«Бавария» следит за ситуацией де Йонга на фоне перехода Гюндогана в «Барсу». Тухель – фанат Френки

«Бавария» заинтересована в подписании Френки де Йонга.

По сведениям Sky Sport Deutschland, мюнхенцы следят за ситуацией хавбека в «Барселоне». В случае вероятного перехода Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити» игровое время нидерландца может сократиться, и немецкий клуб хотел бы этим воспользоваться.

Утверждается, что главный тренер «Баварии» является фанатом де и сообщил об этом руководству.

Пока неясно, захочет ли сам футболист покинуть «Барселону» и будет ли «блауграна» рассматривать предложения по нему.

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 де Йонг провел 33 игры и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.