Газизов о судах со «Спартаком»: «Со мной поступили неверно, и я это хочу доказать. Не в деньгах дело»

уверен в своей правоте в судебных спорах со «Спартаком».

– Когда ждать окончания судебных тяжб со «Спартаком»? Теперь и клуб подал иск против вас, требуя вернуть 88 миллионов рублей.

– Пусть подают. У них юристы хорошей квалификации, они выполняют свою работу. Я уже говорил, когда решил судиться, что понимал – эти процессы надолго. Есть стратегия, которая давно выработана и работает, если бы не чувствовал за собой правды, давно бы закончил. Все, что происходит, – так и должно быть.

Я знаю, что со мной поступили неверно. Все. И я это хочу доказать. Здесь не в деньгах дело. Спокойно отношусь к процессам, просто с той стороны постоянно раскачивают дело. Таким образом юристы рассказывают и показывают клиенту, что выполняют свою работу. Мои комментарии? Меня спрашивают – я отвечаю.

– Какой‑то из многочисленных исков проигран окончательно?

– Нет, все в работе. Но закончиться они могут массой вопросов. Если бы я чувствовал, что я не прав, я бы давно сделал шаг назад.

– В «Спартаке» все идет к тому, что близок к уходу из клуба. Вот и стадион уже продают «Лукойлу». Следите за историей?

– Нет, это меня не касается.

– И все же. Федун провел 20 лет у руля самого большого и популярного клуба России…

– Я не обсуждаю чужие клубы, тем более владельцев и людей, которые там работают, – сказал бывший генеральный директор .

Кажется, расписка Федуна для Газизова реально существует. Это главный аргумент гендира «Уфы» в суде