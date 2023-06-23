«Бавария» следит за ситуацией де Йонга на фоне перехода Гюндогана в «Барсу». Тухель – фанат Френки

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Томас Тухель Френки де Йонг Футбол

«Бавария» заинтересована в подписании Френки де Йонга.

По сведениям Sky Sport Deutschland, мюнхенцы следят за ситуацией хавбека в «Барселоне». В случае вероятного перехода Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити» игровое время нидерландца может сократиться, и немецкий клуб хотел бы этим воспользоваться.

Утверждается, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель является фанатом де Йонга и сообщил об этом руководству.

Пока неясно, захочет ли сам футболист покинуть «Барселону» и будет ли «блауграна» рассматривать предложения по нему.

В Ла Лиге в сезоне-2022/23 де Йонг провел 33 игры и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адилет Асанкожоев
Для Барсы будет большая потеря, де Йонг - единственный нормальный полузащитник. Гави пока вывозит своим бегом и агрессией, Педри умный, но лечится по несколько месяцев
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пепси пеналдувич
Ответ DolJun
если тухель фанат френки - то мог бы себе в соседнем мебельном взять табурет, вышло бы дешевле и практичней
Должунь ты бы хоть одну игру Барсы посмотрел в этом сезоне. Выглядит Френки здоровски
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Гребнев
Ага, именно за этим Гюндогана и подписывали, чтобы расстаться с де Йонгом😄Да и вообще Гюндоган под ротацию с Педри скорее приобретался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий