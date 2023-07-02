В «Баварии» хотят, чтобы Дэвис продлил контракт до старта сезона, опасаясь, что он захочет уйти в «Реал». Защитник намерен определиться с будущим в 2024-м

В «Баварии» растут сомнения относительно будущего Альфонсо Дэвиса.

Ранее появилась информация, что канадский защитник хочет перейти в мадридский «Реал» этим или следующим летом.

Как сообщает As со ссылкой на Bild, « » хочет, чтобы Дэвис продлил соглашение с клубом до начала сезона, поскольку в клубе опасаются, что « » может убедить его перейти следующим летом, когда у него останется один год по контракту. Поспособствовать переходу Дэвиса в «Реал» также может вероятный уход Ферлана Менди.

Агент Альфонсо Дэвиса заявил, что нежелание игрока продлевать контракт связано с нестабильностью в «Баварии» после увольнения и по окончании сезона. По словам Недала Хуосе, Дэвис обеспокоен неопределенностью вектора дальнейшего развития клуба и хочет дождаться 2024 года, чтобы принять решение о своем будущем.

В прошедшем сезоне Бундеслиги Дэвис провел 26 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его подробная статистика доступна здесь.