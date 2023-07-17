«МЮ» и «Интер» согласовали трансфер Онана за 50 млн евро и бонусы. Контракт – по схеме «5+1»

«Манчестер Юнайтед» договорился с «Интером» о переходе Андре Онана.

Как сообщает журналист , стороны согласовали основные аспекты сделки, осталось уладить последние детали, преимущественно касающиеся структуры выплат.

Итальянский клуб получит за голкипера около 50 млн евро, также предусмотрены бонусы.

По данным инсайдера , « » уже готовится к оформлению американской визы для камерунца – команда отправляется в предсезонное турне по США.

подпишет контракт до 2028 года с опцией продления еще на один. Он станет одним из самых дорогих голкиперов в истории.

Вратарь присоединился к «Интеру» в качестве свободного агента в 2022 году. С его статистикой можно ознакомиться здесь.