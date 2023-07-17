«МЮ» и «Интер» согласовали трансфер Онана за 50 млн евро и бонусы. Контракт – по схеме «5+1»
«Манчестер Юнайтед» договорился с «Интером» о переходе Андре Онана.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, стороны согласовали основные аспекты сделки, осталось уладить последние детали, преимущественно касающиеся структуры выплат.
Итальянский клуб получит за голкипера около 50 млн евро, также предусмотрены бонусы.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «МЮ» уже готовится к оформлению американской визы для камерунца – команда отправляется в предсезонное турне по США.
Онана подпишет контракт до 2028 года с опцией продления еще на один. Он станет одним из самых дорогих голкиперов в истории.
Вратарь присоединился к «Интеру» в качестве свободного агента в 2022 году. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Умудрились не переплатить, чудеса. Второй трансфер подряд с нормальной ценой. Но если Маунта взяли по современным меркам дешево, то Онана, как мне кажется, столько и стоит.
И прям точно подпишем
> дешево
🤡
Ну,и как по мне,Диогу Кошта-выглядел бы предпочтительнее