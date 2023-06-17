Вальверде о слухах про «Челси»: «Я хочу оставить свой след в «Реале» – лучшей команде мира»

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Маурисио Почеттино Федерико Вальверде Орельен Тчуамени Футбол

Федерико Вальверде заявил, что не планирует переходить из «Реала» в «Челси».

По данным Defensa Central, новый главный тренер «синих» Маурисио Почеттино хотел пригласить полузащитника в свою команду, но ему сообщили, что Вальверде не продается.

Утверждается также, что «Челси» переключился на Орельена Тчуамени и предложил «Реалу» 60 миллионов евро за француза, но и его «сливочные» не собираются продавать.

– Собираетесь ли вы покинуть мадридский «Реал» и перейти в «Челси»?

– Нет, нет. Я в мадридском «Реале». Я стараюсь наслаждаться и ценить каждое мгновение.

Я хочу оставить свой след в этой команде, которая является лучшей в мире, а также я хочу продолжать завоевывать титулы для болельщиков, – сказал Вальверде.

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21 комментарий

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ARIGAMI ARIGAMI
Если Кайседо стоит 120, то Вальверде 800 млн, не меньше
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JENNINGS
Уругваец - настоящий бриллиант в составе «Реала»! Надеемся, Феде не остановится в прогрессе в будущих сезонах!
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Иван Пименов
Ответ ман сити фейк
Вальверде не мог устоять против Сити и получил 4-0. А Кайседо мог. Так что бред описал
Гениальная аналитика. Можно еще?
+13
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Victor Victor
Вальверде топчик, нам бы такой игрок не помешал, как, в принципе, и любому клубу в мире. Но здесь ежу понятно что Реал его не продаст в ближайшее время, да он и сам не хочет.
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Кино Музыка
Он стержень команды, будет в Реале до конца карьеры.
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Александр Белов
А заголовок неплохой, я про другого Вальверде сначала подумал)))
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ApXuMaHqPuT
Глупо уходить из топ-клуба в лондонский середняк, будем объективны😐
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deadjoker
Неуловимый Джо. Его не вел никто
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Ruslan3132
Реал только собрал Эль Магнетико в центре поля(Феде, Кама, Чуамени, Беллингем) куда продавать то? )) этой четверке принимать наследие великого Бермудского Треугольника (Каз, Кроос, Модрич) )))))
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Remix
След свой ты увы не оставишь
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Mr. Galacticos
сейчас, имея статус основного игрока,уходить в челси,где идет перестройка команды - идиотизм!
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