Газзаев о Марио в «Зените»: «Он хотел перейти в ЦСКА, но сделка не состоялась. Питерцы сработали быстро, это хорошая покупка»

Теги ЦСКА Зенит Валерий Газзаев премьер-лига Россия Марио Фернандес Чемпионат.com Футбол

Валерий Газзаев прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит».

В понедельник «Зенит» официально объявил о трансфере Фернандеса. Бразильский защитник выступал за ЦСКА с 2012 года. В мае 2022 года Марио покинул клуб, имея действующий контракт, заявив о приостановке карьеры. В декабре 2022 года Фернандес возобновил карьеру в бразильском «Интернасьонале», но в апреле покинул команду по личным причинам.

«Мы знаем, что Фернандес – игрок высокого уровня и класса. Марио демонстрировал это на протяжении десяти лет в ЦСКА и в матчах за национальную команду. Это высококлассный игрок!

Мы все знаем, что он очень хотел перейти в ЦСКА, но по какой-то причине трансферная сделка не состоялась.

«Зенит» в этой ситуации сработал быстро. У питерского клуба как раз уязвимая зона правого защитника. Если Марио будет здоров, то, конечно, принесет большую пользу «Зениту».

Клуб сделал очень хорошую покупку. Фернандес обладает психологией победителя и менталитетом игрока, который стремится добиться больших высот. «Зенит» неслучайно пригласил его, учитывая психологию и футбольные качества», – сказал экс-тренер ЦСКА.

Марио Фернандес: «ЦСКА не захотел платить ту сумму, на которую рассчитывал «Интернасьонал». На следующее же утро со мной связались представители «Зенита»

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31 комментарий

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naxerger
Ответ Sinister Kid
После отказа ЦСКА, забыли добавить.
Отказ ЦСКА - байка для питерских болел. Чтобы хоть кто-то встал на его защиту
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Кирилл
Ответ Sinister Kid
После отказа ЦСКА, забыли добавить.
Так уже сколько раз сказано, что ЦСКА не отказывался от Марио - это агент вместе с Марио вышли из переговоров с армейцами после хорошей суммы от Зенита )
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А я ясные дни оставляю себе
Зачем вот эту чепуху городят про белый и пушистый Зенит?))

Закидали деньгами, с агентом договорились при любом негативе быстро выходить из переговоров с ЦСКА и подписываться.
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судя по интервью, в цска он особо не рвался, а быстро решил перейти в зенит...
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Любитель побеждать
Хотел бы - перешел.
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Sinister Kid
Ответ Алексей Ненахов
Так сильно хотел , что сразу согласился на деньги Зенита )
После отказа ЦСКА, забыли добавить.
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Алексей Ненахов
Так сильно хотел , что сразу согласился на деньги Зенита )
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Николай Иванов
Ответ naxerger
Отказ ЦСКА - байка для питерских болел. Чтобы хоть кто-то встал на его защиту
правильно , раз сам Карп сказал - значит это истина в последней инстанции. А еще нобель арустамян сказал и в спортэкспрессе написали)) Значит так оно и есть...
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Кирилл
Ответ Master Slova
единственный адекватный комментарий, армейцы не правы в этой ситуации
В чем «армейцы не правы в этой ситуации» ?

В том, что отпустили Марио в бессрочный отпуск в Бразилию при действующем контракте ?)
Или в том, что дало добро подписаться с Интернасьоналом при действующем контракте с ЦСКА ?)
Или в том, что все равно договорились с Интернасьоналом о сумме выкупа, но контракт и агентские не понравились стороне Марио ?)

Столько вопросов и ни одного ответа )
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Кирилл
Ответ Master Slova
в том что воняют по поводу его перехода в Зенит, когда сами же профукали возможность подписать его
Вы понимаете, что это не ЦСКА вышел из переговоров с Марио чтобы «профукать возможность подписать его», а сторона игрока не смотря на все договоренности ?
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Karel
Ответ </c/>
судя по интервью, в цска он особо не рвался, а быстро решил перейти в зенит...
Но обратился-то в ЦСКА, как и обещал. Заплати ЦСКА - и не быть скандалу.

А ЦСКА еще сложнее верить. Сначала в ЦСКА зачем-то врали, что контракт с Марио был "приостановлен".
Затем, что отдали Марио в аренду бразильскому клубу.

Всячески внушали, что у ЦСКА права на Фернандеса, что он их игрок.

