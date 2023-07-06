Клаудиньо может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Интерес к полузащитнику « » проявляют « » и «Аль-Иттхад», сообщает журналист Globo Жуниор Венези. Также в трансфере 26-летнего футболиста по-прежнему заинтересован бразильский « ».

В минувшем сезоне Мир РПЛ Клаудиньо провел 24 матча, отличившись 5 голами и 9 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Клаудиньо: «Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь в «Зените». Счастлив здесь»

«Зенит» может продать Клаудиньо за 30 млн евро. Официальных предложений не поступало («СЭ»)