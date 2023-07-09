Глава ФНЛ о крымских клубах: «Инфраструктура объективно хорошая. Стадион в Севастополе соответствует даже уровню Первой лиги, в Ялте хорошая удобная арена»

Глава ФНЛ высоко оценил инфраструктуру крымских команд.

Напомним, в июне «Севастополь» и ялтинский «Рубин» получили аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге. Команды из Крыма будут играть в дивизионе Б.

– Вы были в Крыму. Какое впечатление оставил уровень инфраструктуры клубов, которые будут участвовать в ФНЛ-2?

– Объективно очень хороший уровень по инфраструктуре. В Севастополе большой стадион, там все соответствует даже уровню Первой лиги. В Ялте новый стадион, который не так давно введен в эксплуатацию – хорошая удобная арена.

– Был ли хоть один человек из состава общего собрания ФНЛ, который бы говорил о рисках включения клубов Крыма?

– Не было тех, кто говорил что-то против. Наоборот, были те, кто говорил, что это здорово, это нужно сделать, – сказал Наиль Измайлов.

Глава ФНЛ о дивизионе Б Второй лиги с клубами Крыма: «Статус позволяет участвовать и Медиалиге, и даже сборной Буркина-Фасо, он не полупрофессиональный»