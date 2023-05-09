Матео Кассьерра: «Я люблю Россию, чувствую себя защищенным здесь. Точно останусь в «Зените»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Матео Кассьерра Футбол

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что останется в России на следующий сезон.

– Знаю, что болельщики задают много вопросов насчет моих голов, я сам хочу забивать больше, но пока отличился лишь один раз. В прошлом сезоне я забил много, в этом пока не получается, но для меня, если честно, самое главное – наслаждаться моментом в клубе, достигать результата.

Если у меня будет возможность забивать, буду только рад, если нет – буду продолжать работать. Футбол – ежедневная работа, шансы у меня еще будут. Никаких проблем нет.

– СМИ писали, что у вас было предложение от «Црвены Звезды».

– Да, я видел это. Я сфокусирован на игре за «Зенит», я тут счастлив, как и моя семья. Это самое главное.

– Считаете ли «Спартак» конкурентом?

– Против них всегда сложно играть, самое важное – мы их побеждаем. Не знаю, будут ли они конкурировать с нами в следующем сезоне.

Сейчас мы наслаждаемся победой, а что будет в следующем чемпионате – узнаем ближе к делу. Я точно останусь в «Зените» на следующий сезон, летом не хочу уходить.

Как я уже сказал, моя семья счастлива в этой стране. Я люблю Россию, меня тренирует лучший тренер страны, чувствую себя защищенным здесь, – сказал Кассьерра.

Футболист из Колумбии забил 5 голов в 31 матча за «Зенит», при этом в Мир РПЛ у него только один мяч.

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35 комментариев

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Удар Кержакова
Самое слабое звено в команде.
+21
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Кирилл.С-Пб
По работе вопросов нет, но пока невезение дикое. Прорвет когда-то. Наверное. Может быть...
+18
-7
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Александр Жердин
Если начнёшь забивать- то пожалуйста! Но на данный момент, ты лишний на футбольном поле в составе Зенита.
+14
-5
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MstAndreev
Болельщики Зенита: "Не торопись с решением. Подумай еще. Время есть"
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Hong Kil
Вообще то про защищенность в России должен сказать Промес!
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блокад блокадыч
Ответ Кирилл.С-Пб
По работе вопросов нет, но пока невезение дикое. Прорвет когда-то. Наверное. Может быть...
ссылать все на невезение странно
+2
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Big Nick
Ответ Неизвестно Неизвестный
После Кержакова...
Он хотя бы отбивает то, что в него летит, а этот даже в пустые не может забить.
+3
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ВячеславКЗ
Ответ ielisen@mail.ru
Прекрасно помню его игру в Сочи.Как и сколько забивал.Здесь,конечно,адаптация очень сильно затянулась.Но считаю,что надо дать еще шанс в следующем сезоне.Вот если уже и тогда не пойдет...
Мне тоже дай шанс, за такую зарплату. Гарантирую быть на поле.
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блокад блокадыч
Ответ ielisen@mail.ru
Прекрасно помню его игру в Сочи.Как и сколько забивал.Здесь,конечно,адаптация очень сильно затянулась.Но считаю,что надо дать еще шанс в следующем сезоне.Вот если уже и тогда не пойдет...
да, все дело в адаптации))
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Johnie
«Финансово защищенным» - добавил Матео
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Ростов-на-Дону
Стяжатель.
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shava72
Вот только Зениту это полено не нужно от слова совсем.
Давать игроку шансы можно, но не в течении целого сезона. Постоянно в старте, играл по 80 минут минимум, а в итоге 1 гол. Это по любым меркам, полный ******.
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Al561
Я остаюсь! Я буду здесь жить!!!))
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ielisen@mail.ru
Прекрасно помню его игру в Сочи.Как и сколько забивал.Здесь,конечно,адаптация очень сильно затянулась.Но считаю,что надо дать еще шанс в следующем сезоне.Вот если уже и тогда не пойдет...
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Торна
Конечно оставайся, Мотя
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justburn
Такие ожидания были от его перехода, да и в Суперкубке зажёг, а теперь только на роль кассира.
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AIBOLIT66
Это как Лука Джорджевич...вроде всё есть, и ум , и сила, и голы случаются, красивые и нужные, но редко....или скажем, Никлас Бендтнер, хороший мужик, но...не орел.
Ешь больше, Лукакой станешь...
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Мужанов Дмитрий Александрович
Вопрос в том, оставят ли тебя)
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