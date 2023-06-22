Каманцев о «Зените»: «6-е место в РПЛ по судейским ошибкам в свою пользу. Решения против них нивелируются игрой и не запоминаются»

Теги Спартак Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС судьи Волга Ульяновск Далер Кузяев Кейта Бальде Гленн Бейл Матч ТВ Павел Каманцев Роберт Ренан Футбол

Павел Каманцев не считает, что судьи чаще всего ошибаются в пользу «Зенита».

– Есть мнение, что в штрафной «Зенита» наступы всегда неакцентированные, а в фазе их атаки – наоборот. Какова пропорция ошибок в пользу и против «Зенита» по сезону?

– Не столь важно, сколько и кто в чью сторону ошибается, важнее, столько решающих ошибок, повлиявших на результат.

Нельзя сказать, что в пользу «Зенита» ошибаются, а против него – нет. Например, первый момент, который пришел в голову: в Ульяновске на Кубке Сухой не назначил пенальти в пользу «Зенита», не увидел игру рукой. Если бы такая же ситуация была при 0:0 и «Зенит» вылетел, все бы назвали это кошмаром. Но «Зенит» выиграл 3:0, и никто не вспоминает про эту ошибку. Сам «Зенит» тоже.

Поскольку «Зенит» часто играет с большим преимуществом, ошибки, которые совершаются против «Зенита», редко запоминаются. В нашем футболе многие считают, будто кто бы у нас ни был чемпионом, ему помогают. На самом деле не всегда у чемпиона положительный баланс ошибок. Просто неверные решения в матчах они нивелируют своей игрой, и поэтому они не запоминаются.

«Зенит» – не чемпион по балансу ошибок в свою пользу. У них шестое место по этому показателю.

Есть хороший пример – наступ Бейла на ногу Кузяева в матче «Крыльев» и «Зенита». Там защитник просто встал на часть стопы Кузяева. Многие говорят, что такой же момент был с Ренаном [и Бальде], когда зенитовец просто скользнул шипами, что это одно и то же.

В одном случае наступ есть, потому что есть перенос массы тела, а во втором случае – защитник [Ренан] скользит по бутсе Бальде, но опирается уже на газон. Да, безусловно, он задел соперника, но таких моментов было несколько по сезону – и в них тоже не назначался пенальти. Потому что пенальти в таких эпизодах – безумие. Тогда мы просто станем чемпионами Вселенной по пенальти, – сказал глава Департамента судейства РФС.

Каманцев о «Спартаке»: «Про «антиспартаковский заговор» в этом сезоне не говорили, кажется. Ошибки были, но в обе стороны – болельщики вспоминают только решения против их команды»

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11 комментариев

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ZarvuR2020
Так и есть. Ошибок в пользу соперников Зенита в инфополе как бы не существует. Причём чаще всего они в принципе не обсуждаются.
+28
-9
+19
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Дмитрий9779
6-е место по балансу ошибок "за" и "против",а можно весь список огласить?
+12
-5
+7
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Спартак Уокер
Хороший результат для команды с 1 места
+3
0
+3
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Злодей Спб
Ответ Дмитрий9779
6-е место по балансу ошибок "за" и "против",а можно весь список огласить?
Спартак лидер по результативным ошибкам в пользу команды. Химки вторые :) Совпадение?

https://www.sports.ru/football/1115182510-sudi-oshibalis-v-polzu-spartaka-chashhe-v-etom-sezone-mir-rpl-15-raz-s.html
+7
-6
+1
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Злодей Спб
Играть надо как Зенит, с запасом - чтобы исход матча определяло не судейское решение в одном-двух моментах, а 3 гола в ворота соперников :)

Спартак-то почему так разоряется из-за судейских решений "не в пользу"? Потому что игра слабая - преимущества по игре нет даже над клубами из подвала таблицы. Когда игра не идёт, КБ пытаются вжать пенальти-стандарт-удаление у соперника, чтобы как-то "правдами и не правдами" заработать очки.
+5
-5
0
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Павел Колесников
Такого выгораживания судей я еще не видел)
Мы косячим, но команда играет лучше, поэтому можно косячить дальше, никто не заметит
+4
-4
0
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Фан КриРо7
Ну Ростов нынче на первом месте явно будет по судейским ошибкам в свою пользу, Валеру судьи уважают
0
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