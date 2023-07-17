Марио о матче с ЦСКА 3 сентября: «Буду ждать с нетерпением. К фанатам и игрокам армейского клуба у меня всегда будет бесконечное уважение»

Марио Фернандес с нетерпением ждет матч ЦСКА – «Зенит» 3 сентября.

– В начале сентября «Зенит» сыграет в Москве с ЦСКА. Насколько сильно ждете этой встречи?

– Всегда буду говорить, что я с большим уважением относился, отношусь и продолжу относиться к армейскому клубу. Я провел в нем очень много времени, у меня в ЦСКА остались очень хорошие друзья.

Почему по возвращении в Россию не удалось вернуться именно в ЦСКА, вы уже знаете. Поэтому хочу еще раз поблагодарить «Зенит», который поверил в меня, в мой профессионализм. Теперь я здесь.

И, конечно, матча с ЦСКА буду ждать с нетерпением. Но скажу еще раз. И к болельщикам армейского клуба, и к игрокам у меня всегда будет бесконечное уважение. В остальном – буду работать и помогать своей новой команде, – сказал защитник.

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