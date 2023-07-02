«Милан» связался с Фреснедой, но защитник «Вальядолида» предпочитает «Барсу». Отступные – 20 млн евро

Теги Интер Милан Ювентус премьер-лига Англия Барселона серия А Италия Ла Лига Арсенал возможные трансферы Вальядолид Д2 Испания Иван Фреснеда Футбол

Иван Фреснеда хочет играть за «Барселону».

Как сообщает Mundo Deportivo, «Милан» связался с агентом защитника «Вальядолида» с целью обсудить возможный трансфер, но сам игрок пока не готов дать согласие на этот переход, поскольку в приоритете у него «блауграна».

При этом 18-летний игрок хотел бы, чтобы каталонцы обозначили свои намерения.

Отступные за Фреснеду составляют 20 млн евро. «Барселона» хотела бы купить его за 10 млн плюс бонусы.

Также интерес к защитнику проявляют «Арсенал», «Ювентус» и «Интер», но они пока не делали никаких шагов к заключению сделки.

В минувшем сезоне Фреснеда провел 22 матча в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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Артём Клагиш
во всяких менеджерах даже сейчас не плохо развивается, очень интересно последить за его карьерой
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Хайк
В Милане на позицию ПЗ уже есть Калабрия, Калулу, Флоренцы, может сыграть Салемакерс. Не самая проблемная позиция, мягко говоря.
+5
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Inside 88 LW
Мне уже нравится этот парень.
Ещё сезон видеть С.Роберто на позиции правого защитника не хочется.
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Ja BRITER
Ответ Inside 88 LW
Мне уже нравится этот парень. Ещё сезон видеть С.Роберто на позиции правого защитника не хочется.
все же лучше, чем Семеду
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Bazilic
Ответ Inside 88 LW
Мне уже нравится этот парень. Ещё сезон видеть С.Роберто на позиции правого защитника не хочется.
В этом сезоне его там и не видели
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Итачи Учиха
Ну по идее, эта сделка приоритетнее нового опорника. Кристенсена/Гарсию/Нико/Френки пробовать на позиции Бускетса, Кунде передвинуть в пару к Араухо, а подменять Фреснеду будет Роберто и молодой мексиканец. Лучше уж так, чем покупать неликвид, вроде Ромеу или Парехо, которого нужно было брать лет 6-7 назад. А так можно попробовать купить уругвайца Диаса. Бетонировал центр на молодежном Чм
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Ansu Fati
Ни 1 здравомыслящий футболист не захочет переходить в утопающий Милан)) путь туда только от Челси, который уже на дне))
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Bazilic
Винисиуса кушал не хуже Араухо
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Милан137
Милану нападающий нужен и опорник ...
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Любезный Коссутий
Ответ Ansu Fati
Ни 1 здравомыслящий футболист не захочет переходить в утопающий Милан)) путь туда только от Челси, который уже на дне))
но-но, из этих двоих утопает пока именно Барселона. Милан пока не замечен в массовом снижении зп, продажи имени стадиона и трусов легенд из музея.
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