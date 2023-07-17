Невеш об «Аль-Хилале»: «Хотел обеспечить лучшую жизнь семье. Жена и трое детей – мой главный трофей»

Теги премьер-лига Англия Вулверхэмптон высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Рубен Невеш деньги Футбол

Рубен Невеш объяснил переход в «Аль-Хилаль».

26-летний полузащитник перешел в саудовский клуб из «Вулверхэмптона» за рекордные 47 миллионов фунтов.

«Главная причина, по которой я не сомневался [насчет перехода в «Аль-Хилаль»] – желание обеспечить своей семье такую жизнь, как я всегда хотел.

У меня есть жена и трое детей, о которых я должен заботиться. Они – мой самый главный трофей. Это очень повлияло на мое решение.

Но, как я уже говорил, [меня заинтересовал] проект. «Аль-Хилаль» намерен стать лучшим клубом Азии.

После моего перехода соцсети просто взорвались. Это было невероятно – количество фанатов, их страсть к футболу. Уверен, я принял правильное решение для себя и своей семьи», – сказал Невеш.

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17 комментариев

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Игорь Новиков
Зато честно.
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NbamenWade3
Всё правильно. Будь у любого из нас такая возможность, непременно бы воспользовались ей. Футбол в его жизни может закончиться через 10 лет. Пока есть здоровье, надо обеспечить себе жизнь
+18
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Отец Абду
Ясно и четко выразил свое мнение, а не как некоторые: хочу вывести Саудовскую лигу на новый уровень и тд:)
+11
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З А
человек добился о чём мечтал. Представьте, пинаешь мяч, не рвешь жилы- в этой лиге он с одной ногой будет топом. Десятки миллионов за любимое занятие... Мечты у кого-то всё таки сбываются))
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N1ghtwolf
Ну да, в Барсе или МЮ получал бы гроши и еле сводил бы концы с концами)
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Roman Araslanov
Респект Кулибали и Невешу, единственные кто честно сказал зачем им Аравия
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Q1W2E3A!S!D!
Мало бы кто отказался от такого предложения. Это в детстве можно быть юным мечтателем, потом уже футбол не так важен, когда речь идёт о возможности обеспечить себе и своей семье лучшую жизнь.
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Maskulin
Ответ NbamenWade3
Всё правильно. Будь у любого из нас такая возможность, непременно бы воспользовались ей. Футбол в его жизни может закончиться через 10 лет. Пока есть здоровье, надо обеспечить себе жизнь
Футбол может закончится завтра….
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Cearvm
Ну, хотя бы честно. Хотя в концовочке добавил рекламы, не сдержался)
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Пепси пеналдувич
Молодец! Не был топом, просто классный игрок АПЛ. Не зазорно уйти так. А вот переход того же Савича я не могу понять( денег бы ему отсыпали чувак топ игрок Италии.
Переходы других звезд в Аравию на 90%проц оправданы.
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madrilenos
Барселоне еще бы должен остался
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S.A.N.
Есть много примеров, когда неудачный переход или травма рушили в одночасье карьеру игрока. 3-4 года в Барсе/Реале пролетят, а потом-ты в днищах, играешь за копьё. С арабами хотя бы можно набить столько, что карьеру можно в 30 лет закончить и начать нормально жить без зае...ших тренировок и перелётов.
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Abu Ibrahim
Ответ N1ghtwolf
Ну да, в Барсе или МЮ получал бы гроши и еле сводил бы концы с концами)
если там ему дали в 2,5 раза больше , то че долго думать?
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NbamenWade3
Ответ N1ghtwolf
Ну да, в Барсе или МЮ получал бы гроши и еле сводил бы концы с концами)
Обеспечить себя на 15 лет вперёд и на 30 лет вперёд всё таки большая разница
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