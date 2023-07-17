«Спартак» не купит Эраковича. «Зенит» близок к трансферу и может на год оставить защитника в «Црвене Звезде»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Страхиня Эракович деньги Футбол

Вместо «Спартака» Страхиня Эракович может оказаться в «Зените».

По сведениям Srpski Insajder, сделка с московским клубом заключена не будет. Лучшие шансы подписать защитника «Црвены Звезды» имеют чемпионы России, улучшившие по нему предложение.

Как сообщает Metaratings, «Зенит» в случае приобретения 22-летнего серба может оставить его в Белграде на правах аренды. В клубе считают, что он еще не готов играть или бороться за место в основном составе.

Czv Magazine утверждает, что «Црвена Звезда» на продаже Эраковича заработает 8 млн евро.

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» и «Црвена Звезда» согласовали трансфер Эраковича за 7 млн евро, а защитник подпишет контракт по схеме «3+1» с зарплатой 1 млн евро.

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126 комментариев

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Russ Ivan
Зеня стервятник, лишь бы чужое ухватить и нагадить...
+87
-26
+61
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Ewgen160
Ответ A.Barancevich
Братскте клубы, а бабки врозь))
У Црвены спонсор Газпром, этим всё сказано)
+34
0
+34
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укротитель троллей
ни себе ни людям чисто питерский подход ...
+49
-17
+32
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Болельщик Биатлона
Ответ </c/>
если зенит перехватит его, то Спартак обязан все сделки которые зенит планирует проводить в дальнейшем нужно перебивать!!!
Ахахахахахахахаха
+37
-13
+24
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Svobodu Mne
Ответ </c/>
если зенит перехватит его, то Спартак обязан все сделки которые зенит планирует проводить в дальнейшем нужно перебивать!!!
Ахахах)) хорошая стратегия
+28
-5
+23
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свинья в лесу
зачем он логубым? он даже не бразилец.
+28
-9
+19
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если зенит перехватит его, то Спартак обязан все сделки которые зенит планирует проводить в дальнейшем нужно перебивать!!!
+39
-25
+14
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Three Days Grace
ну не так давно в порядочности лазурных убедились армейцы, теперь наша очередь)
+29
-15
+14
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crazy_elky
Ответ </c/>
если зенит перехватит его, то Спартак обязан все сделки которые зенит планирует проводить в дальнейшем нужно перебивать!!!
Если зенит перехватит его, то Спартак обязан назло зениту стать чемпионом с 40-очковым отрывом!!!
+15
-4
+11
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Ильдар Фарукшин
"Газпром рулит ". История повторяют. Бразилию купили, теперь Сербию. В стране всё хорошо......... . За чем, денег завались.. Главное Спартаку насрать.. Клоуны 😊😊😊😊
+19
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wasp00000
Было, помню: "Так не доставайся же ты никому"
+11
-1
+10
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FNT
Ответ Russ Ivan
Ну если без глупостей, то как там академия Зенита? Много кудесников мяча наштамповала?
Хорошая попытка перевести стрелки, но не получится. Я задал вопрос, почему вы считаете игроков бразильских и сербских клубов своими. Ответ будет?

Если что, в Зените два игрока ротации питерские (Круговой, Чистяков), полностью своя вратарская бригада + Кузяев, который продукт питерского футбола и 5 лет с 14 до 19 провел в системе, только что ушел в Лигу 1. Более чем достаточно для клуба, который борется за первые места каждый год. Еще Сутормина можно частично посчитать, который был в системе с 16 до 18. Недолго, но частично тоже свой.

Кстати, можно узнать, сколько сейчас хотя бы в Лиге 1 воспитанников Спартака?
+13
-4
+9
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Данко Лазович
Ответ Russ Ivan
Ну если без глупостей, то как там академия Зенита? Много кудесников мяча наштамповала?
половина премьер лиги из зенита)) но это же другое)))
+12
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fil_spb
Ответ </c/>
если зенит перехватит его, то Спартак обязан все сделки которые зенит планирует проводить в дальнейшем нужно перебивать!!!
Ты не учел одну маленькую деталь. Игроки, сделки с которыми планируют проводить Зенит, могут банально лесом послать Спартак. Ибо одно дело переход в Зенит, а другое в Спартак. Но идея хорошая, попробуйте.
+12
-5
+7
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Elf Dying
И после этого скажите, что Зенит взял Фернандеса потому, чтотон нужен, а не для того, чтобы насолить ЦСКА и не дать усилиться конкуренту. Сейчас та же тема с Эраковичем.
Он им не нужен, раз собираются оставить в аренде. Но увести кого-то у Спартака - святое дело. Иногда мне кажется, что у руководителей Зенита комплексы
+14
-7
+7
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Виталик Украинский
Ответ Снежана Цветкова
Что за скотство, зенит!???
1. Это свинство: читать новость на заборе и истерить по этому поводу.
2. Если у Зенита есть приоритетное право выкупа, ничто не мешало Спартаку согласовать этот вопрос с Зенитом. Гордыня - это грех.
+6
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Бронислав Каминский
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если зенит перехватит его, то Спартак обязан все сделки которые зенит планирует проводить в дальнейшем нужно перебивать!!!
Так Зенит Эраковича еще прошлым летом хотел подписать и имеет приоритетное право покупки)Кто у кого уводит игрока?
+16
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Spartakus1984
Ответ Varenicks
Похоже на вброс, у Спартака с Црвеной достаточно хорошие отношения, чтобы в последний момент вместо продажи Спартаку они продали игрока их конкуренту. Хотя после случая с Марио можно и в такое поверить
зенит имеет приорететное право на данный трансфер по договору,Звезда не сможет им отказать.
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Роман
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Ответ Ильдар Фарукшин
Бухаров, Бакаев и тд. Да `великая " стратегия. Дать взятку сербам и все вроде" правильно" 😊😊😊😊и не нет проблем
иф мало написал, пол Динамо, пол Рубина и Пол Ростова...
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Сергей Гришин
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если зенит перехватит его, то Спартак обязан все сделки которые зенит планирует проводить в дальнейшем нужно перебивать!!!
долго думал? 😂
+5
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Russ Ivan
Ответ FNT
Чужое? У Зенита на него приоритет покупки + про интерес еще год назад писали. Что ж вы все там послетали, ребята? Игрок без контракта с ЦСКА принадлежит ЦСКА, игрок Црвены Звезды принадлежит Спартаку... Ну хватит глупости писать, не?
Ну если без глупостей, то как там академия Зенита? Много кудесников мяча наштамповала?
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a.k.a. DRAGON0928
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если зенит перехватит его, то Спартак обязан все сделки которые зенит планирует проводить в дальнейшем нужно перебивать!!!
Так Зенит этого парня еще с того лета ведет
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Алексей Елистратов
Ответ Varenicks
Похоже на вброс, у Спартака с Црвеной достаточно хорошие отношения, чтобы в последний момент вместо продажи Спартаку они продали игрока их конкуренту. Хотя после случая с Марио можно и в такое поверить
Какой вброс, если на пузе газпром написано. Клуб как клуб и болельщики - это разные планеты. Клуб выбирает путь бабок и газпрома. Это их история, теперь сама ЦЗ не решает ничего, а если ослушаются - газпром просто пошел далеко и надолго. Что перевесит? Реальные деньги или мнимое братство? Конечно деньги.
+7
-2
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Redmurza
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если зенит перехватит его, то Спартак обязан все сделки которые зенит планирует проводить в дальнейшем нужно перебивать!!!
Глупость
+6
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pyritanza
Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Так Спартак же не будет его покупать)
+4
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