Каманцев о «Спартаке»: «Про «антиспартаковский заговор» в этом сезоне не говорили, кажется. Ошибки были, но в обе стороны – болельщики вспоминают только решения против их команды»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия РФС судьи болельщики Динамо Москва Матч ТВ Евгений Кукуляк Павел Каманцев Футбол

Павел Каманцев считает, что судейского заговора против «Спартака» не существует.

– Какую оценку поставили бы российским судьям в РПЛ по итогам этого сезона?

– Четыре с минусом. Но тут арбитров нужно делить на несколько групп – кто‑то отработал лучше, кто‑то хуже. Нам есть, куда стремиться. Если говорить о ключевых ошибках, их стало меньше по сравнению с прошлым сезоном. На 8 неисправленных решений, повлиявших на результат. Но получилось так, что очень большое количество ошибок допускалось в матчах, например, «Спартака». А «Спартак» – это всегда очень громко и обсуждаемо.

И надо сказать, что череда ошибок весной была не в пользу «Спартака», что создало в медиа дополнительный резонанс. Это логично, потому что в важных играх, в играх, к которым приковано повышенное внимание, все должно быть на высшем уровне.

Опять же, не будем забывать об ошибке Жени Кукуляка в матче «Зенит» – «Динамо». Такие моменты, к сожалению, зачастую перечеркивают работу других судей: если даже в туре нет ключевых ошибок, одна такая ситуация на неделю‑две создает негативный шум вокруг нашей работы. Но так во всем мире – это свойство профессии.

– Ошибки в матчах «Спартака» создают в умах некоторых людей такое понятие как «антиспартаковский заговор». Как к этому относитесь?

– Мне кажется, в этом сезоне словосочетание «антиспартаковский заговор» не упоминалось как таковое.

Естественно, когда один, второй, третий матч происходят спорные решения или даже откровенные ошибки, среди болельщиков это порождает непонимание. Потому что болельщики никогда не взвешивают ошибки за и против их команды. Как правило, они вспоминают только решения против. И когда это происходит на коротком отрезке, у людей возникают разные объяснения ситуации.

Но, думаю, в целом по итогу чемпионата у болельщиков «Спартака» не должно быть очень больших вопросов в отношении судей. Ошибки были, но в обе стороны, – сказал глава Департамента судейства РФС.

6 комментариев

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mnogokotin-
Ответ PobeditelZ
Понятно, парень просто не читал комментарии на спортсру
а что там читать? миллион постов от коней и зиновцев в ветках спартака? )
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mnogokotin-
когда перестанете столько ошибок делать? невозможно футбол смотреть. бездари
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mnogokotin-
Ответ Cruel Snake
«Антиспартаковский заговор» это Зарема. Больше вреда и негатива, никто не несёт
она не часть спартака, так что как то пох )
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