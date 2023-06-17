Вальверде о слухах про «Челси»: «Я хочу оставить свой след в «Реале» – лучшей команде мира»

Федерико Вальверде заявил, что не планирует переходить из «Реала» в «Челси».

По данным Defensa Central, новый главный тренер «синих» Маурисио Почеттино хотел пригласить полузащитника в свою команду, но ему сообщили, что Вальверде не продается.

Утверждается также, что «Челси» переключился на и предложил « » 60 миллионов евро за француза, но и его «сливочные» не собираются продавать.

– Собираетесь ли вы покинуть мадридский «Реал» и перейти в « »?

– Нет, нет. Я в мадридском «Реале». Я стараюсь наслаждаться и ценить каждое мгновение.

Я хочу оставить свой след в этой команде, которая является лучшей в мире, а также я хочу продолжать завоевывать титулы для болельщиков, – сказал .

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