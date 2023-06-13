Валерий Карпин: «Ничего нормального с нашим судейством не происходит. Чем акцентированный наступ отличается от неакцентированного, пусть хоть один человек в мире объяснит»

Валерий Карпин раскритиковал судейство в Мир РПЛ.

– Вся эта ситуация после матча «Ростова» со « ». Вас тогда удалили за споры с судьей сразу после финального свистка. Почему? От вас же не было ни мата, ни оскорблений.

– Если говорить о том, как это написано в решении КДК – за демонстративное несогласие с решениями арбитра.

– Это норм?

– Про судейство не хочу. Я уже в отпуске – не хочу заводиться. Скажу одну фразу – ничего нормального с нашим судейством не происходит. Если разговаривать про каждый момент, на это уйдет часов десять. И все равно мы ни к чему не придем. Потому что один и тот же наступ ЭСК и КДК определяют по-разному – то акцентированный, то нет. Я не знаю, как такое происходит. Да они и сами не могут этого объяснить. Пусть мне хоть один человек в мире объяснит, чем акцентированный наступ отличается от неакцентированного. При том что на видео одинаковые моменты.

– У вас не раз были официальные встречи с главой нашего судейства Каманцевым. Что на них происходит?

– Нам показывают спорные эпизоды и рассказывают, как надо их трактовать.

– Какая-то практическая польза от этих встреч есть?

– Для меня нет. Когда на этом семинаре просишь объяснить различие между акцентированным и неакцентированным наступом, ответа и логического объяснения не поступает. Что тогда дают эти семинары? Получается, что судья принимает решение в моменте. И если уж он явно ошибся, тогда признают: «Ну, ошибся». Ну здорово. Только очков у какой-то из команд нет, – сказал главный тренер « » и сборной России.

«Спартак» не получил пенальти с «Зенитом», потому что был «неакцентированный наступ». Это что-то новенькое