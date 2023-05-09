Матео Кассьерра: «Я люблю Россию, чувствую себя защищенным здесь. Точно останусь в «Зените»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что останется в России на следующий сезон.

– Знаю, что болельщики задают много вопросов насчет моих голов, я сам хочу забивать больше, но пока отличился лишь один раз. В прошлом сезоне я забил много, в этом пока не получается, но для меня, если честно, самое главное – наслаждаться моментом в клубе, достигать результата.

Если у меня будет возможность забивать, буду только рад, если нет – буду продолжать работать. Футбол – ежедневная работа, шансы у меня еще будут. Никаких проблем нет.

– СМИ писали, что у вас было предложение от « ».

– Да, я видел это. Я сфокусирован на игре за «Зенит», я тут счастлив, как и моя семья. Это самое главное.

– Считаете ли « » конкурентом?

– Против них всегда сложно играть, самое важное – мы их побеждаем. Не знаю, будут ли они конкурировать с нами в следующем сезоне.

Сейчас мы наслаждаемся победой, а что будет в следующем чемпионате – узнаем ближе к делу. Я точно останусь в « » на следующий сезон, летом не хочу уходить.

Как я уже сказал, моя семья счастлива в этой стране. Я люблю Россию, меня тренирует лучший тренер страны, чувствую себя защищенным здесь, – сказал .

Футболист из Колумбии забил 5 голов в 31 матча за «Зенит», при этом в Мир РПЛ у него только один мяч.