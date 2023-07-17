«МЮ» и «Интер» согласовали трансфер Онана за 50 млн евро и бонусы. Контракт – по схеме «5+1»

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Андре Онана деньги Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Юнайтед» договорился с «Интером» о переходе Андре Онана.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, стороны согласовали основные аспекты сделки, осталось уладить последние детали, преимущественно касающиеся структуры выплат.

Итальянский клуб получит за голкипера около 50 млн евро, также предусмотрены бонусы.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «МЮ» уже готовится к оформлению американской визы для камерунца – команда отправляется в предсезонное турне по США.

Онана подпишет контракт до 2028 года с опцией продления еще на один. Он станет одним из самых дорогих голкиперов в истории.

Вратарь присоединился к «Интеру» в качестве свободного агента в 2022 году. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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TiGra
Объявили все хором, включая Романо. Осталось медобследование. Через 48 часов))
Умудрились не переплатить, чудеса. Второй трансфер подряд с нормальной ценой. Но если Маунта взяли по современным меркам дешево, то Онана, как мне кажется, столько и стоит.
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therealgreenman
Так сказать, ещё пару минуточек…
И прям точно подпишем
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Манковский
Онана: чё опять прощальный ужин? Семь дней подряд?!
+3
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Topson_77
Ответ TiGra
Объявили все хором, включая Романо. Осталось медобследование. Через 48 часов)) Умудрились не переплатить, чудеса. Второй трансфер подряд с нормальной ценой. Но если Маунта взяли по современным меркам дешево, то Онана, как мне кажется, столько и стоит.
> маунт за 60 с годичным контрактом
> дешево
🤡
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Глебиньо
Ну что ж,добро пожаловать.Но все равно в голове не укладывается,почему Эрик не забрал его в прошлом году,свободным агентом.
Ну,и как по мне,Диогу Кошта-выглядел бы предпочтительнее
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BZB
Надеюсь, полученные деньги потратят с умом.
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ Глебиньо
Ну что ж,добро пожаловать.Но все равно в голове не укладывается,почему Эрик не забрал его в прошлом году,свободным агентом. Ну,и как по мне,Диогу Кошта-выглядел бы предпочтительнее
Свободным агентом его забрал Интер ещё зимой 2022, когда Тен Хаг тренировал Аякс. И почему Кошта предпочтительнее ? Играл только в Португалии. На ЧМ смотрелся очень неуверенно и пару раз знатно начудил. Онана же знаком с Тен Хагом и в прошлом сезоне был лучшим по проценту сэйвов в ЛЧ. Да и камерунец обошёлся в разы дешевле португальца
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Даня Кашеваров
Ответ Глебиньо
Ну что ж,добро пожаловать.Но все равно в голове не укладывается,почему Эрик не забрал его в прошлом году,свободным агентом. Ну,и как по мне,Диогу Кошта-выглядел бы предпочтительнее
Первые новости ещё в декабре 21ого были, что Интер бесплатно подпишет Онану, поэтому Эрик летом уже никак не могу успеть
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SWAGG
Ответ TiGra
Объявили все хором, включая Романо. Осталось медобследование. Через 48 часов)) Умудрились не переплатить, чудеса. Второй трансфер подряд с нормальной ценой. Но если Маунта взяли по современным меркам дешево, то Онана, как мне кажется, столько и стоит.
взять деградирующего уже полтора сезона маунта с однолетним контрактом за €65м это дешево? ну ок...))
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