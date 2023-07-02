В «Баварии» хотят, чтобы Дэвис продлил контракт до старта сезона, опасаясь, что он захочет уйти в «Реал». Защитник намерен определиться с будущим в 2024-м
В «Баварии» растут сомнения относительно будущего Альфонсо Дэвиса.
Ранее появилась информация, что канадский защитник хочет перейти в мадридский «Реал» этим или следующим летом.
Как сообщает As со ссылкой на Bild, «Бавария» хочет, чтобы Дэвис продлил соглашение с клубом до начала сезона, поскольку в клубе опасаются, что «Реал» может убедить его перейти следующим летом, когда у него останется один год по контракту. Поспособствовать переходу Дэвиса в «Реал» также может вероятный уход Ферлана Менди.
Агент Альфонсо Дэвиса заявил, что нежелание игрока продлевать контракт связано с нестабильностью в «Баварии» после увольнения Оливера Кана и Хасана Салихамиджича по окончании сезона. По словам Недала Хуосе, Дэвис обеспокоен неопределенностью вектора дальнейшего развития клуба и хочет дождаться 2024 года, чтобы принять решение о своем будущем.
В прошедшем сезоне Бундеслиги Дэвис провел 26 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его подробная статистика доступна здесь.
Как же он издевался над бедными защитниками путы
Иначе трудно будет потом найти игрока с такими скилами за приемлемую цену
Достаточно не разбирать команды, которые бросают ей вызов в БЛ..
Ведь дошло уже до того, что не только нужных для себя игроков выдергивают.. А просто лидеров соперника, из принципа, как это было с тем же Забитцером.. И даже тренеров уводят у конкурентов..
Естественно, что при таких обстоятельствах, когда внутривидовая борьба отсутствует, Бавария потом теряет лидеров и сама развивается медленнее, чем могла бы..