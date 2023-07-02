«Милан» связался с Фреснедой, но защитник «Вальядолида» предпочитает «Барсу». Отступные – 20 млн евро

Иван Фреснеда хочет играть за «Барселону».

Как сообщает Mundo Deportivo, « » связался с агентом защитника « » с целью обсудить возможный трансфер, но сам игрок пока не готов дать согласие на этот переход, поскольку в приоритете у него «блауграна».

При этом 18-летний игрок хотел бы, чтобы каталонцы обозначили свои намерения.

Отступные за составляют 20 млн евро. « » хотела бы купить его за 10 млн плюс бонусы.

Также интерес к защитнику проявляют «Арсенал», « » и «Интер», но они пока не делали никаких шагов к заключению сделки.

В минувшем сезоне Фреснеда провел 22 матча в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.