У Фернандеса выявлены проблемы со здоровьем при медосмотре в «Зените». Основная – общий тонус мышц игрока (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Марио Фернандес Футбол

Медосмотр в «Зените» выявил проблемы со здоровьем у Марио Фернандеса.

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании бывшего защитника ЦСКА. 

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, медобследование выявило у игрока проблемы со здоровьем. Они не относятся к лишнему весу, о котором сообщалось ранее.

Основные опасения у «Зенита» были связаны с общим тонусом мышц игрока – они сильно ослаблены, и при серьезных нагрузках Фернандес может нередко травмироваться. «Зенит» консультировался с европейскими клиниками по этому вопросу. 

Кроме того, в клубе обратили внимание на старую травму колена у Марио и сложности с правым бедром. 

По информации телеграм-канала «Мутко против», изначально планировалось заключить контракт на 2 года с возможностью продления на один сезон, но из-за проблем, выявленных в ходе медосмотра, «Зенит» решил изменить схему соглашения на «1+1». 

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75 комментариев

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psycho
и с памятью проблемы, не смог вспомнить, за какую команду играл последние десять лет
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DancePunk
Карп точно знает, он как раз простату проверял в соседнем кабинете.
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pyritanza
Вчера был "лишний вес", сегодня "тонус мышц". Завтра что будет?!🤔
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Spartakus1984
А психику ему проверили?
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pyritanza
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неблагодарная старая кляча как влитой в зените...
Уголовник Промес как влитой в Спартаке...🤷‍♂️
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Матрос Кот
Отличный трансфер на личку два лимона. Толстый, старый,травмированный,с дряблыми мышцами. Зенит можно поздравить.
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fil_spb
"По информации телеграм-канала «Мутко против»"

Спортс, у вас совсем нет никакого самоуважения? Лишь бы клики шли? Опять тащите на главную страницу помойку, которую не далее как сегодня уличили во лжи. Да и вас собственно в том же самом уличили, раз вы столь задорно постите у себя подобное, не делая никаких выводов.
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ZarvuR2020
Так он же толстый был пару дней назад
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Михаил Иванов
Ответ </c/>
неблагодарная старая кляча как влитой в зените...
Как там Соболева , нарастил ? Ну надо что то показать в новом сезоне .
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Dmitry Orlov
Ответ Василий Васильев
Инсайды алкаша Карпова это смех ,не он ли писал враньё про лишний вес и не у него ли половина новостей им же придуманный пьяный бред )))
При том, что из всех российских журналистов Карпов и написал, что Фернандес перейдёт в Зенит. Тогда точно так же писали "да мало ли, что там алкаш Карп пишет".

п.с. про лишний вес написал "Мутко против".
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pyritanza
Ответ Dmitry Orlov
При том, что из всех российских журналистов Карпов и написал, что Фернандес перейдёт в Зенит. Тогда точно так же писали "да мало ли, что там алкаш Карп пишет". п.с. про лишний вес написал "Мутко против".
"Зенит не презентует Марио Фернандеса, потому что он, внимание, слишком толстый. В таком виде показывать людям этого бразильца нельзя. Вот он поспешно и пытается скинуть излишки за короткое время", - написал Карпов.
https://bobsoccer.ru/user/45282/blog/prezentacija-mario-fernandesa-v-kachestve-igroka-zenita-otkladyvaetsja-iz-za-lishnego-vesa-u-zashchitnika-.html
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Циник Петербургский
Ответ pyritanza
Вчера был "лишний вес", сегодня "тонус мышц". Завтра что будет?!🤔
Может, "инсайдеры" какой-нибудь "справочник физиотерапевта" по случаю прикупили? ;) И теперь оттуда оглавление постят...
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maximilian_15
Ответ Beloded2007
Шавермы переел
Около парадной сидя на поребрике
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Кирилл
Ответ Фарид Харисов
Комментарий удален пользователем
Карп, на секундочку, самым первым написал что Марио переходит в Зенит.
На что многие болельщики Зенита писали "Да Карп как обычно накидывает на Зенит, не перейдет он к нам".

Какой итог ?)
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pav11k
Ответ pyritanza
Вчера был "лишний вес", сегодня "тонус мышц". Завтра что будет?!🤔
То понос, то золотуха, как говорится)
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bismut87
от авторов бестселлеров "Марио толстый" и "Клаудиньо угрожали"
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Beloded2007
Шавермы переел
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Spiker1606
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Ответ Василий Васильев
Инсайды алкаша Карпова это смех ,не он ли писал враньё про лишний вес и не у него ли половина новостей им же придуманный пьяный бред )))
Лишний вес имеется, с мышцами тоже не в порядке. Так в чём он не прав?
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FNT
Это из тех же источников, которые про лишний вес рассказывали?
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Михаил Иванов
Карпова и Гурцкая не сдаются ....
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Николай Корягин
После сегодняшнего комментария Марио у него выявлены проблемы с мозгом. Даже медосмотр не потребовался.
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Назар Игорь
Без игровой практики длительное время у любого мышцы начинают слабеть. Нормальное дело.
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pyritanza
Ответ Кирилл
Про лишний вес Марио написал совсем другой тг-канал - "Мутко против" )
Изначально был МП, а потом про это написал и Карпов. Я что, просто так что-ли гуглил?)
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спокойный
проблемы с тонусом мышц ануса...в переводе - очкует Марио...
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Василий Васильев
Инсайды алкаша Карпова это смех ,не он ли писал враньё про лишний вес и не у него ли половина новостей им же придуманный пьяный бред )))
+8
-7
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