«МЮ» и «Интер» могут закрыть сделку по Онана до понедельника. Клуб АПЛ предлагает 43+5 млн евро
«Манчестер Юнайтед» близок к договоренности с «Интером» по трансферу Андре Онана.
Как утверждает The Athletic, сделка может быть закрыта сегодня или завтра. В данный момент «Интер» и «Манчестер Юнайтед» обсуждают сумму трансфера. Последнее предложение «МЮ» составило 43+5 млн евро.
Ожидается, что Онана подпишет с «МЮ» контракт на 5 лет. Голкипер может отправиться с командой на предсезонное турне в США в среду, если сделка будет закрыта в ближайшее время. Если договориться о трансфере до этого времени не удастся, Онана присоединится к команде позже.
Отметим, что Онана работал с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом в «Аяксе».
Ранее сообщалось, что Андре Онана уже попрощался с «Интером», проведя прощальный ужин в Милане.
До конца дня…
В считанные часы…
Что за дебилизм, а?
может в фунтах?
Глейзер открывает ноут в 8 утра а в Европе уже пять вечера, Арнольд сидит на телефоне, секретарша Глейзера говорит чтобы тот подождал, так как начальник занят утренним туалетом. В итоге тот срёт 2 часа читая NASDAQ и листает Forbes, потом говорит Арнольду что банки уже закрыты в Европе и пусть тот попробует завтра. И так каждый день.
откуда тогда сегодня-завтра?