«МЮ» и «Интер» могут закрыть сделку по Онана до понедельника. Клуб АПЛ предлагает 43+5 млн евро

«Манчестер Юнайтед» близок к договоренности с «Интером» по трансферу Андре Онана.

Как утверждает The Athletic, сделка может быть закрыта сегодня или завтра. В данный момент « » и « » обсуждают сумму трансфера. Последнее предложение «МЮ» составило 43+5 млн евро.

Ожидается, что Онана подпишет с «МЮ» контракт на 5 лет. Голкипер может отправиться с командой на предсезонное турне в США в среду, если сделка будет закрыта в ближайшее время. Если договориться о трансфере до этого времени не удастся, Онана присоединится к команде позже.

Отметим, что работал с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом в «Аяксе».

Ранее сообщалось, что Андре Онана уже попрощался с «Интером», проведя прощальный ужин в Милане.