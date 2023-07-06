«Аль-Наср» и «Аль-Иттихад» интересуются Клаудиньо (Жуниор Венези)
Клаудиньо может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.
Интерес к полузащитнику «Зенита» проявляют «Аль-Наср» и «Аль-Иттхад», сообщает журналист Globo Жуниор Венези. Также в трансфере 26-летнего футболиста по-прежнему заинтересован бразильский «Фламенго».
В минувшем сезоне Мир РПЛ Клаудиньо провел 24 матча, отличившись 5 голами и 9 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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