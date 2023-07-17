«Спартак» не купит Эраковича. «Зенит» близок к трансферу и может на год оставить защитника в «Црвене Звезде»
Вместо «Спартака» Страхиня Эракович может оказаться в «Зените».
По сведениям Srpski Insajder, сделка с московским клубом заключена не будет. Лучшие шансы подписать защитника «Црвены Звезды» имеют чемпионы России, улучшившие по нему предложение.
Как сообщает Metaratings, «Зенит» в случае приобретения 22-летнего серба может оставить его в Белграде на правах аренды. В клубе считают, что он еще не готов играть или бороться за место в основном составе.
Czv Magazine утверждает, что «Црвена Звезда» на продаже Эраковича заработает 8 млн евро.
Ранее появилась информация о том, что «Спартак» и «Црвена Звезда» согласовали трансфер Эраковича за 7 млн евро, а защитник подпишет контракт по схеме «3+1» с зарплатой 1 млн евро.
Если что, в Зените два игрока ротации питерские (Круговой, Чистяков), полностью своя вратарская бригада + Кузяев, который продукт питерского футбола и 5 лет с 14 до 19 провел в системе, только что ушел в Лигу 1. Более чем достаточно для клуба, который борется за первые места каждый год. Еще Сутормина можно частично посчитать, который был в системе с 16 до 18. Недолго, но частично тоже свой.
Кстати, можно узнать, сколько сейчас хотя бы в Лиге 1 воспитанников Спартака?
Он им не нужен, раз собираются оставить в аренде. Но увести кого-то у Спартака - святое дело. Иногда мне кажется, что у руководителей Зенита комплексы
2. Если у Зенита есть приоритетное право выкупа, ничто не мешало Спартаку согласовать этот вопрос с Зенитом. Гордыня - это грех.