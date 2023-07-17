Газзаев о Марио в «Зените»: «Он хотел перейти в ЦСКА, но сделка не состоялась. Питерцы сработали быстро, это хорошая покупка»
Валерий Газзаев прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит».
В понедельник «Зенит» официально объявил о трансфере Фернандеса. Бразильский защитник выступал за ЦСКА с 2012 года. В мае 2022 года Марио покинул клуб, имея действующий контракт, заявив о приостановке карьеры. В декабре 2022 года Фернандес возобновил карьеру в бразильском «Интернасьонале», но в апреле покинул команду по личным причинам.
«Мы знаем, что Фернандес – игрок высокого уровня и класса. Марио демонстрировал это на протяжении десяти лет в ЦСКА и в матчах за национальную команду. Это высококлассный игрок!
Мы все знаем, что он очень хотел перейти в ЦСКА, но по какой-то причине трансферная сделка не состоялась.
«Зенит» в этой ситуации сработал быстро. У питерского клуба как раз уязвимая зона правого защитника. Если Марио будет здоров, то, конечно, принесет большую пользу «Зениту».
Клуб сделал очень хорошую покупку. Фернандес обладает психологией победителя и менталитетом игрока, который стремится добиться больших высот. «Зенит» неслучайно пригласил его, учитывая психологию и футбольные качества», – сказал экс-тренер ЦСКА.
Марио Фернандес: «ЦСКА не захотел платить ту сумму, на которую рассчитывал «Интернасьонал». На следующее же утро со мной связались представители «Зенита»
Закидали деньгами, с агентом договорились при любом негативе быстро выходить из переговоров с ЦСКА и подписываться.
В том, что отпустили Марио в бессрочный отпуск в Бразилию при действующем контракте ?)
Или в том, что дало добро подписаться с Интернасьоналом при действующем контракте с ЦСКА ?)
Или в том, что все равно договорились с Интернасьоналом о сумме выкупа, но контракт и агентские не понравились стороне Марио ?)
Столько вопросов и ни одного ответа )
А ЦСКА еще сложнее верить. Сначала в ЦСКА зачем-то врали, что контракт с Марио был "приостановлен".
Затем, что отдали Марио в аренду бразильскому клубу.
Всячески внушали, что у ЦСКА права на Фернандеса, что он их игрок.
Сами поверили в свою ложь, сами в ней запустались и болельщков запутали.
Потом святой Марио сказал, что он сейчас хочет поиграть за Интернационал, и пусть его бесплатно отпустят играть за него. Ладно, сказал плохой ЦСКА, поиграй, ты ж легенда наша, член семьи, только ты вернись к нам. Хорошо, сказал, святой Марио, только к вам, я ж семья. Да вы же помните, что я в 2021 году сказал про Зенит, что никогда не перейду. Только контракт надо разорвать, а то Интер меня только бесплатно готов взять, вам платить не хочет.
Ладно, сказал плохой ЦСКА, разорвём, только не говори никому, пусть думают, что ты наш. Конечно - ответил святой Марио, я только к вам, я ж ваша семья.
В итоге приходит Марио - Ребят, я вернулся, я семья. Контракт ради вас разорвал с этим интером. Только вам надо теперь за меня заплатить, я такой контракт подписал, что теперь вы им должны. Они ж меня бесплатно не отпустили, нехорошие. Так что вы им заплатите, я ж семья, ладно?
- Охренеть - удивились в ЦСКА - мы же тебя бесплатно отпускали, чтоб ты только к нам вернулся, а ты подписал контракт так, что мы ещё и должны... Ну ладно, небольшие деньги, ты ж семья все же...
- А, там ещё моему агенту заплатите, все ж новый контракт у меня, а старый уже не считается, ну там побольше, чем Интеру, и я сразу у вас, я ж семья. Ну, будете платить?
— Как побольше? Тебя ж отпускали под честное слово? Ну ладно, 50 тыщ агенту.
И агент - 50 тыщ?! Марио, встали и пошли, есть тут один клуб, он в 10 раз больше даст и тебе и мне, вот там тебе новая семья.