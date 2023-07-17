«Говнистый поступок. Так не делается ни за какие деньги». Якубко о переходе Фернандеса в «Зенит»

Мартин Якубко прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит».

Бывший защитник подписал контракт по схеме «1+1» с петербургским клубом.

«Я переписывался с друзьями из России, с людьми, которые работали в ЦСКА. Это такой поступок со стороны Марио… Как бы сказать, чтобы не обидеть человека. Его, наверное, будут обижать все болельщики ЦСКА, и это будет заслуженно, думаю. Потому что поступок неправильный с его стороны.

Я понимаю, если бы речь шла про какого-то среднего игрока, но все фанаты считали Марио лидером команды. Он не должен был так делать. С моей точки зрения, это говнистый поступок. Так не делается ни за какие деньги», – сказал бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии.

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто