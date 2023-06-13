Валерий Карпин: «Ничего нормального с нашим судейством не происходит. Чем акцентированный наступ отличается от неакцентированного, пусть хоть один человек в мире объяснит»
Валерий Карпин раскритиковал судейство в Мир РПЛ.
– Вся эта ситуация после матча «Ростова» со «Спартаком». Вас тогда удалили за споры с судьей Левниковым сразу после финального свистка. Почему? От вас же не было ни мата, ни оскорблений.
– Если говорить о том, как это написано в решении КДК – за демонстративное несогласие с решениями арбитра.
– Это норм?
– Про судейство не хочу. Я уже в отпуске – не хочу заводиться. Скажу одну фразу – ничего нормального с нашим судейством не происходит. Если разговаривать про каждый момент, на это уйдет часов десять. И все равно мы ни к чему не придем. Потому что один и тот же наступ ЭСК и КДК определяют по-разному – то акцентированный, то нет. Я не знаю, как такое происходит. Да они и сами не могут этого объяснить. Пусть мне хоть один человек в мире объяснит, чем акцентированный наступ отличается от неакцентированного. При том что на видео одинаковые моменты.
– У вас не раз были официальные встречи с главой нашего судейства Каманцевым. Что на них происходит?
– Нам показывают спорные эпизоды и рассказывают, как надо их трактовать.
– Какая-то практическая польза от этих встреч есть?
– Для меня нет. Когда на этом семинаре просишь объяснить различие между акцентированным и неакцентированным наступом, ответа и логического объяснения не поступает. Что тогда дают эти семинары? Получается, что судья принимает решение в моменте. И если уж он явно ошибся, тогда признают: «Ну, ошибся». Ну здорово. Только очков у какой-то из команд нет, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
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Сейчас будет 1000 остроумных комментов про Зенит и "другое".