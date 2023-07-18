«МЮ» заплатит 51+4 млн евро за Онана. С «Интером» окончательно договорились

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» окончательно согласовали трансфер Андре Онана.

По данным The Athletic, сумма сделки составит 51+4 млн евро. Клубы достигли окончательной договоренности вчера вечером.

Некоторое время назад уже согласовал условия личного контракта с « » – он подпишет соглашение сроком до 2028 года с опцией продления на сезон.

Еще не решено, как Онана пройдет медосмотр для нового клуба – вратарь может либо отправиться в Манчестер, либо пройти обследование в другом городе. После этого он присоединится к «Манчестер Юнайтед» в туре по США.

Ожидается, что сегодня о трансфере еще не объявят официально – клубам предстоит уладить некоторые детали.