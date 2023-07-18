«Нет никакого заговора против «Спартака», ЦСКА, «Зенита» – ни против кого нет». Экс-арбитр Лапочкин о судьях

Экс-арбитр Сергей Лапочкин опроверг предвзятость судей Мир РПЛ к «Спартаку».

– Существует ли судейский заговор против «Спартака»?

– Ни против кого не существует никакого заговора – против « », , « ». И даже – в это сложно поверить – нет заговора против « », никакого.

– А против Леонида Слуцкого?

– Ну, у них там с Дзюбой заговор или сговор. Думаю, что нет.

Мне от Слуцкого доставалось. В 2011-м у меня был первый год в , и после одной из игр он сказал, что Лапочкин – самый слабый арбитр Премьер-лиги. Я после этого не здоровался с ним года три, проходил мимо, – сказал Лапочкин.

Каманцев о «Спартаке»: «Про «антиспартаковский заговор» в этом сезоне не говорили, кажется. Ошибки были, но в обе стороны – болельщики вспоминают только решения против их команды»