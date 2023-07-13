«Зенит» потребовал у «Аль-Хилаля» 50 млн евро за Малкома. Саудовцы думают, делать ли предложение

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком деньги Футбол

«Аль-Хилаль» связывался с «Зенитом» по поводу трансфера Малкома.

По информации журналистки бразильского Goal Раисы Симплисио, «Зенит» требует за бразильского полузащитника 50 миллионов евро. В данный момент саудовцы обдумывают требование и еще не приняли решения об официальном предложении.

Ранее об интересе к Малкому из Саудовской Аравии сообщил Тимур Гурцкая. Бразильцу предлагают 10-12 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне 26-летний бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит». Он стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ, забив 23 мяча в 27 матчах чемпионата. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Медведев о будущем Малкома: «Никаких предложений в «Зенит» не поступало»

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сачков
Ответ Ебздрогыч
За такие бабки надо с первым верблюдом отправлять!
Так это не сауды предложили, а Зенит потребовал.
+36
-1
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
За такие бабки надо с первым верблюдом отправлять!
+26
-18
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ ljolik888
Нее , лучше в чемпионате России пусть остаётся. Деньги и так не плохие получает - так и людей на трибунах развлекает !
Ну 5 он тут получат а там 10 будет.А Деньги он любит очень,что показал жестом Медведеву.И то, что перешел в зенит а не какой либо топ чемпионта тоже говорит о том,что спортивная составляющая для него на втором месте.А в чемпионате у Саудитов сейчас куча звезд играть будет,это еще больше его подтолкнет к уходу.Для Арабов тоже сделка выгодна,+- за те же деньги они смогут его в силу возраста еще раз в Европу продать,если он будет разрывать их лигу.
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kipriot
Бакаев наверное молится за этот трансфер
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ Kipriot
Бакаев наверное молится за этот трансфер
И все-равно играть не будет)
Зенит кого-нибудь из Бразилии привезет на место правого нападающего. Или Мостовой будет справа играть, а Мантуан слева. Оба сильнее Бакаева.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Metaphrast
А что, шейхи и там, и там) с арабами)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Иван Новиков
Ожидание - Париж, реальность - верблюды.
Так что там владельцы Арабаы,что там,сможет оттуда и в париж перейти если что
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
itemme
Ответ Бухгалтер2021
какие 50??трнасферакет дает 30 за него
Причём тут тм, умник
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
Ответ Kipriot
Бакаев наверное молится за этот трансфер
не будет он играть, уровень низкий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жорег Борщофф
Ответ Victor Victor
Ну деньги то солидные, это понятно, но с точки зрения обычного смотрителя нашего чемпионата нам лучше чтобы такие игроки оставались для более интересного просмотра
Полностью согласен. Не понимаю, почему многие так хотят избавиться от хороших игроков из нашего чемпионата. На кого смотреть-то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Ответ Spartakus1984
Ну 5 он тут получат а там 10 будет.А Деньги он любит очень,что показал жестом Медведеву.И то, что перешел в зенит а не какой либо топ чемпионта тоже говорит о том,что спортивная составляющая для него на втором месте.А в чемпионате у Саудитов сейчас куча звезд играть будет,это еще больше его подтолкнет к уходу.Для Арабов тоже сделка выгодна,+- за те же деньги они смогут его в силу возраста еще раз в Европу продать,если он будет разрывать их лигу.
Для чемпионата России лучше бы остался . Таких игроков там мало и поэтому говорю . Понимаю что деньги правят миром и отказаться от супер предложения очень трудно !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KOT_B_yHTAX
Ответ Spartakus1984
Ну 5 он тут получат а там 10 будет.А Деньги он любит очень,что показал жестом Медведеву.И то, что перешел в зенит а не какой либо топ чемпионта тоже говорит о том,что спортивная составляющая для него на втором месте.А в чемпионате у Саудитов сейчас куча звезд играть будет,это еще больше его подтолкнет к уходу.Для Арабов тоже сделка выгодна,+- за те же деньги они смогут его в силу возраста еще раз в Европу продать,если он будет разрывать их лигу.
Ааа ну вот и ты тут как тут) там где Малком и его деньги , то Спартакус1984 тут как тут. Жалеешь что не его агент?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wowsergio
Логика арабов в 2023 какая? Покупать за дорого игроков с именем, из АПЛ, Ла Лиги и тд, чемпионов стран топ 5, обладателей ЛЧ, ЧМ и Евро, чтобы раскручивать клуб и лигу, а смысл платить за ноунейма по мировым меркам полтиник? Да и играет он не на 50, а в лучшем случае на 20... или я не так понимаю современные реалии?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хавбек+
дорого даже для саудитов туда топарь Ромариньо за меньшие деньги переходил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек1991
Зениту надо сказать наш Мальком играет лучше Мудрика , за которого заплатили 100 лимонов , поэтому мы тоже хотим 100 лимонов.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verhovn
Копейки за Малкома для Хилаля.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivannumber1
Справедливый ценник, учитывая текущую ситуацию, когда за игроков сыгравших только сезон в вышке долбят требования по 100 лямов.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Отжать у саудитов все вышки!
гы гы гы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Счастье жить
Малком харизматичный чел, полтинник не деньги тащемта, могут и насыпать

бгг
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий