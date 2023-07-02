В «Баварии» хотят, чтобы Дэвис продлил контракт до старта сезона, опасаясь, что он захочет уйти в «Реал». Защитник намерен определиться с будущим в 2024-м

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы агенты Альфонсо Дэвис Футбол

В «Баварии» растут сомнения относительно будущего Альфонсо Дэвиса.

Ранее появилась информация, что канадский защитник хочет перейти в мадридский «Реал» этим или следующим летом.

Как сообщает As со ссылкой на Bild, «Бавария» хочет, чтобы Дэвис продлил соглашение с клубом до начала сезона, поскольку в клубе опасаются, что «Реал» может убедить его перейти следующим летом, когда у него останется один год по контракту. Поспособствовать переходу Дэвиса в «Реал» также может вероятный уход Ферлана Менди.

Агент Альфонсо Дэвиса заявил, что нежелание игрока продлевать контракт связано с нестабильностью в «Баварии» после увольнения Оливера Кана и Хасана Салихамиджича по окончании сезона. По словам Недала Хуосе, Дэвис обеспокоен неопределенностью вектора дальнейшего развития клуба и хочет дождаться 2024 года, чтобы принять решение о своем будущем.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Дэвис провел 26 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его подробная статистика доступна здесь

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14 комментариев

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Kaka_GOAT
Ответ GuruFutbola
Максимум, что светит мчк на следующие сезоны, это продление карвахаля)
Скоро тебе придется поменять аву, кенгуруфутбола
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Surviving
Ответ panchovilla
Надеюсь продлят 🙏 Иначе трудно будет потом найти игрока с такими скилами за приемлемую цену
Он даже не защитник, просто бегун. Из Баварии великие уходили, Бавария была есть и будет, а это все чепуха.
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Евгений Языченко
ого
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Михо
Да, наворотили дел Кан и Хасан, выгнали Нагеля, с этого все и началось
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Kaka_GOAT
барселона напрягся
Как же он издевался над бедными защитниками путы
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panchovilla
Надеюсь продлят 🙏
Иначе трудно будет потом найти игрока с такими скилами за приемлемую цену
+1
-1
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Surviving
Ответ dr. cage
В Баварии правильно делают, что бояться.. Почти у всех топовых игроков рекордмайстера после 3й-4й салатницы, выигранной практически без сопротивления, возникают вопросы к себе.. Для этого ли они с детских лет не щадили себя, лишали себя детства, посвящая жизнь профессиональному футболу, чтобы потом в тепличных условиях собирать дежурные медали? Медали, которые потом, в случае чего даже на ебэе вряд ли толкнешь.. Ибо ценность у наград чисто симоволическая...... чуть дороже грамот. А если к салатницам прибавить выигранную ЛЧ, то можно грузить хату, что игрок наверняка захочет сменить обстановку.. Ибо потолок достигнут.. Больше в Германии запомнится нечем. Но в свою очередь стоит отметить, что после Баварии в мире не так много клубов, в которые можно уйти на повышение.. Отсюда и постоянные разговоры про Реал и желание баварца переехать в Мадрид..
Надо Баварии обанкротится и вылететь в 2 Бундеслигу?
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dr. cage
Ответ Surviving
Надо Баварии обанкротится и вылететь в 2 Бундеслигу?
Зачем?
Достаточно не разбирать команды, которые бросают ей вызов в БЛ..

Ведь дошло уже до того, что не только нужных для себя игроков выдергивают.. А просто лидеров соперника, из принципа, как это было с тем же Забитцером.. И даже тренеров уводят у конкурентов..

Естественно, что при таких обстоятельствах, когда внутривидовая борьба отсутствует, Бавария потом теряет лидеров и сама развивается медленнее, чем могла бы..
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