Сами поверили в свою ложь, сами в ней запустались и болельщков запутали.
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Эндрю81
Газзаев уже вычеркнут из легенд клуба, подвержен анафеме и его мурал призывают закрасить, предварительно поглумившись над ним?
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Добрый_Ээх
а подпись под контрактом он под ружьём ставил )?
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Пол Ганарара:
Ауф, Валера
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Sinister Kid
Ответ Кирилл
Так уже сколько раз сказано, что ЦСКА не отказывался от Марио - это агент вместе с Марио вышли из переговоров с армейцами после хорошей суммы от Зенита )
Да? Клуб, сам всё сказал. ЦСКА сами отказались платить отступные за Фернандеса, якобы у них был контракт, который был на самом деле аннулирован. А потом агент предложил своего клиента Зениту и другим московским клубам, которые могли предложить хорошую ЗП своему клиенту. Так Марио и оказался в Зените, который дал большую ЗП. А ЦСКА святой хотел, чтобы легенда выкупила себя у другого клуба и играла бесплатно из чувства благодарности к Ленорычу и Бабаеву.
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Piterboll
Ответ Алексей Ненахов
Так сильно хотел , что сразу согласился на деньги Зенита )
Кстати может и не деньги. Судя всяким его зависимостям в молодости, он личность требующая особого душевного комфорта. А Россия еще та стрессрвая страна после Бразилии. А в Зените пол команды бразильцев да еще и тренер.
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Танович
Ответ Sinister Kid
Да? Клуб, сам всё сказал. ЦСКА сами отказались платить отступные за Фернандеса, якобы у них был контракт, который был на самом деле аннулирован. А потом агент предложил своего клиента Зениту и другим московским клубам, которые могли предложить хорошую ЗП своему клиенту. Так Марио и оказался в Зените, который дал большую ЗП. А ЦСКА святой хотел, чтобы легенда выкупила себя у другого клуба и играла бесплатно из чувства благодарности к Ленорычу и Бабаеву.
ЦСКА святой хотел, чтобы игрок, которого они отпустили бесплатно типа отдохнуть от футбола, мог к ним вернуться потом.
Потом святой Марио сказал, что он сейчас хочет поиграть за Интернационал, и пусть его бесплатно отпустят играть за него. Ладно, сказал плохой ЦСКА, поиграй, ты ж легенда наша, член семьи, только ты вернись к нам. Хорошо, сказал, святой Марио, только к вам, я ж семья. Да вы же помните, что я в 2021 году сказал про Зенит, что никогда не перейду. Только контракт надо разорвать, а то Интер меня только бесплатно готов взять, вам платить не хочет.
Ладно, сказал плохой ЦСКА, разорвём, только не говори никому, пусть думают, что ты наш. Конечно - ответил святой Марио, я только к вам, я ж ваша семья.
В итоге приходит Марио - Ребят, я вернулся, я семья. Контракт ради вас разорвал с этим интером. Только вам надо теперь за меня заплатить, я такой контракт подписал, что теперь вы им должны. Они ж меня бесплатно не отпустили, нехорошие. Так что вы им заплатите, я ж семья, ладно?
- Охренеть - удивились в ЦСКА - мы же тебя бесплатно отпускали, чтоб ты только к нам вернулся, а ты подписал контракт так, что мы ещё и должны... Ну ладно, небольшие деньги, ты ж семья все же...
- А, там ещё моему агенту заплатите, все ж новый контракт у меня, а старый уже не считается, ну там побольше, чем Интеру, и я сразу у вас, я ж семья. Ну, будете платить?
— Как побольше? Тебя ж отпускали под честное слово? Ну ладно, 50 тыщ агенту.
И агент - 50 тыщ?! Марио, встали и пошли, есть тут один клуб, он в 10 раз больше даст и тебе и мне, вот там тебе новая семья.
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Vagner01
Ответ Кирилл
Вы понимаете, что это не ЦСКА вышел из переговоров с Марио чтобы «профукать возможность подписать его», а сторона игрока не смотря на все договоренности ?
Чего он может понять? Там интеллекта ноль! Все газом растворилось!
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Рулон Обоев
Ответ Karel
Но обратился-то в ЦСКА, как и обещал. Заплати ЦСКА - и не быть скандалу. А ЦСКА еще сложнее верить. Сначала в ЦСКА зачем-то врали, что контракт с Марио был "приостановлен". Затем, что отдали Марио в аренду бразильскому клубу. Всячески внушали, что у ЦСКА права на Фернандеса, что он их игрок. Сами поверили в свою ложь, сами в ней запустались и болельщков запутали.
это самое глупое что можно было прочесть
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