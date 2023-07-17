У Фернандеса выявлены проблемы со здоровьем при медосмотре в «Зените». Основная – общий тонус мышц игрока (Иван Карпов)

Медосмотр в «Зените» выявил проблемы со здоровьем у Марио Фернандеса.

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании бывшего защитника ЦСКА.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, медобследование выявило у игрока проблемы со здоровьем. Они не относятся к лишнему весу, о котором сообщалось ранее.

Основные опасения у « » были связаны с общим тонусом мышц игрока – они сильно ослаблены, и при серьезных нагрузках Фернандес может нередко травмироваться. «Зенит» консультировался с европейскими клиниками по этому вопросу.

Кроме того, в клубе обратили внимание на старую травму колена у Марио и сложности с правым бедром.

По информации телеграм-канала «Мутко против», изначально планировалось заключить контракт на 2 года с возможностью продления на один сезон, но из-за проблем, выявленных в ходе медосмотра, «Зенит» решил изменить схему соглашения на «1+1».

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