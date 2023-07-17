«Говнистый поступок. Так не делается ни за какие деньги». Якубко о переходе Фернандеса в «Зенит»

Теги ЦСКА Зенит Мартин Якубко премьер-лига Россия Марио Фернандес контент Футбол

Мартин Якубко прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит».

Бывший защитник ЦСКА подписал контракт по схеме «1+1» с петербургским клубом. 

«Я переписывался с друзьями из России, с людьми, которые работали в ЦСКА. Это такой поступок со стороны Марио… Как бы сказать, чтобы не обидеть человека. Его, наверное, будут обижать все болельщики ЦСКА, и это будет заслуженно, думаю. Потому что поступок неправильный с его стороны.

Я понимаю, если бы речь шла про какого-то среднего игрока, но все фанаты считали Марио лидером команды. Он не должен был так делать. С моей точки зрения, это говнистый поступок. Так не делается ни за какие деньги», – сказал бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии.

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто

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43 комментария

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rigobersong
Петушиный поступок!:))
+41
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Сергей Сурков
Ответ Виктор
Как там Медина, Зиньковский, Соболев, Джикия, Чернов, Хлусевич, Денисов и другие себя чувствуют?
отлично чувствуют,а что с ними не так?
+15
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Aleksandr Struzhkov
Ответ Eric_Cartman
Расскажите ему про Фигу, ну или, господи прости, Володьку
дело даже не в том что перешел а в том что зарекался нигде кроме ЦСКА в России не выступать,а результат на лицо
+8
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Мэр Чунга-чанги
Ответ кuraakula belov
Предложи Якубко Зенит контракт году в 2008 - этой же ночью уехал из Раменского
Якубко тоже Химкам обещал нигде в России больше не играть? Химки, наверное, тоже его отпустили на родину бесплатно, когда тот приуныл?
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Εвгений Βладимиров
Ответ кuraakula belov
Предложи Якубко Зенит контракт году в 2008 - этой же ночью уехал из Раменского
Якубко и близко не был тем, кем являлся для фанатов ЦСКА и для клуба Марио, так что к нему было бы минимум вопросов, даже к Данни не было вопросов, потому что ни кому в любви не клялся, никого через колено не кидал. К тому же Медине ушедшему в стан Заклятых по сути только претензия за одну фразу, в остальном переход и переход. Тут же просто мразотство из мразотств. Менеджмент ЦСКА конечно те еще мамкины хранители чести и семейных ценностей, но в целом вся эта история просто дичайшая гнусность.
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munhin
Ответ RSI
Но Медведеву и фанатам Зенита так не кажется. Всё продаётся, считают они.
Вы же продали (или купили), Медину который вечно только за цска )))
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Юрий Тюмин
Этот иуда еще всем сердцем болел за Зенит в кубке...лучше молчал бы
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Виктор
Ответ </c/>
для зенита такие переходы норма...
Как там Медина, Зиньковский, Соболев, Джикия, Чернов, Хлусевич, Денисов и другие себя чувствуют?
+14
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Aleksandr Struzhkov
Ответ Виктор
То есть его семью ты и такие как ты кормить будут?
при чем тут кормить семью,и его пустословие,херню не неси,никто бы слова ему не сказал если бы он не разбрасывался обещаниями
+1
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Mr.Alien
Ответ Виктор
Как там Медина, Зиньковский, Соболев, Джикия, Чернов, Хлусевич, Денисов и другие себя чувствуют?
Знаменитые легенды своих клубов, отыгравшие по 10 лет: Медина, Соболев, Джикия, Чернов, Хлусевич, Денисов и другие
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Александр Жердин
Ответ космонавт на дереве
Фернандес, Жирков, Дзюба, Караваев, Бакаев, Оздоев, Быстров, Данни, Широков, Семак - все эти футболисты легенды и одни из лучших воспитанников московских клубов, которые внесли огромный вклад в чемпионства Зенита. Так что Зенит смело можно называть московской командой, а не только питерской и бразильской
Ну да, ну да.Особенно Данни - воспитанник московского клуба .
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Ivas715
Ответ кuraakula belov
Предложи Якубко Зенит контракт году в 2008 - этой же ночью уехал из Раменского
И в чем был бы не прав? Это выглядело бы как обычный трансфер из среднего клуба в топовый. Принципиальности между клубами и фанатами нет никакой. Сам Якубко не является такой уже легендой Сатурна и точно не клялся в любви клубу на моей памяти.
К чему твой пример тогда?
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космонавт на дереве
Фернандес, Жирков, Дзюба, Караваев, Бакаев, Оздоев, Быстров, Данни, Широков, Семак - все эти футболисты легенды и одни из лучших воспитанников московских клубов, которые внесли огромный вклад в чемпионства Зенита. Так что Зенит смело можно называть московской командой, а не только питерской и бразильской
+2
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Ivas715
Ответ космонавт на дереве
Фернандес, Жирков, Дзюба, Караваев, Бакаев, Оздоев, Быстров, Данни, Широков, Семак - все эти футболисты легенды и одни из лучших воспитанников московских клубов, которые внесли огромный вклад в чемпионства Зенита. Так что Зенит смело можно называть московской командой, а не только питерской и бразильской
Легенды, воспитанники))). Из Данни такой же воспитанник московского клуба, как из Бакаева легенда))

Смешал молоко с пивом)
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CriminalJoint62
Да, эти бразильцы такие. Он Родину свою бросил, а тут всего лишь клуб который дал ему дорогу в большой футбол и помог избавиться от алкоголизма
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космонавт на дереве
В Зените полно таких говнистых как Фернандес было и есть
+7
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RSI
Но Медведеву и фанатам Зенита так не кажется. Всё продаётся, считают они.
+15
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gleb_k
Ответ космонавт на дереве
Фернандес, Жирков, Дзюба, Караваев, Бакаев, Оздоев, Быстров, Данни, Широков, Семак - все эти футболисты легенды и одни из лучших воспитанников московских клубов, которые внесли огромный вклад в чемпионства Зенита. Так что Зенит смело можно называть московской командой, а не только питерской и бразильской
Быстров известный москвич с детства, да. А уж какой вклад внес Бакаев в 5 чемпионств - сложно переоценить.
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Невский баклан
Легенда ЦСКА, хотел бы в РПЛ, пошел бы в условный Краснодар, но не в Зенит или Спартак
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Александр Радеев
Собака лает, а караван идёт.
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gleb_k
Авторитетное мнение
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Brennet
И зачем теперь Фернандесу российский паспорт? Всенародную любовь он похерил собственноручно. Язык не стал учить… Поступил как обиженный ребёнок, но с учётом возраста (который не равнозначен мудрости), ему уже дали оценку – иуда.
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Aleksandr Aleksandr
Записать его в иноагенты,Путин любит это делать!Кто не за нас, тот враг народа!
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Шухрат Казыев
Что ныть то. Побеждайте Зенит в чемпионате вместе с Марио. Всё будет нормально.
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Francesc Fàbregas
Ты чего, Леонид Аркадич?
Он банкрот.
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