«МЮ» и «Интер» могут закрыть сделку по Онана до понедельника. Клуб АПЛ предлагает 43+5 млн евро

Теги Интер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Андре Онана Эрик тен Хаг деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» близок к договоренности с «Интером» по трансферу Андре Онана.

Как утверждает The Athletic, сделка может быть закрыта сегодня или завтра. В данный момент «Интер» и «Манчестер Юнайтед» обсуждают сумму трансфера. Последнее предложение «МЮ» составило 43+5 млн евро.

Ожидается, что Онана подпишет с «МЮ» контракт на 5 лет. Голкипер может отправиться с командой на предсезонное турне в США в среду, если сделка будет закрыта в ближайшее время. Если договориться о трансфере до этого времени не удастся, Онана присоединится к команде позже.

Отметим, что Онана работал с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом в «Аяксе».

Ранее сообщалось, что Андре Онана уже попрощался с «Интером», проведя прощальный ужин в Милане.

31 комментарий

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Барберис
Ответ therealgreenman
До конца недели… До конца дня… В считанные часы… Что за дебилизм, а?
Бесконечный онанизм
+40
0
+40
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therealgreenman
До конца недели…
До конца дня…
В считанные часы…

Что за дебилизм, а?
+31
-1
+30
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Dm Kznts
43+5
может в фунтах?
+7
-2
+5
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Los Galácticos
Судя по новостям они её должны были закрыть еще несколько дней назад а оказывается они еще на цене не сошлись :)
+6
-3
+3
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Dm Kznts
Ответ Аморалинни
Надеюсь не закроют Будет карма за Давида
ты какой то аморальный ))
+4
-1
+3
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QWertY
Ответ Аморалинни
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Почему авторитетное? Я не считаю твое мнение авторитетным, 5 рублевый)
+4
-1
+3
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Burel
Это новая футбольная фишка что ли ? Раньше вроде так долго не закрывали сделки.
+4
-2
+2
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Владислав Романов
Ответ therealgreenman
До конца недели… До конца дня… В считанные часы… Что за дебилизм, а?
Райса вчера объявили, хотя хи ви гоу от Романо бло месяц назад, терпите😁
+2
0
+2
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WelcomeBackPURE
В четверг уже мавр должен был позировать на олд траффорд
+1
0
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Манковский
Романо говорит что проблема в лысых евреях из США.

Глейзер открывает ноут в 8 утра а в Европе уже пять вечера, Арнольд сидит на телефоне, секретарша Глейзера говорит чтобы тот подождал, так как начальник занят утренним туалетом. В итоге тот срёт 2 часа читая NASDAQ и листает Forbes, потом говорит Арнольду что банки уже закрыты в Европе и пусть тот попробует завтра. И так каждый день.
+1
0
+1
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ответ Dm Kznts
43+5 может в фунтах?
Да, в фунтах
+1
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Ronny92
Ответ Манковский
Романо говорит что проблема в лысых евреях из США. Глейзер открывает ноут в 8 утра а в Европе уже пять вечера, Арнольд сидит на телефоне, секретарша Глейзера говорит чтобы тот подождал, так как начальник занят утренним туалетом. В итоге тот срёт 2 часа читая NASDAQ и листает Forbes, потом говорит Арнольду что банки уже закрыты в Европе и пусть тот попробует завтра. И так каждый день.
У нас так полстраны голову себе морочат из-за Москвы) либо их надо дожидаться с утра, либо накинут тебе всякой дряни во внерабочее время)
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Справедливости Ради
вы шо с ума сошли ?)
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Under
Ответ BZB
Может лучше вообще не продавать? Лукаку уже не нужен, поэтому Интеру проще обойтись внутренними резервами. А воротчика типа Онана на рынке и близко нет.
вроде же писали, что надо в любом случае продавать много, чтобы по долгам рассчитаться
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Аморалинни
Ответ QWertY
Не закроют -будет стоять Хитон. Хуже Дыр Хеа точно не играет
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Mikas7
Ответ therealgreenman
До конца недели… До конца дня… В считанные часы… Что за дебилизм, а?
ты шо в фифа не играл в карьеру )?
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Take Take
Че то маловато зв такого качественного варатаря! На рынке не так то много хорошого кипера уто бы заменить без потрери качество. А вот милан очен хорошо нашел замену на Доннаруму. Хотетелось бы и Интер нашел добротного стража ворот.
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giant
Что за бред? Ещё в начале недели писали что закрыли за 50+ 5 бонусы. Сейчас какая-то левая сумма и дата чуть ли не ночью объявление....
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Under
до понедельника это же сегодня
откуда тогда сегодня-завтра?
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CoTTo
Каждый день одно и тоже))))
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Чёрный тюльпан
Там Саймон Стоун из BBC написал, что ВХЮ заинтересован в трансфере теперь уже бывшего капитана МЮ (после его поста о лишении капитанской повязки тен Хагом) Харри Магвайя a.k.a. холодильник.
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BZB
Может лучше вообще не продавать? Лукаку уже не нужен, поэтому Интеру проще обойтись внутренними резервами. А воротчика типа Онана на рынке и близко нет.
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-2
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Evgen_Hazard
А могут и не закрыть?
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SWS
Даже про Мбаппе новостей не стало, а они все еще торгуются
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