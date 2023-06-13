Валерий Карпин: «Ничего нормального с нашим судейством не происходит. Чем акцентированный наступ отличается от неакцентированного, пусть хоть один человек в мире объяснит»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия судьи Валерий Карпин КДК РФС Кирилл Левников ЭСК РФС Павел Каманцев Футбол

Валерий Карпин раскритиковал судейство в Мир РПЛ.

– Вся эта ситуация после матча «Ростова» со «Спартаком». Вас тогда удалили за споры с судьей Левниковым сразу после финального свистка. Почему? От вас же не было ни мата, ни оскорблений.

– Если говорить о том, как это написано в решении КДК – за демонстративное несогласие с решениями арбитра.

– Это норм?

– Про судейство не хочу. Я уже в отпуске – не хочу заводиться. Скажу одну фразу – ничего нормального с нашим судейством не происходит. Если разговаривать про каждый момент, на это уйдет часов десять. И все равно мы ни к чему не придем. Потому что один и тот же наступ ЭСК и КДК определяют по-разному – то акцентированный, то нет. Я не знаю, как такое происходит. Да они и сами не могут этого объяснить. Пусть мне хоть один человек в мире объяснит, чем акцентированный наступ отличается от неакцентированного. При том что на видео одинаковые моменты.

– У вас не раз были официальные встречи с главой нашего судейства Каманцевым. Что на них происходит?

– Нам показывают спорные эпизоды и рассказывают, как надо их трактовать.

– Какая-то практическая польза от этих встреч есть?

– Для меня нет. Когда на этом семинаре просишь объяснить различие между акцентированным и неакцентированным наступом, ответа и логического объяснения не поступает. Что тогда дают эти семинары? Получается, что судья принимает решение в моменте. И если уж он явно ошибся, тогда признают: «Ну, ошибся». Ну здорово. Только очков у какой-то из команд нет, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

«Спартак» не получил пенальти с «Зенитом», потому что был «неакцентированный наступ». Это что-то новенькое

28 комментариев

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Торна
Все очевидно. Акцентированный наступ это когда игроку Зенита наступили. Или рядом с ногой. Неакцентированный это когда уже игрок Зенита наступает
+65
-12
+53
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Павел Колесников
Приставкой «не»
+18
-5
+13
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Евгений Кузнецов
Не, ну то, что судьи в нашем футболе - управляемые, это, к сожалению, всем известно.

Не хватает такого руководителя, как Толстых - тот вообще никого не боялся и делал так, чтобы все играли по правилам
+12
-2
+10
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Орыс-орыс онбаган
Когда нарушает зенит - это обычно неакцентированный
+10
-4
+6
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Павел Ермаков
Ответ Торна
Все очевидно. Акцентированный наступ это когда игроку Зенита наступили. Или рядом с ногой. Неакцентированный это когда уже игрок Зенита наступает
Согласен на все 100
+7
-3
+4
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Recreated
Ответ Алексей Иванов
Про наступ придумал Федотов с матч тв и все подхватили
Не Федотов, а Николаев!
+7
-4
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Кайван белоглазый
Акцентированный - это на на пятку зинитчика, неакцентированный - на пятку всех остальных. С вариациями.
+8
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Владимир Тищенко
Никто ,не объяснит к сожалению только услышим мямли
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Алексей Иванов
Про наступ придумал Федотов с матч тв и все подхватили
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Spartakus1984
клоуны так 2 пенальти у Спартака отняли
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Forte Live
Это норм, когда журналист спрашивает: "Это норм?"
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Геннадий Туник
Очевидно,что с введением ВАР пенальти стали назначаться значительно чаще,так как на ВАР любой контакт,на который в былые времена никто не обратил бы внимания,кажется "акцентированным".
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Тимур Жуков
Сколько отобрали у Краснодара очков позорные судьи? Он должен быть минимум в тройке. А в прошлом сезоне? Постоянно душат команду. Такие пенальти как Краснодару москвичам и Зениту не ставят
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gleb_k
Ответ Mr.Pavlentus
Чем акцентированный наступ отличается от неакцентированного? - Оценкой судьи, который человек, который руководствуется правилами и своей оценкой эпизода. Во всех, даже серьезных правовых цивилистических уголовных судебных системах, есть такое понятие при принятии решений как "внутреннее убеждение судьи", ибо норма законаправила лишком универсальна ,чтобы можно было ее применять автоматом (где можно, там вводятся системы типа системы пересечения линии ворот). Вряд ли моменты можно называть одинаковыми все-таки. По-настоящему одинаковых моментов до степени сличения единицы. Остальные - похожие, но не значит =.
Рациональное объяснение будет не так популярно, боюсь.
Сейчас будет 1000 остроумных комментов про Зенит и "другое".
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Vedved
Ответ Spartakus1984
клоуны так 2 пенальти у Спартака отняли
Да во все стороны бывают ошибки: Спартаку с Динамо - дали левый пеналь, а с Ахматом - не дали 100% в ворота Спартака.
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Андрей Пивницкий
Ответ Vedved
Да во все стороны бывают ошибки: Спартаку с Динамо - дали левый пеналь, а с Ахматом - не дали 100% в ворота Спартака.
Там угловой левый был!
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