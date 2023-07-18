«МЮ» заплатит 51+4 млн евро за Онана. С «Интером» окончательно договорились

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Андре Онана деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» окончательно согласовали трансфер Андре Онана.

По данным The Athletic, сумма сделки составит 51+4 млн евро. Клубы достигли окончательной договоренности вчера вечером.

Некоторое время назад Андре уже согласовал условия личного контракта с «Ман Юнайтед» – он подпишет соглашение сроком до 2028 года с опцией продления на сезон.

Еще не решено, как Онана пройдет медосмотр для нового клуба – вратарь может либо отправиться в Манчестер, либо пройти обследование в другом городе. После этого он присоединится к «Манчестер Юнайтед» в туре по США.

Ожидается, что сегодня о трансфере еще не объявят официально – клубам предстоит уладить некоторые детали.

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37 комментариев

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Feagh
Онана там не сопьется? Уже скоро неделя прощальных ужинов истечет.
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Блуждающий странник
Топ-трансфер для МЮ. Идеальный вратарь для Тен Хага. Посмотрим как теперь МЮ будет играть с мячом, раньше из-за Де Хеа МЮ не мог выходить из обороны в атаку
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Alexander Tryapyshko
Ответ NIRVANA
А требовали 60 5 млн. Видимо торговались не зря
им просто деньги нужны были на Лукаку, но уже не нужны
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Nico Boi
какое то у меня опосение по поводу этого голкипера, не знаю, надеюсь обманчивое
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Чёрный тюльпан
Ответ Alexander Tryapyshko
им просто деньги нужны были на Лукаку, но уже не нужны
Интер теперь за Ваи гоняться будет, так что деньги всё равно нужны. Там Арсенал за него побольше просит, чем Челси за бельгийского Дзюбу.
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Владимир Самсонов
Отличный вратарь. Думаю, МЮ не пожалеет
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Причёска Бэйла
Ответ Чёрный тюльпан
Интер теперь за Ваи гоняться будет, так что деньги всё равно нужны. Там Арсенал за него побольше просит, чем Челси за бельгийского Дзюбу.
С Балогуном перепутал. Ваи не принадлежит Арсеналу.
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**Iscander**
Ответ Ман Сити
В этом сезоне отделались штрафом за нарушение ФФП, в следующем походу их окончательно прижмут.
Ты не устал ещё, хрень писать?
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Alexander Tryapyshko
Ответ Чёрный тюльпан
Интер теперь за Ваи гоняться будет, так что деньги всё равно нужны. Там Арсенал за него побольше просит, чем Челси за бельгийского Дзюбу.
ну могу разве что предложить им Марсиаля за 50 купить, перспективный юнец
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Манковский
Давай Андре, ещё один прощальный ужин и всё!
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Лёха Жданчик
Ответ Alexander Tryapyshko
ну могу разве что предложить им Марсиаля за 50 купить, перспективный юнец
главное в контракт включить бонусы за Золотой мяч)))
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Евгений Шазиев
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Ответ Блуждающий странник
Топ-трансфер для МЮ. Идеальный вратарь для Тен Хага. Посмотрим как теперь МЮ будет играть с мячом, раньше из-за Де Хеа МЮ не мог выходить из обороны в атаку
Нам нужен не тен Хааг, а МЮ.
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Extrim
Вот и вратарь для МЮ умеющий играть ногами, часто с этим даже заигрывается
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Никки Бат
Сейчас окончательная договоренность, завтра самая окончательная потом супер окончательная и.т.д
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ivannumber1
Запарили уже с этим Онаной... Так тянуть резину, даже профессиональные тянульщики не умеют.

Однако, руководство МЮ в этом профессионализме кому угодно фору даст.
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paperboy
торговались из-за 1 млн
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Ksandvankneshas
Что , прям окончательно-окончательно? 48 часов ждать не надо? А 24? Со всеми попрощался?
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goodok
У нас Новый год так не отмечают долго, как у Онаны прощальный ужин в Интере длится 😁
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Бауыржан Кизбаев
Топ трансфер
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giant
Уже больше недели назад договорились же ,судя по новостям. В четверг должен был быть, потом в Вс. Сегодня уже вторник, а клубы "ещё не уладили некоторые детали"... А тем временем Онана все ужинает...с четверга...Клубы уверены что он техосмотр пройдет?
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Under
Ответ Alexander Tryapyshko
им просто деньги нужны были на Лукаку, но уже не нужны
разве долги закрывать всё ещё не надо?
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Los Galácticos
Негры в воротах это всегда пожар.
есть такое
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Владимир Самсонов
Ответ Los Galácticos
Негры в воротах это всегда пожар.
Не согласен. Менди в сезоне, когда Челси выиграл ЛЧ, был образцом спокойствия
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Stewart D.
Ответ Блуждающий странник
Топ-трансфер для МЮ. Идеальный вратарь для Тен Хага. Посмотрим как теперь МЮ будет играть с мячом, раньше из-за Де Хеа МЮ не мог выходить из обороны в атаку
Ох уж этот негодный вратарь мешающий 4 защитникам нормально выйти из обороны в атаку))))
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Сергей Штырков
Честное-пречестное
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