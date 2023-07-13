«Зенит» потребовал у «Аль-Хилаля» 50 млн евро за Малкома. Саудовцы думают, делать ли предложение
«Аль-Хилаль» связывался с «Зенитом» по поводу трансфера Малкома.
По информации журналистки бразильского Goal Раисы Симплисио, «Зенит» требует за бразильского полузащитника 50 миллионов евро. В данный момент саудовцы обдумывают требование и еще не приняли решения об официальном предложении.
Ранее об интересе к Малкому из Саудовской Аравии сообщил Тимур Гурцкая. Бразильцу предлагают 10-12 миллионов евро в год.
В минувшем сезоне 26-летний бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит». Он стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ, забив 23 мяча в 27 матчах чемпионата. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Медведев о будущем Малкома: «Никаких предложений в «Зенит» не поступало»
Зенит кого-нибудь из Бразилии привезет на место правого нападающего. Или Мостовой будет справа играть, а Мантуан слева. Оба сильнее Бакаева.
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