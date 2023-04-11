Балогун хочет играть в старте «Арсенала», но это маловероятно. На форварда претендуют «Интер», «Милан», «Монако» и «Лейпциг»

Теги Марсель Монако Интер Милан премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Арсенал возможные трансферы Реймс РБ Лейпциг Фоларин Балогун Футбол

Фоларин Балогун не намерен довольствоваться ролью запасного после возвращения в «Арсенал».

По данным The Athletic, арендованный «Реймсом» нападающий хочет быть основным форвардом. Это маловероятно из-за высокой конкуренции.

При этом снова уходить в аренду 21-летний футболист не желает. Пока в его планах нет продления с «Арсеналом» контракта, истекающего через два года.

На его позицию в данном вопросе влияет интерес со стороны «Милана», «Интера», «Лейпцига», «Монако», «Марселя» и других крупных клубов, готовых предоставить нападающему регулярную практику.

В текущем сезоне Балогун забил 18 голов за 29 игр в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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Attikus
Ответ Бременер
Тот случай, когда можно неплохо заработать, если игрок не нужен. Похоже он не отвечает требованиям Микела, поэтому не особо за него держится Арсенал.
Он и Салиба отправлял в аренду, а когда понял, что тот готов - выставил в старте и оказался прав на все 100%. Тут возможно такая же история. Другой вопрос, что менять работающую схему никто не будет. Но в след сезоне и матчей будет больше с учетом лиги чемпионов, а Габи травматичен. Можно попробовать всем время найти
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We are Arsenal
Ответ кракадил
ну может дать балогуру шанс проявить себя?
Ну может и зажжет) но посмотри Лака в кризисном Лионе забил те же 18 мячей.
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кракадил
Ответ We are Arsenal
Двоякое чувство на самом деле. С одной стороны юный , перспективный , проводит хороший сезон. С другой между Лигой 1 и АПЛ большая пропасть , сейчас там даже Лаказетт зажигает , хотя последний сезон в Арсенале вообще не тянул. Считаю что лучше продать его за хорошие деньги , продать Нкетию (за любые) и под ЛЧ купить топового форварда или около того. Пока Жезуса не было почти 4 месяца месяца Нкетия окончательно убедил что он не уровень Арсенала.
ну может дать балогуру шанс проявить себя?
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Simka87
Ответ Бременер
Агагага. Здесь уже большинство те, кто не поймет и не оценит.
"Ты скажи,ты скажи,че те надо,че надо?"))))
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Бременер
Ответ Василий Петров
Балогун лимитед
Агагага.
Здесь уже большинство те, кто не поймет и не оценит.
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Бременер
Тот случай, когда можно неплохо заработать, если игрок не нужен.
Похоже он не отвечает требованиям Микела, поэтому не особо за него держится Арсенал.
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Niko [Ars]
Ответ We are Arsenal
Двоякое чувство на самом деле. С одной стороны юный , перспективный , проводит хороший сезон. С другой между Лигой 1 и АПЛ большая пропасть , сейчас там даже Лаказетт зажигает , хотя последний сезон в Арсенале вообще не тянул. Считаю что лучше продать его за хорошие деньги , продать Нкетию (за любые) и под ЛЧ купить топового форварда или около того. Пока Жезуса не было почти 4 месяца месяца Нкетия окончательно убедил что он не уровень Арсенала.
ну и кого можно купить, кто точно лучше нкетиа?
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Его Величество Златан
Ответ Bergkamp007
не играл, играл Нкетия, а потом Мартинелли иногда
да, я их перепутал) в голове нкетия а пишу нельсон(
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Jan Paskel
я думал, он румын....
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Bergkamp007
Ответ Его Величество Златан
играл то на месте центрального в отсутствии жезуса и не только .
не играл, играл Нкетия, а потом Мартинелли иногда
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We are Arsenal
Ответ Его Величество Златан
играл то на месте центрального в отсутствии жезуса и не только .
Вместо Жезуса играл сначала Нкетия, а потом Троссард АПЗ.
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Sergio Podval
Ответ kamee
сорян, с контрактом на два года продать доорго получится
Где-то была утка что он в 30 оценён))))
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Его Величество Златан
Ответ We are Arsenal
Мощная аналитика. Нельсон фланговый игрок вообще-то.
играл то на месте центрального в отсутствии жезуса и не только .
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We are Arsenal
Ответ Его Величество Златан
Он пригодится арсу. На замене у жезуса только нелсон, учитывая скамейку, в следующем сезоне очень пригодится , в кубках, в чемпионате может даже
Мощная аналитика. Нельсон фланговый игрок вообще-то.
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Его Величество Златан
Он пригодится арсу. На замене у жезуса только нелсон, учитывая скамейку, в следующем сезоне очень пригодится , в кубках, в чемпионате может даже
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Umid Rahimov
Однозначно нужно вернуть Балагуна, он сейчас в шикарной форме!
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kamee
Ответ We are Arsenal
Двоякое чувство на самом деле. С одной стороны юный , перспективный , проводит хороший сезон. С другой между Лигой 1 и АПЛ большая пропасть , сейчас там даже Лаказетт зажигает , хотя последний сезон в Арсенале вообще не тянул. Считаю что лучше продать его за хорошие деньги , продать Нкетию (за любые) и под ЛЧ купить топового форварда или около того. Пока Жезуса не было почти 4 месяца месяца Нкетия окончательно убедил что он не уровень Арсенала.
сорян, с контрактом на два года продать доорго получится
+1
0
+1
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We are Arsenal
Двоякое чувство на самом деле. С одной стороны юный , перспективный , проводит хороший сезон. С другой между Лигой 1 и АПЛ большая пропасть , сейчас там даже Лаказетт зажигает , хотя последний сезон в Арсенале вообще не тянул. Считаю что лучше продать его за хорошие деньги , продать Нкетию (за любые) и под ЛЧ купить топового форварда или около того. Пока Жезуса не было почти 4 месяца месяца Нкетия окончательно убедил что он не уровень Арсенала.
+10
-5
+5
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Василий Петров
Балогун лимитед
+13
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Сергей MiKi3iP
Юное дарование обидно будет потерять. Надо найти способ сохранить его в Арсенале
+7
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Потолковый Лампонюх™
Шикарно толкнем его. За лямов 50.
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