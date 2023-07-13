«Фулхэм» не продал Митровича в «Аль-Хилаль» за 30 млн евро. Форвард хочет перейти, клуб отказывается его отпускать

Александар Митрович хочет перейти в «Аль-Хилаль», но «Фулхэм» пока его не отпускает.

Sky Sports со ссылкой на источники, близкие к игроку, пишет, что хочет перейти в саудовский клуб. «Аль-Хилаль» предложил за форварда 30 млн евро (25,5 млн фунтов), но получил от «Фулхэма» отказ.

Эту информацию также подтверждает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, который пишет, что саудовцы настроены оптимистично.

Как сообщает The Telegraph, позиция «Фулхэма» такова, что Митрович не продается.

Этим летом « » купил Рубена Невеша у «Вулверхэмптона» за 47 млн фунтов, Калиду Кулибали у «Челси» за 20 млн евро и Сергея Милинковича-Савича у «Лацио» за 40 млн евро.

В прошлом сезоне Митрович стал лучшим бомбардиром « », забив 15 голов в 28 матчах во всех турнирах.

Статистику нападающего, которому в сентябре исполнится 29 лет, можно найти здесь.