Каманцев о «Зените»: «6-е место в РПЛ по судейским ошибкам в свою пользу. Решения против них нивелируются игрой и не запоминаются»

Павел Каманцев не считает, что судьи чаще всего ошибаются в пользу «Зенита».

– Есть мнение, что в штрафной «Зенита» наступы всегда неакцентированные, а в фазе их атаки – наоборот. Какова пропорция ошибок в пользу и против «Зенита» по сезону?

– Не столь важно, сколько и кто в чью сторону ошибается, важнее, столько решающих ошибок, повлиявших на результат.

Нельзя сказать, что в пользу «Зенита» ошибаются, а против него – нет. Например, первый момент, который пришел в голову: в Ульяновске на Кубке Сухой не назначил пенальти в пользу «Зенита», не увидел игру рукой. Если бы такая же ситуация была при 0:0 и «Зенит» вылетел, все бы назвали это кошмаром. Но «Зенит» выиграл 3:0, и никто не вспоминает про эту ошибку. Сам «Зенит» тоже.

Поскольку «Зенит» часто играет с большим преимуществом, ошибки, которые совершаются против «Зенита», редко запоминаются. В нашем футболе многие считают, будто кто бы у нас ни был чемпионом, ему помогают. На самом деле не всегда у чемпиона положительный баланс ошибок. Просто неверные решения в матчах они нивелируют своей игрой, и поэтому они не запоминаются.

«Зенит» – не чемпион по балансу ошибок в свою пользу. У них шестое место по этому показателю.

Есть хороший пример – наступ Бейла на ногу Кузяева в матче «Крыльев» и «Зенита». Там защитник просто встал на часть стопы Кузяева. Многие говорят, что такой же момент был с Ренаном [и Бальде], когда зенитовец просто скользнул шипами, что это одно и то же.

В одном случае наступ есть, потому что есть перенос массы тела, а во втором случае – защитник [Ренан] скользит по бутсе Бальде, но опирается уже на газон. Да, безусловно, он задел соперника, но таких моментов было несколько по сезону – и в них тоже не назначался пенальти. Потому что пенальти в таких эпизодах – безумие. Тогда мы просто станем чемпионами Вселенной по пенальти, – сказал глава Департамента судейства РФС.

Каманцев о «Спартаке»: «Про «антиспартаковский заговор» в этом сезоне не говорили, кажется. Ошибки были, но в обе стороны – болельщики вспоминают только решения против их команды»