Вместо «Спартака» Страхиня Эракович может оказаться в «Зените».

По сведениям Srpski Insajder, сделка с московским клубом заключена не будет. Лучшие шансы подписать защитника «Црвены Звезды» имеют чемпионы России, улучшившие по нему предложение.

Как сообщает Metaratings, «Зенит» в случае приобретения 22-летнего серба может оставить его в Белграде на правах аренды. В клубе считают, что он еще не готов играть или бороться за место в основном составе.

Czv Magazine утверждает, что «Црвена Звезда» на продаже Эраковича заработает 8 млн евро.

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» и «Црвена Звезда» согласовали трансфер Эраковича за 7 млн евро, а защитник подпишет контракт по схеме «3+1» с зарплатой 1 млн евро.