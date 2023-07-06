«Аль-Наср» и «Аль-Иттихад» интересуются Клаудиньо (Жуниор Венези)

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Клаудиньо Футбол

Клаудиньо может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Интерес к полузащитнику «Зенита» проявляют «Аль-Наср» и «Аль-Иттхад», сообщает журналист Globo Жуниор Венези. Также в трансфере 26-летнего футболиста по-прежнему заинтересован бразильский «Фламенго». 

В минувшем сезоне Мир РПЛ Клаудиньо провел 24 матча, отличившись 5 голами и 9 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь

Клаудиньо: «Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь в «Зените». Счастлив здесь»

«Зенит» может продать Клаудиньо за 30 млн евро. Официальных предложений не поступало («СЭ»)

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28 комментариев

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Доктор Верховцев
Продать арабам за стопицот тыщ миллионов, купить на эти деньги половину сборной Бразилии, выдать им паспорта и... и вообще!
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Криштиану Роналду
Есть возможность переехать на заработки в другое куда более прибыльное место.
+13
-2
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Viktor
Саудитам за 30 вполне себе можно и отдавать...
+12
-3
+9
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ DeltaForce
Климат как в Бразилии?Вы не сильны в географии,это точно)
Ну он имел ввиду, что тепло. Бразилия - это не одна дождливая Амазонка
+4
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
а почему бы и нет , деньги больше , можно поиграть с хорошими игроками из Европы, так и как таковой зимы нет ( не знаю как клаудиньо относится к зиме)
+3
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Андрей Николаевич
А я думал бразильского журналиста зовут Хуан Карпиньо, чёрт(
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Сергей Боев
С шейхов надо не меньше сотки просить.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ебздрогыч
Менять Сутормина на Роналду - ну так себе идея
Менять Сергеева на Бензема - тоже так себе идея :)
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a2wai
Ответ _pipspb _
с Роналду поиграть по приколу
Ну а чего бы и нет. Роналду партнер суперзвездный, передаст свой опыт, плюс может поспособствовать дальнейшей европейской карьере игрока.
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Доктор Верховцев
Ответ Cearvm
Хороший же игрок, неужели кроме Бразилии и Аравии нет вариантов? За 25-30 миллионов вполне реально выторговать, усилил бы многие средние клубы.
Мне кажется, все боятся вопросов перевода денег за игрока. Арабам и бразильцам до фонаря оные, а Европа ссыт.
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Доктор Верховцев
Ответ Сергей Боев
С шейхов надо не меньше сотки просить.
330. Каждому!
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Tintobrass
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
пусть переезжает, и ему лучше, и остальным клубам РПЛ чуть лучше
скорее одному клубу было бы лучше ))
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ DeltaForce
Климат как в Бразилии?Вы не сильны в географии,это точно)
ну немного погорячился 😅
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DeltaForce
Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
а почему бы и нет , деньги больше , можно поиграть с хорошими игроками из Европы, так и как таковой зимы нет ( не знаю как клаудиньо относится к зиме)
Климат как в Бразилии?Вы не сильны в географии,это точно)
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Максим Попов
Почему этот комментарий отображается именно так?
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зачем там это бревно? по любому фейк какой-то
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Marina_Greta
Ну арабы могут и хороший ценник предложить вполне)
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cektor
первый русский в СА )
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Cearvm
Хороший же игрок, неужели кроме Бразилии и Аравии нет вариантов? За 25-30 миллионов вполне реально выторговать, усилил бы многие средние клубы.
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Bartez1986
нормально ли звать русского футболиста к себе в такое время?
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Ебздрогыч
Менять Сутормина на Роналду - ну так себе идея
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