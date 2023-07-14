«Зенит» отказал «Фламенго» в продаже Клаудиньо за 15 млн евро. Руководство бразильского клуба может приехать в Россию, чтобы продолжить переговоры (O Dia)

«Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по трансферу бразильского полузащитника команды .

По данным O Dia, « » был готов заплатить 15 миллионов евро за переход 26‑летнего игрока, однако руководство клуба из Санкт-Петербурга дало понять, что футболист не продается.

Бразильский клуб не намерен отступать. Руководители «Фламенго» рассматривают вариант с возможным приездом в Россию для продолжения переговоров.

Клаудиньо выступает за « » с 2021 года, его действующий контракт истекает в июне 2027 года. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.