Балогун хочет играть в старте «Арсенала», но это маловероятно. На форварда претендуют «Интер», «Милан», «Монако» и «Лейпциг»
Фоларин Балогун не намерен довольствоваться ролью запасного после возвращения в «Арсенал».
По данным The Athletic, арендованный «Реймсом» нападающий хочет быть основным форвардом. Это маловероятно из-за высокой конкуренции.
При этом снова уходить в аренду 21-летний футболист не желает. Пока в его планах нет продления с «Арсеналом» контракта, истекающего через два года.
На его позицию в данном вопросе влияет интерес со стороны «Милана», «Интера», «Лейпцига», «Монако», «Марселя» и других крупных клубов, готовых предоставить нападающему регулярную практику.
В текущем сезоне Балогун забил 18 голов за 29 игр в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Здесь уже большинство те, кто не поймет и не оценит.
Похоже он не отвечает требованиям Микела, поэтому не особо за него держится Арсенал.