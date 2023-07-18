«Нет никакого заговора против «Спартака», ЦСКА, «Зенита» – ни против кого нет». Экс-арбитр Лапочкин о судьях

Теги Спартак ЦСКА Зенит Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия судьи Краснодар Сергей Лапочкин Футбол

Экс-арбитр Сергей Лапочкин опроверг предвзятость судей Мир РПЛ к «Спартаку».

– Существует ли судейский заговор против «Спартака»?

– Ни против кого не существует никакого заговора – против «Спартака», ЦСКА, «Зенита». И даже – в это сложно поверить – нет заговора против «Краснодара», никакого.

– А против Леонида Слуцкого?

– Ну, у них там с Дзюбой заговор или сговор. Думаю, что нет.

Мне от Слуцкого доставалось. В 2011-м у меня был первый год в РПЛ, и после одной из игр он сказал, что Лапочкин – самый слабый арбитр Премьер-лиги. Я после этого не здоровался с ним года три, проходил мимо, – сказал Лапочкин.

Каманцев о «Спартаке»: «Про «антиспартаковский заговор» в этом сезоне не говорили, кажется. Ошибки были, но в обе стороны – болельщики вспоминают только решения против их команды»

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MstAndreev
Фанаты Спартака, не поддавайтесь на эту провокацию! Он просто хочет разрушить краеугольный камень спартаковской философии)
+31
-11
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Ответ Bartez1986
а приоритетное право выкупа судьи есть?
Если и есть, то на Лапочкина его активировал Спартак. Исторически самый удобный арбитр для Спартака, при котором он почти не проигрывал.
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KOT_B_yHTAX
Это не заговор! Но Спартаку надо сниматься с турнира)))
+19
-11
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zh_asik
Мы просто всегда тупили против всех, добавил Лапочкин
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Циник Петербургский
На святое покушается беспредельщик! Как это "против Спартака нет заговора"?? )))
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fazy10
как так то ?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абай Ахметкалиев
Заговоров нет, согласен, судьи просто днари сами по себе, хотя в этом компоненте на АПЛ равняться нельзя, там такой же бардак.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
munhin
Ответ Alexander Tryapyshko
если вы про инопланетян, то "Сатурн-РЕНТВ" уже давно не существует
не, у него другая фикс идея, есть и спать не может, все ему газпром мерещиться ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жердин
Заговора действительно наверное нет . Только вот беда - уровень квалификации судей - ниже плинтуса. Нет и одинаковой трактовки одинаковых эпизодов. Лично я уже не понимаю, когда наступ в своей штрафной - это пенальти, а когда - нет . И ещё, очень часто арбитры стали трактовать грязную игру, как силовую. С каких пор толчки в спину, захваты за футболку стали силовой борьбой?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТимТалер
Нет. Просто они сами не знают правила и ссыкают когда нужно принимать решения )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ygcn5c2ty9
Людям просто тяжело принимать что судьи могут так косячить не специально)) Это же не какая-то одна ситуация, а бывало что за тур в каждом втором матче по грубой ошибке, и это с вар…
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
samarskij-kuzmich
Чисто случайно арбитры помогают одним и тем же командам. Верим, конечно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WelD
Если спросить человека. Вы преступник? И какой ответ будет, ну конечно же НЕТ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Ермаков
Слуцкий в кои веки правду сказал,так с ним три года не здоровался.Во,гордыня!))То что одинаковые ситуации судьи трактуют по разному это пол-беды.Беда это когда один и тот же судья один и тот же эпизод трактует по разному.Вот тут наводит на нехорошие мысли .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Tryapyshko
Ответ Ковид 07.10.52
Тут заговор не нужен, все знают откуда рулят футболом и одной командой...
если вы про инопланетян, то "Сатурн-РЕНТВ" уже давно не существует
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Тут заговор не нужен, все знают откуда рулят футболом и одной командой...
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Метью Харрельсон
Ответ Bartez1986
а приоритетное право выкупа судьи есть?
У Зенита право первой ночи с любым рефери
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Ответ Bartez1986
ну Спартак-то хоть активировал. А то вот очень нужный Зениту Эракович уж второй год как не нужен...
А кто ещё Зениту нужен и кто не нужен? Огласите весь список, пожалуйста.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
munhin
Ответ WelD
Если спросить человека. Вы преступник? И какой ответ будет, ну конечно же НЕТ.
Это пример по Промесу? )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вова Пупкин
Ответ Spartakus1984
Может не надо постоянно своих президентов ставить президентами рфс,и тогда не будет мыслей у людей?
Что ты пристебался к этим президентам? В футбол играют футболисты, а не президенты РФС. Ты смотрел последний матч Зенит- Спартак? Кто выиграл? И был ли хоть какой-то шанс у Спартака на победу? Не было! Так что не надо про президентов и вымышленные заговоры. Или опять включится КБ-сказка про "наступ"? Хоть какое-то себе выдумали глупое оправдание на свои поражения.🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий