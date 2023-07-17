Марио о матче с ЦСКА 3 сентября: «Буду ждать с нетерпением. К фанатам и игрокам армейского клуба у меня всегда будет бесконечное уважение»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики Марио Фернандес Матч ТВ Футбол

Марио Фернандес с нетерпением ждет матч ЦСКА – «Зенит» 3 сентября.

– В начале сентября «Зенит» сыграет в Москве с ЦСКА. Насколько сильно ждете этой встречи?

– Всегда буду говорить, что я с большим уважением относился, отношусь и продолжу относиться к армейскому клубу. Я провел в нем очень много времени, у меня в ЦСКА остались очень хорошие друзья.

Почему по возвращении в Россию не удалось вернуться именно в ЦСКА, вы уже знаете. Поэтому хочу еще раз поблагодарить «Зенит», который поверил в меня, в мой профессионализм. Теперь я здесь.

И, конечно, матча с ЦСКА буду ждать с нетерпением. Но скажу еще раз. И к болельщикам армейского клуба, и к игрокам у меня всегда будет бесконечное уважение. В остальном – буду работать и помогать своей новой команде, – сказал защитник.

Граффити с Фернандесом требуют убрать с «ВЭБ Арены». Фанаты ЦСКА запустили петицию после перехода игрока в «Зенит»

Опрос

Марио Фернандес «изо всех сил болел за «Зенит» в матче с ЦСКА. Как вам?
8361 голос
Все в порядке, он же игрок «Зенита»
19%
Зенит
Кошмар, новая ступень предательства
44%
ЦСКА
Я продолжаю есть попкорн
37%
Спартак

Материалы по теме

106 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Только вот обратное уважение ты потерял своими действиями и словами
+122
-7
+115
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LIBerly
Да что ты говоришь
+45
-3
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S. A.
А у огромной части армейских фанатов уважения к тeбе не осталось
+48
-7
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Korolev
Да и болельщики ЦСКА ждут встречи ещё с большим нетерпением
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Удалов
Как оказалось, оно всё таки имеет конец
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Сурков
Ответ Зелёный гопник
Комментарий удален пользователем
а ты сам как думаешь? хоть я и фанат КБ но коней понимаю
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Новиков
Медведь из кустов кричит: Фернандес!
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Алена Нахо
Мы тебе об этом скажем на стадионе 3 сентября
И он будет потом по русски петь:Я календарь переверну,и снова 3 сентября)))
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Бояров
Ответ Кирилл
Только вот обратное уважение ты потерял своими действиями и словами
как так можно, человек изо всех сил с уважением желает вам поражения в суперкубке, а вы так отвечаете. Я вот не опускаюсь до его уровня и с уважением к Марио надеюсь, что с ним разорвут контракт, он скольки все свои сбережения на алкоголь и проживет остаток жизни в нищете
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алена Нахо
Мы тебе об этом скажем на стадионе 3 сентября
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Михайлов
Он под чем то? Вообще ниче не понимает? Пусть в сл трансферное окно в спартак идет и тоже самое говорит
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Что-то он за день дал больше интервью матч-тв и официальному сайты команды больше чем за 10 лет в ЦСКА )
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Иванов
Ответ Alex Korolev
Да и болельщики ЦСКА ждут встречи ещё с большим нетерпением
так фан айди же.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Всегда говорил и буду говорить, что не хочу уходить отсюда. Мне здесь очень комфортно. Клуб тоже никогда не хотел со мной расстаться. Впрочем, даже если бы руководство сказало, что я им больше не нужен, я бы не пошел в «Зенит». (с) Фернандес.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Korolev
К сожалению уже поздно что-то говорить. твоим словам уже никто не верит
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Нагорный
Прикол будет , если забьет гол. И будет праздновать, как в последний раз).
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федот Евграфович
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Марио, а как же они, игроки и болельщики ЦСКА, жаждут тебе выказать своё презрение! Ты этого даже не представляешь!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Встречный ветер
Ответ rdyabin@icloud.com
Ребят, просто он не россиянин и у него другой менталитет. Не раболепский. Он в открытую выказывает свою неприязнь клубу, который по его мнению сорвал его переход в клуб, в который он хотел. Не фанатам, не игрокам, а функционерам клуба. По-вашему надо было конечно помалкивать, не высовываться, СТЕРПЕТЬ, не сотрясать лодку. Он просто свободный человек, все нормально))
Соглашусь,свободный от принципов,от своих слов,от мозгов человек,все норм))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Van Damme
Какой же тролль))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Встречный ветер
Ответ Ветер
Кони: Что нам с тобой делать, Марио? Фернандес: Понять и простить.
Его бы в тот чан посадить,про который рассказывал актер из фильма" Джентельмены удачи") Справедливо,на мой взгляд
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Денис Бояров
как так можно, человек изо всех сил с уважением желает вам поражения в суперкубке, а вы так отвечаете. Я вот не опускаюсь до его уровня и с уважением к Марио надеюсь, что с ним разорвут контракт, он скольки все свои сбережения на алкоголь и проживет остаток жизни в нищете
ну и бред же такое желать просто за то, что болел , как игрок Зенита за Зенит. не стоило, конечно, говорить ему об этом. клуб он не поливал. но... вообще, не желайте никому такого, чего себе не желаете. фе. ты ему ещё смерти пожелай. пипец.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BorodachAstrakhan
Ответ Spartakus1984
И он будет потом по русски петь:Я календарь переверну,и снова 3 сентября)))
Бакаев так же пел)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алена Нахо
Ответ Evergreen
А движ коней в этом сезоне пойдет с фан айди на стад или нет, кто в курсе? Надо бы конечно хотя бы на этот матч залететь, поприветствовать с уважением игрока
ради такого оформят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель побеждать
Тебя тоже очень ждут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evergreen
А движ коней в этом сезоне пойдет с фан айди на стад или нет, кто в курсе? Надо бы конечно хотя бы на этот матч залететь, поприветствовать с уважением игрока
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий