«Милан» связался с Фреснедой, но защитник «Вальядолида» предпочитает «Барсу». Отступные – 20 млн евро
Иван Фреснеда хочет играть за «Барселону».
Как сообщает Mundo Deportivo, «Милан» связался с агентом защитника «Вальядолида» с целью обсудить возможный трансфер, но сам игрок пока не готов дать согласие на этот переход, поскольку в приоритете у него «блауграна».
При этом 18-летний игрок хотел бы, чтобы каталонцы обозначили свои намерения.
Отступные за Фреснеду составляют 20 млн евро. «Барселона» хотела бы купить его за 10 млн плюс бонусы.
Также интерес к защитнику проявляют «Арсенал», «Ювентус» и «Интер», но они пока не делали никаких шагов к заключению сделки.
В минувшем сезоне Фреснеда провел 22 матча в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Ещё сезон видеть С.Роберто на позиции правого защитника не хочется.