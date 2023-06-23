«Бавария» следит за ситуацией де Йонга на фоне перехода Гюндогана в «Барсу». Тухель – фанат Френки
«Бавария» заинтересована в подписании Френки де Йонга.
По сведениям Sky Sport Deutschland, мюнхенцы следят за ситуацией хавбека в «Барселоне». В случае вероятного перехода Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити» игровое время нидерландца может сократиться, и немецкий клуб хотел бы этим воспользоваться.
Утверждается, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель является фанатом де Йонга и сообщил об этом руководству.
Пока неясно, захочет ли сам футболист покинуть «Барселону» и будет ли «блауграна» рассматривать предложения по нему.
В Ла Лиге в сезоне-2022/23 де Йонг провел 33 игры и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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