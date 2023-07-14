«Зенит» отказал «Фламенго» в продаже Клаудиньо за 15 млн евро. Руководство бразильского клуба может приехать в Россию, чтобы продолжить переговоры (O Dia)
«Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по трансферу бразильского полузащитника команды Клаудиньо.
По данным O Dia, «Фламенго» был готов заплатить 15 миллионов евро за переход 26‑летнего игрока, однако руководство клуба из Санкт-Петербурга дало понять, что футболист не продается.
Бразильский клуб не намерен отступать. Руководители «Фламенго» рассматривают вариант с возможным приездом в Россию для продолжения переговоров.
Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года, его действующий контракт истекает в июне 2027 года. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
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