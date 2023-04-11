Балогун хочет играть в старте «Арсенала», но это маловероятно. На форварда претендуют «Интер», «Милан», «Монако» и «Лейпциг»

Фоларин Балогун не намерен довольствоваться ролью запасного после возвращения в «Арсенал».

По данным The Athletic, арендованный « » нападающий хочет быть основным форвардом. Это маловероятно из-за высокой конкуренции.

При этом снова уходить в аренду 21-летний футболист не желает. Пока в его планах нет продления с « » контракта, истекающего через два года.

На его позицию в данном вопросе влияет интерес со стороны « », « », «Лейпцига», « », «Марселя» и других крупных клубов, готовых предоставить нападающему регулярную практику.

В текущем сезоне Балогун забил 18 голов за 29 игр в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.