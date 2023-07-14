«Зенит» отказал «Фламенго» в продаже Клаудиньо за 15 млн евро. Руководство бразильского клуба может приехать в Россию, чтобы продолжить переговоры (O Dia)

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо Футбол

«Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по трансферу бразильского полузащитника команды Клаудиньо.

По данным O Dia, «Фламенго» был готов заплатить 15 миллионов евро за переход 26‑летнего игрока, однако руководство клуба из Санкт-Петербурга дало понять, что футболист не продается.

Бразильский клуб не намерен отступать. Руководители «Фламенго» рассматривают вариант с возможным приездом в Россию для продолжения переговоров. 

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года, его действующий контракт истекает в июне 2027 года. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь

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15 комментариев

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iflay
Как же спортс надоел кликбейтить в телеге. Во что вообще ресурс превратился?
+5
0
+5
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IceBear27
Логично, нет никакого смысла продавать ключевого игрока. Тем более за сумму, которая не устраивает клуб
+4
0
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Васильев Василий
Ответ мутятя
Только пиар. Зенит хочет показать, что его игроки в цене. Как может стоить игрок 15 млн, который ни в сборной не играет, не в еврокубках. Просматривали его по Сочи с Оренбургом если только.
Получается все игроки играющие в Рпл стоят 0? Ничего тупее давно не слышал )
+5
-2
+3
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FETISH
Интересно сколько отступные у него?
0
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