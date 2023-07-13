«Фулхэм» не продал Митровича в «Аль-Хилаль» за 30 млн евро. Форвард хочет перейти, клуб отказывается его отпускать

Теги Фулхэм премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Александар Митрович Футбол

Александар Митрович хочет перейти в «Аль-Хилаль», но «Фулхэм» пока его не отпускает.

Sky Sports со ссылкой на источники, близкие к игроку, пишет, что Митрович хочет перейти в саудовский клуб. «Аль-Хилаль» предложил за форварда 30 млн евро (25,5 млн фунтов), но получил от «Фулхэма» отказ.

Эту информацию также подтверждает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, который пишет, что саудовцы настроены оптимистично.

Как сообщает The Telegraph, позиция «Фулхэма» такова, что Митрович не продается.

Этим летом «Аль-Хилаль» купил Рубена Невеша у «Вулверхэмптона» за 47 млн фунтов, Калиду Кулибали у «Челси» за 20 млн евро и Сергея Милинковича-Савича у «Лацио» за 40 млн евро.

В прошлом сезоне Митрович стал лучшим бомбардиром «Фулхэма», забив 15 голов в 28 матчах во всех турнирах.

Статистику нападающего, которому в сентябре исполнится 29 лет, можно найти здесь.

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12 комментариев

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Взвешенный вомбат Китая
Жесть какая-то с этой Аравией)
+16
0
+16
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Владимири Йолкиннен
все хотят заработать, много заработать
+5
0
+5
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psycho
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Жесть какая-то с этой Аравией)
все хотят перейти 🤔
+4
0
+4
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zukarello
В данной ситуации арабы открыли ящик Пандоры , сейчас с них можно трясти неимоверно много бабла , и они в большинстве случаев будут согласны , тем более те , кому за 30
+3
0
+3
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аноним анонимович
куда ты Митрович? Нормально же играл.
+4
-2
+2
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Under
Ответ zukarello
В данной ситуации арабы открыли ящик Пандоры , сейчас с них можно трясти неимоверно много бабла , и они в большинстве случаев будут согласны , тем более те , кому за 30
так а они разве не этого добивались?
меньше слов, больше золота
+2
0
+2
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a.sh.s.
кстати у них и в чемпионате и в АЛЧ есть лимит, что сделает с лимитом?
0
0
0
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RealJon
Те которые перейдет туда за эти пару лет будут самыми счастливыми людьми так как через пару лет, это сумасшедший цикл трансферов с Аравией все равно закончится
0
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Under
Ответ Владимири Йолкиннен
все хотят заработать, много заработать
ну Фулхэм можно понять, 30 за Митровича вообще ни о чём
0
0
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zukarello
Ответ Under
так а они разве не этого добивались? меньше слов, больше золота
всё так, только вот когда это наскучит какой то особе , голубых кровей, забросят они эту игрушку
+1
-1
0
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Under
Ответ a.sh.s.
кстати у них и в чемпионате и в АЛЧ есть лимит, что сделает с лимитом?
по зенитовской методичке
0
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