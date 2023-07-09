Глава ФНЛ о крымских клубах: «Инфраструктура объективно хорошая. Стадион в Севастополе соответствует даже уровню Первой лиги, в Ялте хорошая удобная арена»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига ФК Севастополь стадионы чемпионат Крыма Наиль Измайлов Жемчужина Ялта Футбол

Глава ФНЛ высоко оценил инфраструктуру крымских команд.

Напомним, в июне «Севастополь» и ялтинский «Рубин» получили аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге. Команды из Крыма будут играть в дивизионе Б.

– Вы были в Крыму. Какое впечатление оставил уровень инфраструктуры клубов, которые будут участвовать в ФНЛ-2?

– Объективно очень хороший уровень по инфраструктуре. В Севастополе большой стадион, там все соответствует даже уровню Первой лиги. В Ялте новый стадион, который не так давно введен в эксплуатацию – хорошая удобная арена.

– Был ли хоть один человек из состава общего собрания ФНЛ, который бы говорил о рисках включения клубов Крыма?

– Не было тех, кто говорил что-то против. Наоборот, были те, кто говорил, что это здорово, это нужно сделать, – сказал Наиль Измайлов.

Глава ФНЛ о дивизионе Б Второй лиги с клубами Крыма: «Статус позволяет участвовать и Медиалиге, и даже сборной Буркина-Фасо, он не полупрофессиональный»

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4 комментария

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Трент Резнор
Газоны в Крыму чумовые, даже на школьных стадионах. Всё для футбола есть.
+6
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Pigmalion
Ответ Денис Давыдов
Объявлю твою квартиру моей и наплевать на то, что скажут всякие органы, отрицающие мой суверенитет
Ну так хозяева квартиры (крымчане) не против были
+1
0
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MrEkolog
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А чего сделано?
После почти десятилетия ожидания отправили к любителям? Если это так, то это позор.
А крымские футбольные Федерации приняли в состав рфс или рфс выполняет директиву русофобской уефа?
Для меня загадка почему прокуратура и минюст до сих не вмешивается в деятельность руководства рфс нынешнего генсека Митрофанова и бывшего Алаева по крымским федерациям.
0
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Денис Давыдов
Ответ MrEkolog
Комментарий удален модератором
Объявлю твою квартиру моей и наплевать на то, что скажут всякие органы, отрицающие мой суверенитет
+4
-4
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