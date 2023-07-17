Невеш об «Аль-Хилале»: «Хотел обеспечить лучшую жизнь семье. Жена и трое детей – мой главный трофей»

Рубен Невеш объяснил переход в «Аль-Хилаль».

26-летний полузащитник перешел в саудовский клуб из « » за рекордные 47 миллионов фунтов.

«Главная причина, по которой я не сомневался [насчет перехода в « »] – желание обеспечить своей семье такую жизнь, как я всегда хотел.

У меня есть жена и трое детей, о которых я должен заботиться. Они – мой самый главный трофей. Это очень повлияло на мое решение.

Но, как я уже говорил, [меня заинтересовал] проект. «Аль-Хилаль» намерен стать лучшим клубом Азии.

После моего перехода соцсети просто взорвались. Это было невероятно – количество фанатов, их страсть к футболу. Уверен, я принял правильное решение для себя и своей семьи», – сказал .