Газзаев о Марио в «Зените»: «Он хотел перейти в ЦСКА, но сделка не состоялась. Питерцы сработали быстро, это хорошая покупка»

Валерий Газзаев прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит».

В понедельник «Зенит» официально объявил о трансфере Фернандеса. Бразильский защитник выступал за ЦСКА с 2012 года. В мае 2022 года Марио покинул клуб, имея действующий контракт, заявив о приостановке карьеры. В декабре 2022 года Фернандес возобновил карьеру в бразильском «Интернасьонале», но в апреле покинул команду по личным причинам.

«Мы знаем, что Фернандес – игрок высокого уровня и класса. Марио демонстрировал это на протяжении десяти лет в ЦСКА и в матчах за национальную команду. Это высококлассный игрок!

Мы все знаем, что он очень хотел перейти в ЦСКА, но по какой-то причине трансферная сделка не состоялась.

«Зенит» в этой ситуации сработал быстро. У питерского клуба как раз уязвимая зона правого защитника. Если Марио будет здоров, то, конечно, принесет большую пользу «Зениту».

Клуб сделал очень хорошую покупку. Фернандес обладает психологией победителя и менталитетом игрока, который стремится добиться больших высот. «Зенит» неслучайно пригласил его, учитывая психологию и футбольные качества», – сказал экс-тренер ЦСКА.

Марио Фернандес: «ЦСКА не захотел платить ту сумму, на которую рассчитывал «Интернасьонал». На следующее же утро со мной связались представители «Зенита»