси» переключился на Орельена Тчуамени и предложил «Реалу» 60 миллионов евро за француза, но и его «сливочные» не собираются продавать.
– Собираетесь ли вы покинуть мадридский «Реал» и перейти в «Челси»?
– Нет, нет. Я в мадридском «Реале». Я стараюсь наслаждаться и ценить каждое мгновение.
Я хочу оставить свой след в этой команде, которая является лучшей в мире, а также я хочу продолжать завоевывать титулы для болельщиков, – сказал Вальверде.
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
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