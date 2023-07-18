«Нет никакого заговора против «Спартака», ЦСКА, «Зенита» – ни против кого нет». Экс-арбитр Лапочкин о судьях
Экс-арбитр Сергей Лапочкин опроверг предвзятость судей Мир РПЛ к «Спартаку».
– Существует ли судейский заговор против «Спартака»?
– Ни против кого не существует никакого заговора – против «Спартака», ЦСКА, «Зенита». И даже – в это сложно поверить – нет заговора против «Краснодара», никакого.
– А против Леонида Слуцкого?
– Ну, у них там с Дзюбой заговор или сговор. Думаю, что нет.
Мне от Слуцкого доставалось. В 2011-м у меня был первый год в РПЛ, и после одной из игр он сказал, что Лапочкин – самый слабый арбитр Премьер-лиги. Я после этого не здоровался с ним года три, проходил мимо, – сказал Лапочкин.
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